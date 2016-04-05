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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:16
konstantin kirovograd написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
------------------Если выехали незаконно то должны быть уголовные дела на тех кто давал справки-ВЛК,на чиновников кто вносил в Шлях ит.д и т.п.
А просто сказать что ты Микола выехал незаконно это не конструктивно.
А как это всё можно реализовать- а никак.Нет ни того кто давал взятку показаний ни тот кто брал не напишит на себя что он взяточник задним числом.
Сваих не брасаем
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:24
_hunter написав:
Злятся конечно: анекдот про "хай в мэнэ корова здохнэ" -- он же не на ровном месте появлся... Но злятся абстрактно -- на Мыколу. А тут будут прямо на конкретных депутатов/президентов злиться -- которые такой закон приняли
главне на хуйла і кацапів не злитись
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27
trololo написав: _hunter написав:
Злятся конечно: анекдот про "хай в мэнэ корова здохнэ" -- он же не на ровном месте появлся... Но злятся абстрактно -- на Мыколу. А тут будут прямо на конкретных депутатов/президентов злиться -- которые такой закон приняли
главне на хуйла і кацапів не злитись
так на кордонах не они стоят
-- да и в бусики нарид тоже не они гребут...
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:33
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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