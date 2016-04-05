RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6276627762786279>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это в 4,5 раза больше "надходжень" и ЗВР.
Вы этого не знаете?



то пофіг той державний борг...(якщо переможемо, то спишуть і ще дадуть)
ці 10 млрд, які дадали в кубишку в ЗВР (після узгодження з донарами), треба були витратити на виробництво зброї (але не давати в руки грінкевичу або резнікову)
prodigy
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3218 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:58

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:xio13 ,
абонплатою 500$ в міс

Надо 1000$ :D


Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?

А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?

Кстати , Хотаб , если ві не придатен в Украине на военном гвинтокрилі , то як ві придатні на гвинтокрилі в міссії :( ООН?

>>> А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?
так в совке Железный занавес только где-то в 60-70х опускать начали -- такой себе пример... -- крепостные одним словом...
_hunter
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:59

У Росії суд засудив чоловіка до 1 року і 6 місяців в'язниці за публікацію мема з диктатором Путіним з георгіївською стрічкою на шиї.

В об'єднаній прес-службі судів Краснодарського краю заявили, що Володимир Яроцький в травні минулого року опублікував в соцмережі зображення, на якому зображений "чоловічий статевий орган, із зав'язаною на ньому георгіївською стрічкою".

Його визнали винним в оскверненні символу військової слави Росії і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на термін 1 рік 6 місяців з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
prodigy
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3218 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:00

  Hotab написав:Vadim_ вам треба більше читати, менше писати. Всі відповіді відносно мене були вище і зовсім недавно.

если не тяжело :mrgreen: , дайте ссілку
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02

  Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.

Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».

Та не може бути ... а що трапилось ?

До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?

пане Hotab давно висловив формулу
  • або воюєшь
  • або платишь податки в повній мірі
  • або донатишь ЗСУ
  • або комбо всього, що вище
Просто і єфективно

Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:05

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ вам треба більше читати, менше писати. Всі відповіді відносно мене були вище і зовсім недавно.

сли не тяжело :mrgreen: , дайте ссілку

Мы на финансовом форуме. Вы же не нищий, правда? 20 дол и дам.

Хантер, я знаю о железном занавесе. Но xio сначала говорит «долярчик, хрен тебе по всему лицу , а не дембель, жди «1945-го», и тут же просит выезд за деньги.
Причем почему-то скромные 500 дол тычет, хотя вчера ему было моей 1000 дол ежемесячно мало.
Дывни эти юные моряки.
Hotab
 
Повідомлень: 10627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:06

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.

Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».

Та не може бути ... а що трапилось ?

До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?

пане Hotab давно висловив формулу
  • або воюєшь
  • або платишь податки в повній мірі
  • або донатишь ЗСУ
  • або комбо всього, що вище
Просто і єфективно

Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці

Або ХАБАР , законно?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:10

Vadim_ ,

Або ХАБАР , законно?


Хабар - плохо. Никогда не давал и вам не советую. Лучше идите в окоп. Хоть совесть будет чистая.
Hotab
 
Повідомлень: 10627
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:21

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Та не може бути ... а що трапилось ?

До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?

пане Hotab давно висловив формулу
  • або воюєшь
  • або платишь податки в повній мірі
  • або донатишь ЗСУ
  • або комбо всього, що вище
Просто і єфективно

Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці

Або ХАБАР , законно?

ХАБАР - це незаконно ! Запам"ятай це
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:42

  pesikot написав:Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці

А то ми не знаєм як ви платите податки.
Коли почнеш донатити на ЗСУ?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6276627762786279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot, unicdima і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 155673
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 543858
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18343
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5631)
11.01.2024 17:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.