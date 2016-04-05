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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6275627662776278>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:32

  xio13 написав:
  Vadim_ написав:
  xio13 написав:Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?

Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.

Чому цього не робиться?

А яка ціль виїзду?


Працювати закордоном. Яка ще ціль може бути?
Чи умовний морячок, має сидіти дома і у снах уявляти як він ходе по океанах?

А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:39

  Vadim_ написав:А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники


Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$ внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.

Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:44

  xio13 написав:
  Vadim_ написав:А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники


Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$ внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.

Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.

Тоб-то терпила а марячку повинні надати умови легально с*ебатьс я від ТЦК і сплати податків з зарплат і іншого в Україні?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:46

[qел
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 11 січ, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:52

  Vadim_ написав:Тоб-то терпила а марячку повинні надати умови легально с*ебатьс я?

Нужно что-то думать потому что есть масса возможностей съ*баться нелегально, увеличивая испанский счет военкома. Увеличивая расходную часть бюджета на содержание ТЦК и кошмаря население прямо-пропорционально растут счета людей задействованных в "сфере обслуживания ухылянтов". И вот этой сфере обслуживания очень нужно, чтоб гайки зажимали до отказа. В таком случае цифры выше.
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1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:56

  somilitark написав:
  Vadim_ написав:
  xio13 написав:
Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$ внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.

Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.

Тоб-то терпила а марячку повинні надати умови легально с*ебатьс я?

обісраний зрадофіл мріє про відкуп, стадія не скиглення, а порішати за бабки, прогресує мальчік в трусіках....

А така хули ,
ві меня не хотите понять?
Я хочу защищать родину в открітом океане, на Філліпінах :roll:
Я маряк а не водитель или кассир
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Somilitark, я вам в лс написав вкажіть куди можна "обісраному зрадофілу приїхати" шоб особисто вам підкорегувати обличчя
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:01

  xio13 написав:
  Vadim_ написав:А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники


Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$ внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.

Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.

Злятся конечно: анекдот про "хай в мэнэ корова здохнэ" -- он же не на ровном месте появлся... Но злятся абстрактно -- на Мыколу. А тут будут прямо на конкретных депутатов/президентов злиться -- которые такой закон приняли :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:07

  hume написав:
  Vadim_ написав:Тоб-то терпила а марячку повинні надати умови легально с*ебатьс я?

Нужно что-то думать потому что есть масса возможностей съ*баться нелегально, увеличивая испанский счет военкома. Увеличивая расходную часть бюджета на содержание ТЦК и кошмаря население прямо-пропорционально растут счета людей задействованных в "сфере обслуживания ухылянтов". И вот этой сфере обслуживания очень нужно, чтоб гайки зажимали до отказа. В таком случае цифры выше.

А шо думать , садити потрібно реально, але хто це дозволить і хто судді?
Так а шо роблять 500000 війська ментов і держслужбовців в тилу ?
решають вапросы и крадуть/взятки як і раніше до війни?
В ЗСУ у них бронь, нельзя.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:12

Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
------------------Если выехали незаконно то должны быть уголовные дела на тех кто давал справки-ВЛК,на чиновников кто вносил в Шлях ит.д и т.п.
А просто сказать что ты Микола выехал незаконно это не конструктивно.
А как это всё можно реализовать- а никак.Нет ни того кто давал взятку показаний ни тот кто брал не напишит на себя что он взяточник задним числом.
konstantin kirovograd
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