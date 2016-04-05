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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62746275627662776278>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:01

  Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.

Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».

В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:05

  _hunter написав:
В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот :lol:

И кто они тогда? Нужно новый термин придумывать.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:08

  xio13 написав:............
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?

В то время не было людей, провоевавших на передке 2 года без "отдыха" в госпитале. В лучшем случае.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:10

  xio13 написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:З тексту не зрозуміло
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!
Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!
Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!

Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!

І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...

А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!

Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)
То якого куя вже пройшло 22місяці!!!
КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!
А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...

ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻


Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?


Дійсно , звідки ця муйня про демобізізацію/заміну в стані війни?
п.с. до наступних виборів навряд чі.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:15

  Rack написав:
  _hunter написав:
В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот :lol:

И кто они тогда? Нужно новый термин придумывать.

Громадяни -патріоти які не втікли за кордон а працюють в Україні
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:26

  xio13 написав:Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?

А яка ціль виїзду?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:27

  Vadim_ написав:
  xio13 написав:Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?

А яка ціль виїзду?


Працювати закордоном. Яка ще ціль може бути?
Чи умовний морячок, має сидіти дома і у снах уявляти як він ходе по океанах?

П.с. Схема 500$/10000$ деп зразу знищить всі схеми з перетином кордону нелегальні.. тому що смислу платити ділкам вже не буде
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30

  xio13 написав:Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?


підніметься гвалт що чому воювати повинні лише бідні (де-факто так і є, але узаконити таке нехочуть)

але звісно дуже погано що "ухилятські" мільярди осідають в кишенях воєнкомів, лікарів, прикордонників, ректорів і т.д. а не в бюджеті
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 11 січ, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30

  xio13 написав:Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?

уже обсуждали где-то с месяц тому -- электорат не поймет: "как это так алегархи свободно могут выезжать из страны??? -- а мы тут в окопах второй год сидим без передыху!!!".
Ну и общее отношение "властей" к "народу": оно не сильно с 19го (1919го :) ) поменялось... Долги/Обязанности -- крепостные, одним словом -- куда их еще выпускать? -- разбегутся же :lol:
_hunter
 
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