xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.
За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.
Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.
Оригинальный вывод. Вы какую военную академию заканчивали? До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах. Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.
Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей.. Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..
То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн
Простите, на безграмотные посты отвечать не буду. Разберитесь для начала хоть немного сами. В частности, когда "захопили", какая тогда была армия. И что такое сегодня "в зсу сумарно 1 млн людей". Кстати, ЗСУ пишется прописными буквами. "Улавлюєш?"
ЛАД написав:Вже не інвестуємо. Невчасно змінили порядок надходження ПДФЛ, який у мирний час потрапляв до місцевих бюджетів (начебто, 60%). Завдяки різкому підвищенню зарплат військовим гроші від ПДФЛ значно виросли, за їх рахунок і робились "бруківка і стадіони". Зараз вони підуть до держбюджету. Зробили не своєчасно. Погано. Але таке буває. Ви цього не знали?
Зараз вони підуть на ОП з 18 ярдами гривень та інші телемарафони
А заявки на "бруківку і стадіони" робили не міськради або теріторіальні громади, а робили районі та обласні державні адміністрації (сам знайдешь хто їх призначає ?), щоб зробити інфопривід і забрати гроші з дійсно місцевих бюджетів
Успіх написав: Я розумію, що длбйби допустили до такого... І я всіх у цьому звинувачую і Зе, і За, і інших "воєводів", від яких ще недавно "пісяли окропом", накшталт Марч..., чи Буд... і їм подібних...
З тексту не зрозуміло, під "длбйби" ви і себе вважаєте, чи ні? Бо фундамент під ваше сьогодняшнє становище ви саморуч свідомо заклали у 2019 році. Тож не зрозуміло, чим вам винні зе, за, же і т.д., крім того, що вони лише виконують вашу волю
Bobua написав:Бо самі дійти не можете вже 22міс і ховаєтесь більшість часу десь у таємних щілинах, куди повістки не проникають.
Ухилянти чекають, коли їм додому "повістку принесе бурят"!)))
Bobua написав:А так, поки тут ще Україна -- то лише примушують вас всіх до виконання законів. І Конституції. А потім дають форму, бронежилет, каску, автомат, уже облаштоване місце в діючій військ.частині, і зарплату у 8-9разів більшу за середню ПФУ. І на будь-якому етапі можете відмовитись і піти у в`язницю згідно закону. Все як і любите. А от окупанти просто череп кувалдою розіб`ють і влаштують решті “видовище”. Вловлюєте різницю? Хоч трошечки
Ухилянти надіються пропетляти... Надіються, що ми термінатори - "народжені для війни"!)) І будемо стояти, поки кожному не стукне 60років!)))
Bobua написав:Бо в Україні ще є опір. Тому і треба. Щойно у нас переможуть “прихильники вручення повісток лише вдома і якщо ми раптом схочем відкрити двері” -- після цього повісток вже не буде. І допомоги теж. Москвини будуть. Будуть стріляти вас всіх крізь двері, якщо повільно відкриватимете. Будуть різати наживо, якщо повільно вручатимете їм у дар “всьо шо нажито непосільним каруселенням”. Будуть кувалдами трощити черепи, якщо неохоче йтимете на забезплатний штурм мінних полів. (Лопат не дадуть. Вони ж грошей коштують...)
Ухилянти думають, що це фантастика, що це казочки...
Bobua написав:Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту... Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах. Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами. Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”
А отут ухилянти думають, що встигнуть сховатись у "банківську ячейку"
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.
1) так як законопроект про мобілізацію не був включений в порядок денний сесії, то Уряд самостійно може його відкликати. 2) альтернативні законопроекти при цьому залишаються 3) далі ніхто не повертає його в Раду, тому норми по строкам не є проблемою.
идут торги, чей рейтинг обнулится после его принятия. Скорее всего всех. Прецедент принятия под давлением диктаторских законов есть. После чего, по старой традиции кое кому придётся бежать в Ростов. Народ требует порядка, а не диктатуры.
ви готові проїхати кілька блок постів, щоб потрапити на "акцію протесту" ?
Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 мільярда доларів», – зазначає банк.
десь 10+млрд додали в кубишку ЗВР (а навіщо), так роблять недалекозорі керівники (вони розкатили губу, що така допомога буде тривати "стільки, скільки потрібно Україні")
повірте, що декілька заводів (2-3) для виготовлення кретичної зброї(боєприпасів 122мм/155мм) треба було побудувати 100% (а ОП разраховували , що світ віддасть України всі залишки на складах, але це інфантилізм)
flyman написав:до того поступали відверті двійочники і трійочники
всё правильно, после армии в совке многих просили остаться служить и можно было один экзамен сдать на тройку и получит погоны лейтенанта. Я помню майору сказал, что не готов погибать на войне, могу сдрефить и сдаться в плен. Сказали по барабану, им нужен план.
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним! Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!! Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!
Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!
А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!
Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу) То якого куя вже пройшло 22місяці!!! КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!! А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...
ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?