|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:01
Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7462
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:05
_hunter написав:
В смысле??? Т.е. Верховный Главнокомандующий прямо говорит, что работающие в тылу люди -- не ухылянты??? -- вот это поворот
И кто они тогда? Нужно новый термин придумывать.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:08
xio13 написав:
............
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
В то время не было людей, провоевавших на передке 2 года без "отдыха" в госпитале. В лучшем случае.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27262
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5221 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:10
xio13 написав: Успіх написав: whois2010 написав:
З тексту не зрозуміло
З тексту має бути зрозуміло, що я найбільше дивуюсь всім-всім генералам/воєводам і їх подібним!
Вони ж для того і вчились половину, або й все життя!!!
Вони ж для того і поставлені на такі високі посади!
Ну 1 людина могла помилитись, щось не знати/прорахуватись... ну дві... ну три... - але не весь "консиліум" таких поважних військових генералів???!
І я тут не піднімаю питання про контрнаступ (бо не на часі©) - хоч тут теж багато питань...
А я піднімаю ПРОСТІШЕ питання про мобілізацію/демобілізацію!
Тут же наводили приклади з інших країн, де РОЗУМНІ військові люди(теж колишні, чи теперішні генерали і т.п.) кажуть, що 6міс, ну МАКСИМУМ 12міс. і солдата на фронті потрібно замінювати/демобілізувати!(хоча б, мінімум, на рік часу)
То якого куя вже пройшло 22місяці!!!
КАРЛ!!! ДВАДЦЯТЬ ДВА МІСЯЦІ!!!
А вони тільки тепер почали щось чухатись в тому напрямку і то все якось розмито... якісь 36міс. в тумані маячать...
ЯК ПЛЯТЬ, ТАК???!🤦🏻
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
Дійсно , звідки ця муйня про демобізізацію/заміну в стані війни?
п.с. до наступних виборів навряд чі.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:24
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:26
xio13 написав:
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
А яка ціль виїзду?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:27
Vadim_ написав: xio13 написав:
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
А яка ціль виїзду?
Працювати закордоном. Яка ще ціль може бути?
Чи умовний морячок, має сидіти дома і у снах уявляти як він ходе по океанах?
П.с. Схема 500$/10000$ деп зразу знищить всі схеми з перетином кордону нелегальні.. тому що смислу платити ділкам вже не буде
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30
xio13 написав:
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
підніметься гвалт що чому воювати повинні лише бідні (де-факто так і є, але узаконити таке нехочуть)
але звісно дуже погано що "ухилятські" мільярди осідають в кишенях воєнкомів, лікарів, прикордонників, ректорів і т.д. а не в бюджеті
Востаннє редагувалось Letusrock
в Чет 11 січ, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30
xio13 написав:
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
уже обсуждали где-то с месяц тому -- электорат не поймет: "как это так алегархи свободно могут выезжать из страны??? -- а мы тут в окопах второй год сидим без передыху!!!".
Ну и общее отношение "властей" к "народу": оно не сильно с 19го (1919го
) поменялось... Долги/Обязанности -- крепостные, одним словом -- куда их еще выпускать? -- разбегутся же
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7462
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|155658
|
|
|6076
|543838
|
|
|1
|18336
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|