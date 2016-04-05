Додано: Чет 11 січ, 2024 15:34

Bobua написав: Хотаб, лінь розводити полеміку. Задача ТЦК порахувати всіх і видати кому потрібно повістку. Все.

Якщо людина ігнорує повістку, парцює адмін кодекс, а потім карний кодекс. Далі працює суд і поліція, згідно рішення суду.

Ніякі жлоби у камуфляжі не мають права силоміць тягати громадян. Навіть, незаконослухняних. Бо на працівників ТЦК не накладена функція накладати фізичне покарання, або примус. По суті, вони взаєможіють з цивільною людиною. Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?

Шарікови мріють про суд трійок, але вважають, що будуть у суді, а не жертвами цього суду. Все швидко міняється..

Кожен працівник ТЦК, який тягає і принижує людей, мав би пам'ятати, що йому ще потрібно дійти додому цілим та неушкодженним після важкого робочого дня. Хотаб, лінь розводити полеміку.Якщо людина ігнорує повістку, парцює адмін кодекс, а потім карний кодекс. Далі працює суд і поліція, згідно рішення суду.Ніякі жлоби у камуфляжі не мають права силоміць тягати громадян. Навіть, незаконослухняних. Бо на працівників ТЦК не накладена функція накладати фізичне покарання, або примус. По суті, вони взаєможіють з цивільною людиною. Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?Шарікови мріють про суд трійок, але вважають, що будуть у суді, а не жертвами цього суду. Все швидко міняється..Кожен працівник ТЦК, який тягає і принижує людей, мав би пам'ятати, що йому ще потрібно дійти додому цілим та неушкодженним після важкого робочого дня.

andrijk777 написав: Bobua написав: vitaliiangel написав: думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно. думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.



Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...

Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.



І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).



То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо... Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо...





А де ви бачите "виродження людства"? Де ви бачите "його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д."? Я цього не бачу. Людство прекрасно і успішно розвивається. А наша війна - це дрібниця. Тисячі війн були і будуть.



Людство прекрасно і успішно розвивається. А наша війна - це дрібниця. Тисячі війн були і будуть.

vitaliiangel. Навіть більше - це вже є. Кандидат в президенти США Рамасвами прямо заявив, що Україна це не демократія. І все.

Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією. До чого тут США? США не зобов'язане помагати не-демократіям. Тому я повністю погоджуюсь з. Навіть більше - це вже є. Кандидат в президенти СШАпрямо заявив, що Україна це не демократія. І все.Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією. До чого тут США? США не зобов'язане помагати не-демократіям.

Зауважу тільки що тут все дуже складно. Ці західні політики не просто так займають таку позицію. Вони "слухають" виборців. А виборцям по великому рахунку фіолетово на Україну. Вони звичайно на словах її підтримують, але бабки - обійдетесь, ось мені треба машину поміняти, бо моїй вже 3 роки, стара, - ось це їх хвилює. А Україна - то десь далеко, ми їй і так вже забагато помогли.

Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.

І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?



Коли Росія нарешті розвалиться? - Політики та аналітики втрачають терпіння

Насправді, Росія не стає структурно сильнішою і стабільнішою, і майже всі теорії розпаду системи змушують нас очікувати, що в Росії станеться щось глибоко дестабілізуюче. Але коли?

Путін пережив переворот. Але сама спроба означає, що його становище було і залишається хитким.

Усі авторитарні, тоталітарні, фашистські та диктаторські системи є гіперцентралізованими за визначенням. Це може бути їхньою силою, якщо верховний лідер - платонівський цар-філософ, але найчастіше це фатальна слабкість. Верховні лідери чинять опір змінам і реформам.

війна є катастрофічною для Росії: "Російські лідери намагаються переконати західних лідерів, що Україна програє війну, щоб припинити військову допомогу Києву. Насправді війна є катастрофічною для Росії.

росіяни стали значно біднішими за останні п'ять і особливо за останні два роки".

війни, особливо невдалі війни, які підривають і без того ослаблені економіки, армії, режими і населення. Саме Перша світова війна зруйнувала Габсбурзьку, Османську та Російську імперії, а Друга світова війна ледь не знищила Радянський Союз,

Захід повинен утримуватися від переговорів з Путіним доти, доки його країна і режим не ослабнуть настільки, що їх неможливо буде легко відновити.

То так і роблять.Виходять на вулиці, рахують наглі, жирні, здорові морди, і везуть їх в ТЦК для видачі повістки.Бо самі дійти не можете вже 22міс і ховаєтесь більшість часу десь у таємних щілинах, куди повістки не проникають...А як тецека перестануть -- то наступною буде фсб...Ви ще здатні думати не лише про свою тушку, а про країну в цілому? (з точки зору її захищеності).Якщо аж так вже страшно -- купили би собі дружину, дітей, інвалідність і т.п. А далі вже мали би думати і про свої активи в країні та про військо для їхнього захисту...Не подобається навіть такий лагідний, сервісний спосіб видачі як у тецека -- то йдіть у суди, плачтесь на відео, людство повинне знати поіменно всіх вас, таких зобижених.І ці записи мають зберігатись вічно, аби всі нащадки мали змогу побачити, які славні у них були предки...Ганятись за кожним тілом тисячі днів аби лише видати першу повістку, потім ще стільки ж -- аби видати другу... Тратити на це тисячі людино*годин і нереальні купи грошей. Так хочете? Подобається бути такими популярними, невловимими, загадковими?Якби була диктатура, то везли би на підвал, випитували всі паролі і тайники, а потім ще й запускали на нуль на розміновування.І так з вами всіма і зроблять в окупації... (див. форсування Дніпра у ІІ світову).А так, поки тут ще Україна -- то лише примушують вас всіх до виконання законів. І Конституції.А потім дають форму, бронежилет, каску, автомат, уже облаштоване місце в діючій військ.частині, і зарплату у 8-9разів більшу за середню ПФУ.І на будь-якому етапі можете відмовитись і піти у в`язницю згідно закону. Все як і любите. А от окупанти просто череп кувалдою розіб`ють і влаштують решті “видовище”.Вловлюєте різницю? Хоч трошечки?? Чи “нєт нікакой разніци”?Бо інакше взагалі незрозімілі всі ці ваші “айайайай, яке звірство в Україні, і всі 8млрд у світі готові просльозитись...” Ще років 50тому в США поліцейські кийками били амер.громадян. Ми доросли до рівня розвитку хоч би того США? Аби мати морал.право скиглити про права, маючи наразі і так багатократно кращі аніж тоді...Невже гебня фсб вже так навчилась писати українською, що здатна завалювати укр.новинні сайти і форум всією цією маячнею “про незаконність дій тецека...”Чи їм досить було зробити один вкид, а далі вже млн корисних ідіотів працюють в режимі вічного рушія...?А як назвати нездатність воювати за своє майно? Навіть за зарплату 8-9середніх.Як назвати це бажання “тікати-тікати-тікати...”Візьміть найслабшу тваринку в Природі.Вони тікають. Але ж не на пргтилежний континент. А в свою нору, укриття.І загнані в кут -- вже відбиіаються.Навіть кури й вівці за дітей б`ються.У якій країні наші втікачі вирішать, що тікати більше нікуди і таки треба йти на фронт? Польша, Франція, Британія, США...?І чи вирішать хоч колись, якщо в себе вдома вибрали покинути все (житло, авто, депозити...) і пливти взимку через Тису...Чому деграданти у московіях здатні воювати?А високорозвинуті й високоморальні люди в Україні (а можливо і в Європі та США) -- чомусь ні...Рама-с-вамі? У США? Сіріослі...?А про ближчі йому, знайоміші індії, китаї, московії оте “с-вамі” щось казало? Як вони? Демократії??А деградація людства політикам неважлива?Вони не думають наперед?Не думають, що треба якось зупинити вже видиме розм`якнення і перетворення на елоїв... Або на тушки як у мультику Воллі.Бо в Україні ще є опір. Тому і треба.Щойно у нас переможуть “прихильники вручення повісток лише вдома і якщо ми раптом схочем відкрити двері” -- після цього повісток вже не буде. І допомоги теж.Москвини будуть. Будуть стріляти вас всіх крізь двері, якщо повільно відкриватимете.Будуть різати наживо, якщо повільно вручатимете їм у дар “всьо шо нажито непосільним каруселенням”.Будуть кувалдами трощити черепи, якщо неохоче йтимете на забезплатний штурм мінних полів. (Лопат не дадуть. Вони ж грошей коштують...)На головну сторінкуСергій ГроменкоКоли Росія остаточно розвалиться?Alexander J. Motyl, Тhe National InterestГеноцидна війна Росії проти України може стати тією іскрою, яка уможливить крах. Режим, армія та економіка ослабли, і немає жодних підстав очікувати, що ситуація в Москві найближчим часом покращиться.Прогнози щодо розпаду Росії виявилися помилковими.Замість того, щоб слабшати, царство Володимира Путіна, здається, стає сильнішим.Один із критиків аргументу про розпад висловився так: «Через два роки Росія виглядає в тривожно міцному стані».Якщо це правда, то, очевидно, є сенс вести переговори з Кремлем зараз, поки він не став ще потужнішим і стабільнішим. Це, звісно, може бути гіркою пігулкою, яку доведеться проковтнути Україні та її прихильникам, але яка альтернатива?Коли Росія розвалиться?Альтернатива очевидна.У цьому і полягає проблема. Це може статися завтра, а може - за п'ять років. У будь-якому випадку, колапс близько, хоча, можливо, і не "за два роки".Аргументація на користь посилення Росії ґрунтується на своєрідній інтерпретації наявних фактів про путінський режим, війну, економіку та російське населення.Путін може випромінювати впевненість - хоча чому ми повинні очікувати чогось меншого від нього або будь-якого іншого лідера - але зовнішність може бути оманливою, тим більше, що публічна особа Путіна так само часто схильна до невігластва, як і до самовпевненості. Він заарештував своїх ліберальних і правих критиків, зміцнив апарат безпеки, а його пропагандистська машина залишається такою ж активною, як і раніше. Чи є це ознаками сили?Так, зі зрозумілих причин, і ні, тому що всі ці заходи не були б необхідними, якби він не відчував загрози. З боку кого? З боку важливих політичних та економічних еліт, які незадоволені війною та її впливом на російську економіку і збройні сили. Спроба прігожинського перевороту є показовим прикладом. Саме її виникнення свідчило про невдоволення в армії. Що ще важливіше, ця спроба не могла бути здійснена без відома - і благословення? - спецслужб.Тож, так,Слабкість Путіна - це слабкість РосіїЦе важливо, тому що слабкість Путіна означає слабкість його режиму, оскільки він є його сутнісним ядром.Їхня центральне становище заохочує перекладення відповідальності, спроби зміцнення влади на місцях та підлабузництво. Найважливіше, мабуть, те, що вони схильні до стратегічних помилок, особливо з віком, коли втрачають здатність демонструвати непереможність, непогрішність і харизму.Найзначнішою помилкою Путіна був тиск на українського президента Віктора Януковича з метою змусити того відмовитися від Угоди про асоціацію з Європейським Союзом наприкінці 2013 року, що спричинило Революцію гідності, яка призвела до втечі Януковича, а потім до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.Януш Бугайський з Джеймстаунського фонду наводить аргументи на користь того, щоХоча український контрнаступ на Донбасі та Запоріжжі призупинився на зиму, після розгрому російських військ у Києві, Харкові та Херсоні, російська армія розкладається, а її флот був відкинутий із західної частини Чорного моря.За два роки бойових дій Росія втратила щонайменше 315 000 вбитими або важко пораненими з приблизно 360 000 сухопутних військ, які вторглися в Україну. Вона також зазнала величезних втрат в техніці, в тому числі 2200 з 3500 танків і третину бронетехніки". Це не просто випадкові проблеми. Разом вони свідчать про фундаментальне, структурне руйнування російських збройних сил.Ситуація з економікою не менш тривожна. Опозиційний російський економіст Владімір Мілов показав, що держава інвестувала величезні кошти в чотири сектори (боєприпаси, залізниця, військова безпека і машинобудування), безпосередньо пов'язані з війною, при цьому скоротивши або лише мінімально збільшивши інвестиції в сектори споживчих товарів. Тому заяви Путіна про те, що ВВП зростає, а інфляція низька, приховують реальність того, що пересічні громадяни приносяться в жертву на вівтар мілітаризму. Як зазначає Мілов, "Емпіричні докази на користь сильної Росії слабкіДжеффрі Зонненфельд з Єльського університету та його колеги переконливо довели, що санкції спрацювали, і що "Росія більше не є економічною потугою і заборонила мінімальну звітність з прозорої статистики національного доходу, яка необхідна для збереження членства в МВФ. Маючи індустріальну потужність, нижчу за чилійську, путінська Росія виживає лише за рахунок захоплення активів. Економіка, в якій дедалі більше домінує держава, знищує власні компанії, щоб утримувати військову машину Путіна".Нарешті, ми підходимо до російського населення. Так, воно неактивне, і так, це робить його морально співучасником злочинів Путіна. Але значна меншість, можливо, до однієї п'ятої, виступає проти війни і фашистського режиму Путіна. Це переважно міські, освічені професіонали, які проживають у Москві та Санкт-Петербурзі. Зараз вони залякані. Але як тільки з'явиться можливість, а вона неминуче з'явиться, вони заявлять про себе - як і всі міські освічені професіонали в усьому світі.Таким чином, емпіричні аргументи на користь сильної Росії є слабкими. Водночас, теоретичний аргумент на користь колапсу є сильним, оскільки Росія є надзвичайно вразливою перед структурними силами, які зазвичай призводять до системного колапсу. Важливо пам'ятати, що структури подібні до тектонічних плит. Ми можемо передбачити, що землетруси неминуче стануться там, де зустрінуться дві плити, але ми не можемо сказати точно, коли. І ми можемо сказати, які регіони - або держави - перебувають у більшій чи меншій мірі в небезпеці і все частіше стикаються з перспективою колапсу.Які ж структурні сили переслідують Росії?Вищезгаданий аналіз визначив їх. Крихкий режим - це одна з них. Жалюгідний стан армії - друга. Потопаюча економіка - третя. Протестний потенціал російських освічених міських еліт - четверта. З історії ми знаємо, що такі держави схильні до розпаду або, щонайменше, до масових народних протестів і зміни режиму. Радянський Союз та його східноєвропейські сателіти у 1989-1991 роках одразу спадають на думку.Але також і десятки країн по всьому світу - такі як Аргентина, Нікарагуа, Єгипет, Сирія, Зімбабве та Лівія. Деякі держави, такі як Іран аятол, витримують шторми постійних потрясінь і виживають. Інші, як, наприклад, шахський Іран, не виживають. Крім банальностей на кшталт "все залежить від сили держави або розуму еліти", ми не можемо знати, яким буде точний результат.Але ми знаємо, що в більшості випадків "протиріччя", породжувані структурними силами, виходять на перший план, коли відбуваються "іскри" або "тригери". Це можуть бути вбивства, землетруси, пожежі, стихійні лиха - абоособливо після того, як масштабні структурні зміни Йосипа Сталіна послабили радянську систему і зробили її схильною до колапсу.Геноцидна війна Росії проти України, ймовірно, є саме такою іскрою. Режим, армія та економіка стали слабшими, і немає жодних підстав очікувати, що ситуація покращиться найближчим часом. Це означає, що чим довше триватиме війна, тим імовірніше, що структурні сили зіштовхуватимуться одна з одною, тим більше загострюватимуться протиріччя, і тим імовірнішим буде розпад Росії. Всупереч загальноприйнятій думці, як в Росії, так і на Заході, час не на боці Путіна. Він не молодшає, а його режим не стає сильнішим. ТомуОтже, не піддавайтеся на його вимушену браваду. Мелодія, яку він наспівує, є його лебединою піснею. Що стосується того, коли путінська Росія зустріне свій кінець, то це може статися раніше, ніж ви думаєте. Дійсно, подумайте про те, щоб затамувати подих.[/quote]Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту...Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах.Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами.Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”[/quote]Майте повагу до форумчан , не цитуйте такі простирадла, редактуйте.