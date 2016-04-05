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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6273627462756276>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:00

  xio13 написав:
  ЛАД написав:
  xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.

За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.

Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.

Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. :)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.


Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей..
Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..

То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн

Простите, на безграмотные посты отвечать не буду.
Разберитесь для начала хоть немного сами.
В частности, когда "захопили", какая тогда была армия. И что такое сегодня "в зсу сумарно 1 млн людей".
Кстати, ЗСУ пишется прописными буквами.
"Улавлюєш?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:06

  ЛАД написав:Вже не інвестуємо.
Невчасно змінили порядок надходження ПДФЛ, який у мирний час потрапляв до місцевих бюджетів (начебто, 60%). Завдяки різкому підвищенню зарплат військовим гроші від ПДФЛ значно виросли, за їх рахунок і робились "бруківка і стадіони". Зараз вони підуть до держбюджету.
Зробили не своєчасно. Погано. Але таке буває.
Ви цього не знали?

Зараз вони підуть на ОП з 18 ярдами гривень та інші телемарафони

А заявки на "бруківку і стадіони" робили не міськради або теріторіальні громади, а робили районі та обласні державні адміністрації (сам знайдешь хто їх призначає ?), щоб зробити інфопривід і забрати гроші з дійсно місцевих бюджетів
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:26

  Успіх написав:
Я розумію, що длбйби допустили до такого... І я всіх у цьому звинувачую і Зе, і За, і інших "воєводів", від яких ще недавно "пісяли окропом", накшталт Марч..., чи Буд... і їм подібних...

З тексту не зрозуміло, під "длбйби" ви і себе вважаєте, чи ні? Бо фундамент під ваше сьогодняшнє становище ви саморуч свідомо заклали у 2019 році. Тож не зрозуміло, чим вам винні зе, за, же і т.д., крім того, що вони лише виконують вашу волю
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:27

Може ухилянтів занести до Червоної книги, щоб їх не чіпали?)

  Bobua написав:Бо самі дійти не можете вже 22міс і ховаєтесь більшість часу десь у таємних щілинах, куди повістки не проникають.
Ухилянти чекають, коли їм додому "повістку принесе бурят"!)))
  Bobua написав:А так, поки тут ще Україна -- то лише примушують вас всіх до виконання законів. І Конституції.
А потім дають форму, бронежилет, каску, автомат, уже облаштоване місце в діючій військ.частині, і зарплату у 8-9разів більшу за середню ПФУ.
І на будь-якому етапі можете відмовитись і піти у в`язницю згідно закону. Все як і любите. А от окупанти просто череп кувалдою розіб`ють і влаштують решті “видовище”.
Вловлюєте різницю? Хоч трошечки
Ухилянти надіються пропетляти...
Надіються, що ми термінатори - "народжені для війни"!)) І будемо стояти, поки кожному не стукне 60років!)))
  Bobua написав:Бо в Україні ще є опір. Тому і треба.
Щойно у нас переможуть “прихильники вручення повісток лише вдома і якщо ми раптом схочем відкрити двері” -- після цього повісток вже не буде. І допомоги теж.
Москвини будуть. Будуть стріляти вас всіх крізь двері, якщо повільно відкриватимете.
Будуть різати наживо, якщо повільно вручатимете їм у дар “всьо шо нажито непосільним каруселенням”.
Будуть кувалдами трощити черепи, якщо неохоче йтимете на забезплатний штурм мінних полів. (Лопат не дадуть. Вони ж грошей коштують...)
Ухилянти думають, що це фантастика, що це казочки...
  Bobua написав:Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту...
Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах.
Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами.
Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”
А отут ухилянти думають, що встигнуть сховатись у "банківську ячейку" :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:30

  _hunter написав:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422


не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:32

Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:33

  vitaliiangel написав:
Давид заявив що закон «повертається ініціатору»

1) так як законопроект про мобілізацію не був включений в порядок денний сесії, то Уряд самостійно може його відкликати.
2) альтернативні законопроекти при цьому залишаються
3) далі ніхто не повертає його в Раду, тому норми по строкам не є проблемою.

идут торги, чей рейтинг обнулится после его принятия. Скорее всего всех. Прецедент принятия под давлением диктаторских законов есть. После чего, по старой традиции кое кому придётся бежать в Ростов. Народ требует порядка, а не диктатуры.


ви готові проїхати кілька блок постів, щоб потрапити на "акцію протесту" ? :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:34

  Bobua написав: Хотаб, лінь розводити полеміку. Задача ТЦК порахувати всіх і видати кому потрібно повістку. Все.
Якщо людина ігнорує повістку, парцює адмін кодекс, а потім карний кодекс. Далі працює суд і поліція, згідно рішення суду.
Ніякі жлоби у камуфляжі не мають права силоміць тягати громадян. Навіть, незаконослухняних. Бо на працівників ТЦК не накладена функція накладати фізичне покарання, або примус. По суті, вони взаєможіють з цивільною людиною. Для "оплатіть штраф" теж не можна тягти у бусік. Чи у них там каса банку?
Шарікови мріють про суд трійок, але вважають, що будуть у суді, а не жертвами цього суду. Все швидко міняється..
Кожен працівник ТЦК, який тягає і принижує людей, мав би пам'ятати, що йому ще потрібно дійти додому цілим та неушкодженним після важкого робочого дня.


То так і роблять.
Виходять на вулиці, рахують наглі, жирні, здорові морди, і везуть їх в ТЦК для видачі повістки.
Бо самі дійти не можете вже 22міс і ховаєтесь більшість часу десь у таємних щілинах, куди повістки не проникають...

А як тецека перестануть -- то наступною буде фсб...
Ви ще здатні думати не лише про свою тушку, а про країну в цілому? (з точки зору її захищеності).
Якщо аж так вже страшно -- купили би собі дружину, дітей, інвалідність і т.п. А далі вже мали би думати і про свої активи в країні та про військо для їхнього захисту...

Не подобається навіть такий лагідний, сервісний спосіб видачі як у тецека -- то йдіть у суди, плачтесь на відео, людство повинне знати поіменно всіх вас, таких зобижених.
І ці записи мають зберігатись вічно, аби всі нащадки мали змогу побачити, які славні у них були предки...

Ганятись за кожним тілом тисячі днів аби лише видати першу повістку, потім ще стільки ж -- аби видати другу... Тратити на це тисячі людино*годин і нереальні купи грошей. Так хочете? Подобається бути такими популярними, невловимими, загадковими?

Якби була диктатура, то везли би на підвал, випитували всі паролі і тайники, а потім ще й запускали на нуль на розміновування.
І так з вами всіма і зроблять в окупації... (див. форсування Дніпра у ІІ світову).

А так, поки тут ще Україна -- то лише примушують вас всіх до виконання законів. І Конституції.
А потім дають форму, бронежилет, каску, автомат, уже облаштоване місце в діючій військ.частині, і зарплату у 8-9разів більшу за середню ПФУ.
І на будь-якому етапі можете відмовитись і піти у в`язницю згідно закону. Все як і любите. А от окупанти просто череп кувалдою розіб`ють і влаштують решті “видовище”.
Вловлюєте різницю? Хоч трошечки?? Чи “нєт нікакой разніци”?

Бо інакше взагалі незрозімілі всі ці ваші “айайайай, яке звірство в Україні, і всі 8млрд у світі готові просльозитись...” Ще років 50тому в США поліцейські кийками били амер.громадян. Ми доросли до рівня розвитку хоч би того США? Аби мати морал.право скиглити про права, маючи наразі і так багатократно кращі аніж тоді...

Невже гебня фсб вже так навчилась писати українською, що здатна завалювати укр.новинні сайти і форум всією цією маячнею “про незаконність дій тецека...”
Чи їм досить було зробити один вкид, а далі вже млн корисних ідіотів працюють в режимі вічного рушія...? :(



  andrijk777 написав:
  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:думаешь западные партнёры одобрят презумпцию виновности и будут продолжать помощь северной корее-2? Как только такую херню покажут по их тв, политиков помогающих Украине снесут нахер. А режим Зеленского станут считать диктаторским. Блокировки будут выборочно. А там где выбор, там же и коррупция. Военком может выбрать тебя или выбрать другого. Если его правильно заинтересовать. При чём оба варианта в рамках закона. Наказать военкома за превышение полномочий станет невозможно.


Уявімо на хвилинку, що політики на Заході -- це не просто жалюгідні тваринки, загнані лютим стадом виборців, і готові бігти куди те пожене...
Уявімо, що це люди з надвисоким інтелектом, які планують на століття вперед. Для своїх нащадків і народів у цілому.

І припустімо, що от саме нині вони бачать виродження людства. Бачать його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д. (напр., див. жителі Афгану).

То невже ці західні політики не розумітимуть кого саме треба підтримати (допомогою і медійністю у себе) серед українців (борців vs ухилянтів) для того, передусім, аби дати чіткий сигнал своїм людям яким шляхом треба рухатись-розвиватись. Натякнуть. Ненав`язливо...



А де ви бачите "виродження людства"? Де ви бачите "його неспроможність реагувати на загрози, боротись за виживання, за краще майбутнє і т.д."? Я цього не бачу. Людство прекрасно і успішно розвивається. А наша війна - це дрібниця. Тисячі війн були і будуть.



А як назвати нездатність воювати за своє майно? Навіть за зарплату 8-9середніх.
Як назвати це бажання “тікати-тікати-тікати...”
Візьміть найслабшу тваринку в Природі.
Вони тікають. Але ж не на пргтилежний континент. А в свою нору, укриття.
І загнані в кут -- вже відбиіаються.
Навіть кури й вівці за дітей б`ються.

У якій країні наші втікачі вирішать, що тікати більше нікуди і таки треба йти на фронт? Польша, Франція, Британія, США...?
І чи вирішать хоч колись, якщо в себе вдома вибрали покинути все (житло, авто, депозити...) і пливти взимку через Тису...

Чому деграданти у московіях здатні воювати?
А високорозвинуті й високоморальні люди в Україні (а можливо і в Європі та США) -- чомусь ні...


Тому я повністю погоджуюсь з vitaliiangel. Навіть більше - це вже є. Кандидат в президенти США Рамасвами прямо заявив, що Україна це не демократія. І все.
Прекрасне вирішення проблеми. Одна не-демократія воює з іншою не-демократією. До чого тут США? США не зобов'язане помагати не-демократіям. :D

Рама-с-вамі? У США? Сіріослі...?
А про ближчі йому, знайоміші індії, китаї, московії оте “с-вамі” щось казало? Як вони? Демократії??


Зауважу тільки що тут все дуже складно. Ці західні політики не просто так займають таку позицію. Вони "слухають" виборців. А виборцям по великому рахунку фіолетово на Україну. Вони звичайно на словах її підтримують, але бабки - обійдетесь, ось мені треба машину поміняти, бо моїй вже 3 роки, стара, - ось це їх хвилює. А Україна - то десь далеко, ми їй і так вже забагато помогли.

А деградація людства політикам неважлива?
Вони не думають наперед?
Не думають, що треба якось зупинити вже видиме розм`якнення і перетворення на елоїв... Або на тушки як у мультику Воллі.

Але ця поведінка також має пояснення. Ось колись США посилало своїх хлопців у В'єтнам. Навіщо? Бо була "комуністична загроза". Але американське суспільство засудило В'єтнам і окрім того СРСР розпався фактично сам(без впливу США). Тому в США широко розповсюджена думка(я так думаю) що В'єтнам - це помилка.
І логічний висновок(мій) - а навіщо тій Україні помагати?

Бо в Україні ще є опір. Тому і треба.
Щойно у нас переможуть “прихильники вручення повісток лише вдома і якщо ми раптом схочем відкрити двері” -- після цього повісток вже не буде. І допомоги теж.
Москвини будуть. Будуть стріляти вас всіх крізь двері, якщо повільно відкриватимете.
Будуть різати наживо, якщо повільно вручатимете їм у дар “всьо шо нажито непосільним каруселенням”.
Будуть кувалдами трощити черепи, якщо неохоче йтимете на забезплатний штурм мінних полів. (Лопат не дадуть. Вони ж грошей коштують...)






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Сергій Громенко
Коли Росія остаточно розвалиться?
Alexander J. Motyl, Тhe National Interest

Геноцидна війна Росії проти України може стати тією іскрою, яка уможливить крах. Режим, армія та економіка ослабли, і немає жодних підстав очікувати, що ситуація в Москві найближчим часом покращиться.
Коли Росія нарешті розвалиться? - Політики та аналітики втрачають терпіння.
Прогнози щодо розпаду Росії виявилися помилковими.
Замість того, щоб слабшати, царство Володимира Путіна, здається, стає сильнішим.
Один із критиків аргументу про розпад висловився так: «Через два роки Росія виглядає в тривожно міцному стані».
Якщо це правда, то, очевидно, є сенс вести переговори з Кремлем зараз, поки він не став ще потужнішим і стабільнішим. Це, звісно, може бути гіркою пігулкою, яку доведеться проковтнути Україні та її прихильникам, але яка альтернатива?
Коли Росія розвалиться?
Альтернатива очевидна. Насправді, Росія не стає структурно сильнішою і стабільнішою, і майже всі теорії розпаду системи змушують нас очікувати, що в Росії станеться щось глибоко дестабілізуюче. Але коли? У цьому і полягає проблема. Це може статися завтра, а може - за п'ять років. У будь-якому випадку, колапс близько, хоча, можливо, і не "за два роки".
Аргументація на користь посилення Росії ґрунтується на своєрідній інтерпретації наявних фактів про путінський режим, війну, економіку та російське населення.
Путін може випромінювати впевненість - хоча чому ми повинні очікувати чогось меншого від нього або будь-якого іншого лідера - але зовнішність може бути оманливою, тим більше, що публічна особа Путіна так само часто схильна до невігластва, як і до самовпевненості. Він заарештував своїх ліберальних і правих критиків, зміцнив апарат безпеки, а його пропагандистська машина залишається такою ж активною, як і раніше. Чи є це ознаками сили?
Так, зі зрозумілих причин, і ні, тому що всі ці заходи не були б необхідними, якби він не відчував загрози. З боку кого? З боку важливих політичних та економічних еліт, які незадоволені війною та її впливом на російську економіку і збройні сили. Спроба прігожинського перевороту є показовим прикладом. Саме її виникнення свідчило про невдоволення в армії. Що ще важливіше, ця спроба не могла бути здійснена без відома - і благословення? - спецслужб.
Тож, так, Путін пережив переворот. Але сама спроба означає, що його становище було і залишається хитким.
Слабкість Путіна - це слабкість Росії
Це важливо, тому що слабкість Путіна означає слабкість його режиму, оскільки він є його сутнісним ядром. Усі авторитарні, тоталітарні, фашистські та диктаторські системи є гіперцентралізованими за визначенням. Це може бути їхньою силою, якщо верховний лідер - платонівський цар-філософ, але найчастіше це фатальна слабкість. Верховні лідери чинять опір змінам і реформам.
Їхня центральне становище заохочує перекладення відповідальності, спроби зміцнення влади на місцях та підлабузництво. Найважливіше, мабуть, те, що вони схильні до стратегічних помилок, особливо з віком, коли втрачають здатність демонструвати непереможність, непогрішність і харизму.
Найзначнішою помилкою Путіна був тиск на українського президента Віктора Януковича з метою змусити того відмовитися від Угоди про асоціацію з Європейським Союзом наприкінці 2013 року, що спричинило Революцію гідності, яка призвела до втечі Януковича, а потім до початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Януш Бугайський з Джеймстаунського фонду наводить аргументи на користь того, що війна є катастрофічною для Росії: "Російські лідери намагаються переконати західних лідерів, що Україна програє війну, щоб припинити військову допомогу Києву. Насправді війна є катастрофічною для Росії. Хоча український контрнаступ на Донбасі та Запоріжжі призупинився на зиму, після розгрому російських військ у Києві, Харкові та Херсоні, російська армія розкладається, а її флот був відкинутий із західної частини Чорного моря.
За два роки бойових дій Росія втратила щонайменше 315 000 вбитими або важко пораненими з приблизно 360 000 сухопутних військ, які вторглися в Україну. Вона також зазнала величезних втрат в техніці, в тому числі 2200 з 3500 танків і третину бронетехніки". Це не просто випадкові проблеми. Разом вони свідчать про фундаментальне, структурне руйнування російських збройних сил.
Ситуація з економікою не менш тривожна. Опозиційний російський економіст Владімір Мілов показав, що держава інвестувала величезні кошти в чотири сектори (боєприпаси, залізниця, військова безпека і машинобудування), безпосередньо пов'язані з війною, при цьому скоротивши або лише мінімально збільшивши інвестиції в сектори споживчих товарів. Тому заяви Путіна про те, що ВВП зростає, а інфляція низька, приховують реальність того, що пересічні громадяни приносяться в жертву на вівтар мілітаризму. Як зазначає Мілов, "росіяни стали значно біднішими за останні п'ять і особливо за останні два роки".
Емпіричні докази на користь сильної Росії слабкі
Джеффрі Зонненфельд з Єльського університету та його колеги переконливо довели, що санкції спрацювали, і що "Росія більше не є економічною потугою і заборонила мінімальну звітність з прозорої статистики національного доходу, яка необхідна для збереження членства в МВФ. Маючи індустріальну потужність, нижчу за чилійську, путінська Росія виживає лише за рахунок захоплення активів. Економіка, в якій дедалі більше домінує держава, знищує власні компанії, щоб утримувати військову машину Путіна".
Нарешті, ми підходимо до російського населення. Так, воно неактивне, і так, це робить його морально співучасником злочинів Путіна. Але значна меншість, можливо, до однієї п'ятої, виступає проти війни і фашистського режиму Путіна. Це переважно міські, освічені професіонали, які проживають у Москві та Санкт-Петербурзі. Зараз вони залякані. Але як тільки з'явиться можливість, а вона неминуче з'явиться, вони заявлять про себе - як і всі міські освічені професіонали в усьому світі.
Таким чином, емпіричні аргументи на користь сильної Росії є слабкими. Водночас, теоретичний аргумент на користь колапсу є сильним, оскільки Росія є надзвичайно вразливою перед структурними силами, які зазвичай призводять до системного колапсу. Важливо пам'ятати, що структури подібні до тектонічних плит. Ми можемо передбачити, що землетруси неминуче стануться там, де зустрінуться дві плити, але ми не можемо сказати точно, коли. І ми можемо сказати, які регіони - або держави - перебувають у більшій чи меншій мірі в небезпеці і все частіше стикаються з перспективою колапсу.
Які ж структурні сили переслідують Росії?
Вищезгаданий аналіз визначив їх. Крихкий режим - це одна з них. Жалюгідний стан армії - друга. Потопаюча економіка - третя. Протестний потенціал російських освічених міських еліт - четверта. З історії ми знаємо, що такі держави схильні до розпаду або, щонайменше, до масових народних протестів і зміни режиму. Радянський Союз та його східноєвропейські сателіти у 1989-1991 роках одразу спадають на думку.
Але також і десятки країн по всьому світу - такі як Аргентина, Нікарагуа, Єгипет, Сирія, Зімбабве та Лівія. Деякі держави, такі як Іран аятол, витримують шторми постійних потрясінь і виживають. Інші, як, наприклад, шахський Іран, не виживають. Крім банальностей на кшталт "все залежить від сили держави або розуму еліти", ми не можемо знати, яким буде точний результат.
Але ми знаємо, що в більшості випадків "протиріччя", породжувані структурними силами, виходять на перший план, коли відбуваються "іскри" або "тригери". Це можуть бути вбивства, землетруси, пожежі, стихійні лиха - або війни, особливо невдалі війни, які підривають і без того ослаблені економіки, армії, режими і населення. Саме Перша світова війна зруйнувала Габсбурзьку, Османську та Російську імперії, а Друга світова війна ледь не знищила Радянський Союз, особливо після того, як масштабні структурні зміни Йосипа Сталіна послабили радянську систему і зробили її схильною до колапсу.
Геноцидна війна Росії проти України, ймовірно, є саме такою іскрою. Режим, армія та економіка стали слабшими, і немає жодних підстав очікувати, що ситуація покращиться найближчим часом. Це означає, що чим довше триватиме війна, тим імовірніше, що структурні сили зіштовхуватимуться одна з одною, тим більше загострюватимуться протиріччя, і тим імовірнішим буде розпад Росії. Всупереч загальноприйнятій думці, як в Росії, так і на Заході, час не на боці Путіна. Він не молодшає, а його режим не стає сильнішим. Тому Захід повинен утримуватися від переговорів з Путіним доти, доки його країна і режим не ослабнуть настільки, що їх неможливо буде легко відновити.
Отже, не піддавайтеся на його вимушену браваду. Мелодія, яку він наспівує, є його лебединою піснею. Що стосується того, коли путінська Росія зустріне свій кінець, то це може статися раніше, ніж ви думаєте. Дійсно, подумайте про те, щоб затамувати подих.

[/quote]

Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту...
Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах.
Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами.
Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”[/quote]

Майте повагу до форумчан , не цитуйте такі простирадла, редактуйте.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:41

  prodigy написав:.............
Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 мільярда доларів», – зазначає банк.

десь 10+млрд додали в кубишку ЗВР (а навіщо), так роблять недалекозорі керівники (вони розкатили губу, що така допомога буде тривати "стільки, скільки потрібно Україні")

повірте, що декілька заводів (2-3) для виготовлення кретичної зброї(боєприпасів 122мм/155мм) треба було побудувати 100% (а ОП разраховували , що світ віддасть України всі залишки на складах, але це інфантилізм)

ЗВР на 31.12.2023 - 40 507,88 млн = 40,5 млрд. долл. (согласно https://index.minfin.com.ua/finance/assets/).
Согласно Закона о Госбюджете 2024:
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2024 року граничний обсяг державного боргу в сумі 7.460.097.116,3 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 451.393.619,3 тис. гривень.

Даже при курсе 40 7.460.097.116,3 тис. гривень = 180 млрд. долл.
Это в 4,5 раза больше "надходжень" и ЗВР.
Вы этого не знаете?

Нам никто не даёт денег в необходимых количествах. Так же, как и оружие.
США и Германия не могут так быстро нарастить выпуск снарядов. А у них возможностей явно больше, чем у нас.

е ви не розумієте , що 2 роки війни, це дуже великий термін у час (у часі війни)
щось зроблено в оборонній сфері, але можливості втрачені(час згаяний даремно)

Це Ви не розумієте, що втрачено не 2 роки, а 30 років. І компенсувати за 2 роки це просто неможливо.

Остальные Ваши посты примерно того же уровня.
Разберитесь, потом будете обвинять.

Не финансовый форум, а бабки на лавочке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 січ, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:41

Ну як так?©

  whois2010 написав:З тексту не зрозуміло
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!
Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!
Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!

Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!

І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...

А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!

Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)
То якого куя вже пройшло 22місяці!!!
КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!
А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...

ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻
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