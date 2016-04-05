xio13 написав: Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?
Декокого і в 1948. Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи . І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно.
unicdima написав:Якщо Залужний лише на четвертий місяць контрнаступу допер
це ви(м'яко кажучи) маєте wrong information Залужний допер на перший(або другий) день максимум, коли 47ма бригада понесла втрати в техніці (але не дала результату), замість 9км просунились на 0,9км
про це відкрито почали казати в вересні (Бутусов, та військові в т/г каналах ) і може це добре(не лякати своїх громадян), але в штабах НАТО вся інформація майже в режимі online, тому не було ніяких несподіванок сподіваюсь "розбір польотів", який відбувся в ставці верховного ГК 6 місяців тому, викрив помилки для уникнення їх у майбутньому
дискусію на тему контрнаступу (оцінку рівня компетентності Зе і За) припиняю, тому ще все це зайве зараз, бо це - лити воду на млин ворогів (теж стосується Успіха)
Брехня, якби це було так то наступ в тому дебільному місці зупинився б одразу, а він всі ті місяці продовжувався. Геній лобових атак, не отримавши результату від однієї бригади відправляв дві, не отримавши від двох відправляв чотири. Він і сам це підтвердив в інтерв'ю.
unicdima написав:Брехня, якби це було так то наступ в тому дебільному місці зупинився б одразу, а він всі ті місяці продовжувався. Геній лобових атак, не отримавши результату від однієї бригади відправляв дві, не отримавши від двох відправляв чотири. Він і сам це підтвердив в інтерв'ю.
Брешешь ти, постійно ...
Бо ти або тупий або кремлядь ...
Бо ти на своїх же гарчишь А на українців може гарчати або повністю тупий, або кремлядь ...