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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6276627762786279
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:48

  unicdima написав:
  pesikot написав:Я сам давно пишу, що ті, хто в тилу працюють та платять податки (а це важливо !!!) - не ухилянти.
Ми всі в одній лодці

А то ми не знаєм як ви платите податки.
Коли почнеш донатити на ЗСУ?

Ти тупий чи шо ? Не можешь запам"ятати прості факти

Вп"яте пишу, що я плачу податки та доначу на ЗСУ

З таким захисником, як ти, то і ворогів не треба

Гарчишь на своїх же, чи може ти таки кремлядь замаскована ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Карма за удары по Украине. Россияне замерзает без отопления и взывают к Путину о помощи

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:55

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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59

  xio13 написав:
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?

Декокого і в 1948.
Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи .
І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59

  prodigy написав:
  unicdima написав:Якщо Залужний лише на четвертий місяць контрнаступу допер


це ви(м'яко кажучи) маєте wrong information
Залужний допер на перший(або другий) день максимум, коли 47ма бригада
понесла втрати в техніці (але не дала результату), замість 9км просунились на 0,9км

про це відкрито почали казати в вересні (Бутусов, та військові в т/г каналах ) і може це добре(не лякати своїх громадян), але в штабах НАТО вся інформація майже в режимі online, тому не було ніяких несподіванок
сподіваюсь "розбір польотів", який відбувся в ставці верховного ГК 6 місяців тому, викрив помилки для уникнення їх у майбутньому

дискусію на тему контрнаступу (оцінку рівня компетентності Зе і За) припиняю, тому ще все це зайве зараз, бо це - лити воду на млин ворогів (теж стосується Успіха)

Брехня, якби це було так то наступ в тому дебільному місці зупинився б одразу, а він всі ті місяці продовжувався. Геній лобових атак, не отримавши результату від однієї бригади відправляв дві, не отримавши від двох відправляв чотири. Він і сам це підтвердив в інтерв'ю.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:03

  unicdima написав:Брехня, якби це було так то наступ в тому дебільному місці зупинився б одразу, а він всі ті місяці продовжувався. Геній лобових атак, не отримавши результату від однієї бригади відправляв дві, не отримавши від двох відправляв чотири. Він і сам це підтвердив в інтерв'ю.

Брешешь ти, постійно ...

Бо ти або тупий або кремлядь ...

Бо ти на своїх же гарчишь
А на українців може гарчати або повністю тупий, або кремлядь ...
pesikot
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