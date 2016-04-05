Успіх написав:

whois2010 написав: З тексту не зрозуміло З тексту не зрозуміло

З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)То якого куя вже пройшло 22місяці!!!КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻