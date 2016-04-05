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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62726273627462756276>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до того поступали відверті двійочники і трійочники
всё правильно, после армии в совке многих просили остаться служить и можно было один экзамен сдать на тройку и получит погоны лейтенанта. Я помню майору сказал, что не готов погибать на войне, могу сдрефить и сдаться в плен. Сказали по барабану, им нужен план.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 січ, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:13

  katso написав:
  Hotab написав:katso , каким образом реализовать обязанность гражданина защищать свою страну, задекларированную в указанных выше законах, если граждан отпустить навсегда без обяза вернуться?


Было миллион вариантов реализовать эту обязанность без унижения граждан. Сразу что приходит на ум даже без проработки - отпускайте с обязом вернуться. Не вернутся? Так те кто не вернутся они и тут с чердака не вылезут, какая разница кроме того что их сразу же унизили запретом еще до их решения идти или не идти. Вторая мысль - мотивируйте военных, например землей в собственность. Кому нужны эти гектары будучи захваченными - пообещайте по акру за год службы в собственность которую военный защищавший эту землю потом сможет передать детям и внукам. Да много еще как можно было. Но нееет, в барской крови делится не принято и сразу же в первый день решили идти по пути крепосничества, ну чего ж удивляться-то что и граждане ответили тем же?

Темболее, что есть работающие примеры :wink:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:18

  xio13 написав:
  unicdima написав:
  xio13 написав:Unicdima, "Вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині.
Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!"

Якшо для Вас іпсо і пропаганда рашки офіційний текст від Слуги Народу , Безуглої (заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. ) то що тут сказати? Самі себе з'їдять

а чого ж ти спочатку вирвав слова з контексту?
все з вами брехунами ясно.


Де вирвав, це один з пунктів, через кому.

Я всю цитату привів. Ось додам ще раз все:

Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни.

Так ще забористіше. Як вам?

Марно пояснювати. Там своя 73 відсоткова орвелівська логіка.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20

  Успіх написав:Якщо Зе - колишній актор і не шарить у військових справах - то всі вищезгадані "воєводи" мали ж НАПЕРЕД продумати всі варіанти розвитку подій!
там где коррупция нет места компетентности. На должности всё равно возьмут нужных людей, зачем им компетентность?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua , пишете ви все правильно. Так якшо там фсб прийде всіх на підвал, або живим на штурм польщі. Це все логічно

Але чого ви не говорите про 500 тис поліції і інших силових структур, які не воюють?
Тут же або Україна або крах, фсб всіх в підвал. В такому рлзкладі, шо важливіше? Кордони чи ловити наріків і алкашів? То чого вони ждуть? Наріків шугають?


Перед вашими думками, спершу лекцію для тих хто все життя з бюджету живе (2 млн людей, які в тилах в теплоті бюджетнички), а не звичайні люди, яким з.п. платять або приватники або само собі
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українці воюють за що? За демократичні цінності, бо майно і земля і так приватна. Людського не задишилось. Так от які це демократичні цінності якшо навіть кордонин назавжди закрили?

Скажете не назавжди? Ну окей, до кордонів 1991, шо тотожне.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Арахамія спростував "рішення" Слуги народу повернути законопроєкт про мобілізацію до Кабміну
Вчора о 22:04
...
Глава фракції наголосив, що всі рішення щодо розгляду законопроєктів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді. Засідання заплановане на 11 січня
...
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія спростував нібито ухвалене "слугами" рішення повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання в уряд. Про це він написав у Telegram після засідання фракції, закликавши довіряти тільки офіційним джерелам.

2) Арахамія: Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання
13:21
...
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що сьогодні в закритому режимі відбулося засідання Погоджувальної ради та нарада з військовим командуванням. За його словами, законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:49

Давид заявив що закон «повертається ініціатору»

1) так як законопроект про мобілізацію не був включений в порядок денний сесії, то Уряд самостійно може його відкликати.
2) альтернативні законопроекти при цьому залишаються
3) далі ніхто не повертає його в Раду, тому норми по строкам не є проблемою.

идут торги, чей рейтинг обнулится после его принятия. Скорее всего всех. Прецедент принятия под давлением диктаторских законов есть. После чего, по старой традиции кое кому придётся бежать в Ростов. Народ требует порядка, а не диктатуры.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:54

  xio13 написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
Ізраїль за свої кошти побудував декілька заводів по виробництво зброї в Німеччині, яку також закупає Бундесвер. Могли купити землю в Угорщині і зробити теж саме :mrgreen:

У Израиля на это были деньги.
У нас не было и нет.
Вы этого не знаете?


У нас не було і нєт, тому шо ми ці кошти інвестуємо в бруківку і стадіони. Чи ви вважаєте шо для виробництва мін треба обладнання на мільярди долларів? Це вам не стелси і хімарси, а тупі міни яких не вистача.

Вже не інвестуємо.
Невчасно змінили порядок надходження ПДФЛ, який у мирний час потрапляв до місцевих бюджетів (начебто, 60%). Завдяки різкому підвищенню зарплат військовим гроші від ПДФЛ значно виросли, за їх рахунок і робились "бруківка і стадіони". Зараз вони підуть до держбюджету.
Зробили не своєчасно. Погано. Але таке буває.
Ви цього не знали?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:58

  Bobua написав:Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту...
Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах.
Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами.
Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”

Цікаве формулювання "чомусь все робиться". Воно само не робиться, тому що немає такої людини "Україна". Роблять конкретні люди.

Для початку таке питання: ви за кого голосували в 19 році? За "Армія, віра, мова" чи за "Нужно просто перестать стрелять"?

А сьогодні виявляється що Зе некомпетентний. :D :D Виявляється президенту потрібна така якість як компетентність! Ух ти. 73% прям прозріли сьогодні.
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