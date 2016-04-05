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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 627362746275627662776278>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:00

  xio13 написав:
  ЛАД написав:
  xio13 написав:462 тис окупантів зараз воюють проти України, – Скибіцький.

За його словами, вони укомплектовані на 95%, а їх чисельність дозволяє їм проводити ротації. Раніше Залужний повідомляв, що рашисти намагаються наступати на всіх напрямках.

Висновок: якшо навіть мобілізувати 500 тис людей, Успіхів не демобілізують, тому що для стримання півмільйонної армії, яка концентрована на декількох регіонах, чисельність українських збройних сил , має бути не менше 1.5 млн. Так як вони розподіляються вздовж всіх кордонів.

Оригинальный вывод.
Вы какую военную академию заканчивали?
До сих пор считалось, что для наступления нужно хотя бы 3-кратное превосходство в силах.
Оказывается, все ошибались, по Вашему мнению 3-кратное превосходство нужно для обороны. :)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.


Ну ну, а тепер роскажи як угрупування рашки в 250 тис, в лютому 2022 року, аж до вересня 2022 коли в них у самих почалась мобілізація , могло захопити 20% території україни, коли вже на той час в зсу сумарно було 1 млн людей..
Улавлюєш? 250 тис атакує 1 млн.. може того шо цей 1 млн був розподілений кругом, і плюс ще з млн, воювали безпосередньо тисяч 150-200 ..

То я і написав, шо для протистояння рашки де 500 тис, нам треба мінімум 1.5 млн

Простите, на безграмотные посты отвечать не буду.
Разберитесь для начала хоть немного сами.
В частности, когда "захопили", какая тогда была армия. И что такое сегодня "в зсу сумарно 1 млн людей".
Кстати, ЗСУ пишется прописными буквами.
"Улавлюєш?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:06

  ЛАД написав:Вже не інвестуємо.
Невчасно змінили порядок надходження ПДФЛ, який у мирний час потрапляв до місцевих бюджетів (начебто, 60%). Завдяки різкому підвищенню зарплат військовим гроші від ПДФЛ значно виросли, за їх рахунок і робились "бруківка і стадіони". Зараз вони підуть до держбюджету.
Зробили не своєчасно. Погано. Але таке буває.
Ви цього не знали?

Зараз вони підуть на ОП з 18 ярдами гривень та інші телемарафони

А заявки на "бруківку і стадіони" робили не міськради або теріторіальні громади, а робили районі та обласні державні адміністрації (сам знайдешь хто їх призначає ?), щоб зробити інфопривід і забрати гроші з дійсно місцевих бюджетів
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:26

  Успіх написав:
Я розумію, що длбйби допустили до такого... І я всіх у цьому звинувачую і Зе, і За, і інших "воєводів", від яких ще недавно "пісяли окропом", накшталт Марч..., чи Буд... і їм подібних...

З тексту не зрозуміло, під "длбйби" ви і себе вважаєте, чи ні? Бо фундамент під ваше сьогодняшнє становище ви саморуч свідомо заклали у 2019 році. Тож не зрозуміло, чим вам винні зе, за, же і т.д., крім того, що вони лише виконують вашу волю
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:27

Може ухилянтів занести до Червоної книги, щоб їх не чіпали?)

  Bobua написав:Бо самі дійти не можете вже 22міс і ховаєтесь більшість часу десь у таємних щілинах, куди повістки не проникають.
Ухилянти чекають, коли їм додому "повістку принесе бурят"!)))
  Bobua написав:А так, поки тут ще Україна -- то лише примушують вас всіх до виконання законів. І Конституції.
А потім дають форму, бронежилет, каску, автомат, уже облаштоване місце в діючій військ.частині, і зарплату у 8-9разів більшу за середню ПФУ.
І на будь-якому етапі можете відмовитись і піти у в`язницю згідно закону. Все як і любите. А от окупанти просто череп кувалдою розіб`ють і влаштують решті “видовище”.
Вловлюєте різницю? Хоч трошечки
Ухилянти надіються пропетляти...
Надіються, що ми термінатори - "народжені для війни"!)) І будемо стояти, поки кожному не стукне 60років!)))
  Bobua написав:Бо в Україні ще є опір. Тому і треба.
Щойно у нас переможуть “прихильники вручення повісток лише вдома і якщо ми раптом схочем відкрити двері” -- після цього повісток вже не буде. І допомоги теж.
Москвини будуть. Будуть стріляти вас всіх крізь двері, якщо повільно відкриватимете.
Будуть різати наживо, якщо повільно вручатимете їм у дар “всьо шо нажито непосільним каруселенням”.
Будуть кувалдами трощити черепи, якщо неохоче йтимете на забезплатний штурм мінних полів. (Лопат не дадуть. Вони ж грошей коштують...)
Ухилянти думають, що це фантастика, що це казочки...
  Bobua написав:Але що цікаво -- в Україні чомусь все робиться аби відбувся обвал фронту...
Замість укріплень на передовій -- будують багатоповерхівки в тилах.
Замість жорсткої мобілізації -- панькаються з ухилянтами як з немовлятами.
Замість йти до адвокатів і замовляти у них “пакет послуг для відкупу від війська” -- масове скиглення у мережі “скасуйте всю цю мобілізацію, хай фронт впаде/втече, а потім і ми слідом за ним всі здохнемо...”
А отут ухилянти думають, що встигнуть сховатись у "банківську ячейку" :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:30

  _hunter написав:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422


не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:33

  vitaliiangel написав:
Давид заявив що закон «повертається ініціатору»

1) так як законопроект про мобілізацію не був включений в порядок денний сесії, то Уряд самостійно може його відкликати.
2) альтернативні законопроекти при цьому залишаються
3) далі ніхто не повертає його в Раду, тому норми по строкам не є проблемою.

идут торги, чей рейтинг обнулится после его принятия. Скорее всего всех. Прецедент принятия под давлением диктаторских законов есть. После чего, по старой традиции кое кому придётся бежать в Ростов. Народ требует порядка, а не диктатуры.


ви готові проїхати кілька блок постів, щоб потрапити на "акцію протесту" ? :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:41

  prodigy написав:.............
Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 мільярда доларів США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 мільярда доларів», – зазначає банк.

десь 10+млрд додали в кубишку ЗВР (а навіщо), так роблять недалекозорі керівники (вони розкатили губу, що така допомога буде тривати "стільки, скільки потрібно Україні")

повірте, що декілька заводів (2-3) для виготовлення кретичної зброї(боєприпасів 122мм/155мм) треба було побудувати 100% (а ОП разраховували , що світ віддасть України всі залишки на складах, але це інфантилізм)

ЗВР на 31.12.2023 - 40 507,88 млн = 40,5 млрд. долл. (согласно https://index.minfin.com.ua/finance/assets/).
Согласно Закона о Госбюджете 2024:
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2024 року граничний обсяг державного боргу в сумі 7.460.097.116,3 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 451.393.619,3 тис. гривень.

Даже при курсе 40 7.460.097.116,3 тис. гривень = 180 млрд. долл.
Это в 4,5 раза больше "надходжень" и ЗВР.
Вы этого не знаете?

Нам никто не даёт денег в необходимых количествах. Так же, как и оружие.
США и Германия не могут так быстро нарастить выпуск снарядов. А у них возможностей явно больше, чем у нас.

е ви не розумієте , що 2 роки війни, це дуже великий термін у час (у часі війни)
щось зроблено в оборонній сфері, але можливості втрачені(час згаяний даремно)

Це Ви не розумієте, що втрачено не 2 роки, а 30 років. І компенсувати за 2 роки це просто неможливо.

Остальные Ваши посты примерно того же уровня.
Разберитесь, потом будете обвинять.

Не финансовый форум, а бабки на лавочке.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 січ, 2024 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:43

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:до того поступали відверті двійочники і трійочники
всё правильно, после армии в совке многих просили остаться служить и можно было один экзамен сдать на тройку и получит погоны лейтенанта. Я помню майору сказал, что не готов погибать на войне, могу сдрефить и сдаться в плен. Сказали по барабану, им нужен план.

Може прапора?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:57

Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.

Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:00

  Успіх написав:
  whois2010 написав:З тексту не зрозуміло
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!
Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!
Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!

Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!

І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...

А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!

Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)
То якого куя вже пройшло 22місяці!!!
КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!
А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...

ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻


Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
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