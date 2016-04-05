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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:57
ЛАД написав:
Это в 4,5 раза больше "надходжень" и ЗВР.
Вы этого не знаете?
то пофіг той державний борг...(якщо переможемо, то спишуть і ще дадуть)
ці 10 млрд, які дадали в кубишку в ЗВР (після узгодження з донарами), треба були витратити на виробництво зброї (але не давати в руки грінкевичу або резнікову)
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:58
Vadim_ написав: Hotab написав:xio13
,
абонплатою 500$ в міс
Надо 1000$
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?
Кстати , Хотаб , если ві не придатен в Украине на военном гвинтокрилі , то як ві придатні на гвинтокрилі в міссії
ООН?
>>> А кого з 1941-1945 за 500 дол випускали ?
так в совке Железный занавес только где-то в 60-70х опускать начали -- такой себе пример... -- крепостные одним словом...
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Додано: Чет 11 січ, 2024 17:59
У Росії суд засудив чоловіка до 1 року і 6 місяців в'язниці за публікацію мема з диктатором Путіним з георгіївською стрічкою на шиї.
В об'єднаній прес-службі судів Краснодарського краю заявили, що Володимир Яроцький в травні минулого року опублікував в соцмережі зображення, на якому зображений "чоловічий статевий орган, із зав'язаною на ньому георгіївською стрічкою".
Його визнали винним в оскверненні символу військової слави Росії і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на термін 1 рік 6 місяців з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:00
Hotab написав:Vadim_
вам треба більше читати, менше писати. Всі відповіді відносно мене були вище і зовсім недавно.
если не тяжело
, дайте ссілку
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:02
Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
Та не може бути ... а що трапилось ?
До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?
пане Hotab
давно висловив формулу
- або воюєшь
- або платишь податки в повній мірі
- або донатишь ЗСУ
- або комбо всього, що вище
Просто і єфективно
Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:05
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
вам треба більше читати, менше писати. Всі відповіді відносно мене були вище і зовсім недавно.
сли не тяжело
, дайте ссілку
Мы на финансовом форуме. Вы же не нищий, правда? 20 дол и дам.
Хантер, я знаю о железном занавесе. Но xio сначала говорит «долярчик, хрен тебе по всему лицу , а не дембель, жди «1945-го», и тут же просит выезд за деньги.
Причем почему-то скромные 500 дол тычет, хотя вчера ему было моей 1000 дол ежемесячно мало.
Дывни эти юные моряки.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:06
pesikot написав: Xenon написав:
Мобілізація українців за кордоном: питання не до тих, хто в перші дні війни евакуювався, а до тих, хто виїхав незаконно, – Зеленський.
Крім того президент підкреслив, що «на одного військового має бути 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу».
Та не може бути ... а що трапилось ?
До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?
пане Hotab
давно висловив формулу
- або воюєшь
- або платишь податки в повній мірі
- або донатишь ЗСУ
- або комбо всього, що вище
Просто і єфективно
Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці
Або ХАБАР , законно?
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Vadim_
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:10
Vadim_
,
Або ХАБАР , законно?
Хабар - плохо. Никогда не давал и вам не советую. Лучше идите в окоп. Хоть совесть будет чистая.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:21
Vadim_ написав: pesikot написав:
Та не може бути ... а що трапилось ?
До когось щось дійшло ? Чи це виступ на публіку в Єстонії ?
пане Hotab
давно висловив формулу
- або воюєшь
- або платишь податки в повній мірі
- або донатишь ЗСУ
- або комбо всього, що вище
Просто і єфективно
Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці
Або ХАБАР , законно?
ХАБАР - це незаконно ! Запам"ятай це
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pesikot
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:42
pesikot написав:
Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці
А то ми не знаєм як ви платите податки.
Коли почнеш донатити на ЗСУ?
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