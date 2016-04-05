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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6271627262736274
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:10

"Ми втратили понад рік. Тепер ми наздоганяємо поїзд, який пішов. І в цій ситуації внесення альтернативних законопроектів мені здається абсолютно помилковою практикою. Законопроект, який вніс Кабмін, недосконалий, але він цілком придатний для першого читання. А далі є механізм внесення депутатських правок. І, на мою думку, в цьому законопроекті немає нічого такого, чого б не можна було б "допиляти" саме між двома читаннями", - розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий в ефірі "Українського радіо".

За його словами, законопроект про мобілізацію містить критично важливу норму про введення граничного терміну служби, навіть під час війни.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до того поступали відверті двійочники і трійочники
всё правильно, после армии в совке многих просили остаться служить и можно было один экзамен сдать на тройку и получит погоны лейтенанта. Я помню майору сказал, что не готов погибать на войне, могу сдрефить и сдаться в плен. Сказали по барабану, им нужен план.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 січ, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:13

  katso написав:
  Hotab написав:katso , каким образом реализовать обязанность гражданина защищать свою страну, задекларированную в указанных выше законах, если граждан отпустить навсегда без обяза вернуться?


Было миллион вариантов реализовать эту обязанность без унижения граждан. Сразу что приходит на ум даже без проработки - отпускайте с обязом вернуться. Не вернутся? Так те кто не вернутся они и тут с чердака не вылезут, какая разница кроме того что их сразу же унизили запретом еще до их решения идти или не идти. Вторая мысль - мотивируйте военных, например землей в собственность. Кому нужны эти гектары будучи захваченными - пообещайте по акру за год службы в собственность которую военный защищавший эту землю потом сможет передать детям и внукам. Да много еще как можно было. Но нееет, в барской крови делится не принято и сразу же в первый день решили идти по пути крепосничества, ну чего ж удивляться-то что и граждане ответили тем же?

Темболее, что есть работающие примеры :wink:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:18

  xio13 написав:
  unicdima написав:
  xio13 написав:Unicdima, "Вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині.
Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!"

Якшо для Вас іпсо і пропаганда рашки офіційний текст від Слуги Народу , Безуглої (заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. ) то що тут сказати? Самі себе з'їдять

а чого ж ти спочатку вирвав слова з контексту?
все з вами брехунами ясно.


Де вирвав, це один з пунктів, через кому.

Я всю цитату привів. Ось додам ще раз все:

Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни.

Так ще забористіше. Як вам?

Марно пояснювати. Там своя 73 відсоткова орвелівська логіка.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:19

Так хочеться бути патріоткою, але пілотка заважає)))

Так, Флер - це все б було забавно і цікаво, якщо б твій чоловік був на фронті!
А так... чужого - бачимо, а свого під спідницею - ні?
Тож, або вишиванку зніміть, або труси одягніть ;)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20

  Успіх написав:Якщо Зе - колишній актор і не шарить у військових справах - то всі вищезгадані "воєводи" мали ж НАПЕРЕД продумати всі варіанти розвитку подій!
там где коррупция нет места компетентности. На должности всё равно возьмут нужных людей, зачем им компетентность?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua , пишете ви все правильно. Так якшо там фсб прийде всіх на підвал, або живим на штурм польщі. Це все логічно

Але чого ви не говорите про 500 тис поліції і інших силових структур, які не воюють?
Тут же або Україна або крах, фсб всіх в підвал. В такому рлзкладі, шо важливіше? Кордони чи ловити наріків і алкашів? То чого вони ждуть? Наріків шугають?


Перед вашими думками, спершу лекцію для тих хто все життя з бюджету живе (2 млн людей, які в тилах в теплоті бюджетнички), а не звичайні люди, яким з.п. платять або приватники або само собі
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:27

  fler написав:Продовжую інформувати про пригоди мого сусіда ...

Зачем???
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