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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:43
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
до того поступали відверті двійочники і трійочники
всё правильно, после армии в совке многих просили остаться служить и можно было один экзамен сдать на тройку и получит погоны лейтенанта.
Я помню майору сказал, что не готов погибать на войне, могу сдрефить и сдаться в плен. Сказали по барабану, им нужен план.
Може прапора?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:57
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:00
Успіх написав: whois2010 написав:
З тексту не зрозуміло
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!
Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!
Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!
Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!
І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...
А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!
Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)
То якого куя вже пройшло 22місяці!!!
КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!
А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...
ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:01
Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот
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