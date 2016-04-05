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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:32
xio13 написав: Vadim_ написав: xio13 написав:
Хто як вважає: чому влада не хоче зробити дозвіл на виїзд з України чоловіків, скажімо з абонплатою 500$ в міс у вигляді внеску?
Було б бажання: навіть можна зробити умову, шо в Україні цей громадянин відкриває спецрахунок , скажімо на 10000$ і якшо раптом не повернувся кошти йдуть в казну.
Чому цього не робиться?
А яка ціль виїзду?
Працювати закордоном. Яка ще ціль може бути?
Чи умовний морячок
, має сидіти дома і у снах уявляти як він ходе по океанах?
А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:39
Vadim_ написав:
А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники
Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$ внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.
Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:44
xio13 написав: Vadim_ написав:
А чим він "кращий" за умовного Долярчика на тракторі у селі чі вантажника на якійсь ТОВ чі ПП ?
п.с. умовні працівники
Краще тим шо василь на тракторі не зможе платити 500$
внеску в міс і депозит на спецрахунок в 10000$ покласти... Ось цим краще.
Люди, а ви не злитесь шо микола нову квартиру купив і лексус новий? Ну так так же і з виїздом, якшо 20000 людей так виїде, то хоч буде розуміння що виїхати реально, навіть і платно.
Тоб-то терпила а марячку повинні надати умови легально втікти від ТЦК і сплати податків з зарплат і іншого в Україні?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:52
Нужно что-то думать потому что есть масса возможностей сбежать нелегально, увеличивая испанский счет военкома. Увеличивая расходную часть бюджета на содержание ТЦК и кошмаря население прямо-пропорционально растут счета людей задействованных в "сфере обслуживания ухылянтов". И вот этой сфере обслуживания очень нужно, чтоб гайки зажимали до отказа. В таком случае цифры выше.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:07
А шо думать , садити потрібно реально, але хто це дозволить і хто судді?
Так а шо роблять 500000 війська ментов і держслужбовців в тилу ?
решають вапросы и крадуть/взятки як і раніше до війни?
В ЗСУ у них бронь, нельзя.
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Vadim_
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:12
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
------------------Если выехали незаконно то должны быть уголовные дела на тех кто давал справки-ВЛК,на чиновников кто вносил в Шлях ит.д и т.п.
А просто сказать что ты Микола выехал незаконно это не конструктивно.
А как это всё можно реализовать- а никак.Нет ни того кто давал взятку показаний ни тот кто брал не напишит на себя что он взяточник задним числом.
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:16
konstantin kirovograd написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
------------------Если выехали незаконно то должны быть уголовные дела на тех кто давал справки-ВЛК,на чиновников кто вносил в Шлях ит.д и т.п.
А просто сказать что ты Микола выехал незаконно это не конструктивно.
А как это всё можно реализовать- а никак.Нет ни того кто давал взятку показаний ни тот кто брал не напишит на себя что он взяточник задним числом.
Сваих не брасаем
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Vadim_
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:33
xio13
,
абонплатою 500$ в міс
Надо 1000$
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?
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Hotab
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:48
Hotab написав:xio13
,
абонплатою 500$ в міс
Надо 1000$
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?
Кстати , Хотаб , если ві не придатен в Украине на военном гвинтокрилі , то як ві придатні (шо за стандарти)на гвинтокрилі в міссії ООН?
загибнув пілот міга , 23 роки,майор ?
А чому призов з 27?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:52
Vadim_ вам треба більше читати, менше писати. Всі відповіді відносно мене були вище і зовсім недавно.
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