Хотаб, лінь розводити полеміку.Якщо людина ігнорує повістку, парцює адмін кодекс, а потім карний кодекс. Далі працює суд і поліція, згідно рішення суду.Ніякі жлоби у камуфляжі не мають права силоміць тягати громадян. Навіть, незаконослухняних. Бо на працівників ТЦК не накладена функція накладати фізичне покарання, або примус. По суті, вони взаєможіють з цивільною людиною. Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?Шарікови мріють про суд трійок, але вважають, що будуть у суді, а не жертвами цього суду. Все швидко міняється..Кожен працівник ТЦК, який тягає і принижує людей, мав би пам'ятати, що йому ще потрібно дійти додому цілим та неушкодженним після важкого робочого дня.

Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо...

Тому я повністю погоджуюсь з. Навіть більше - це вже є. Кандидат в президенти СШАпрямо заявив, що Україна це не демократія. І все.Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією. До чого тут США? США не зобов'язане помагати не-демократіям.

Зауважу тільки що тут все дуже складно. Ці західні політики не просто так займають таку позицію. Вони "слухають" виборців. А виборцям по великому рахунку фіолетово на Україну. Вони звичайно на словах її підтримують, але бабки - обійдетесь, ось мені треба машину поміняти, бо моїй вже 3 роки, стара, - ось це їх хвилює. А Україна - то десь далеко, ми їй і так вже забагато помогли.

Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка. І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?