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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6277627862796280>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:55

pesikot ,

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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59

  xio13 написав:
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?

Декокого і в 1948.
Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи .
І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:не отримавши результату від однієї бригади


змінили тактику і почали використовувати навіть не роти, а взводи і часто навіть відділення...навіщо писати маячню? га?

техніку (танки) сховали, Marder в більшості для підвозу або евакуації
ви бачили численні відео все літо?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:16

The New York Times: Военная помощь США Украине плохо контролировалась

Генеральный инспектор Министерства обороны обнаружил, что американские чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться за все почти 40 000 единиц оружия, отправленных на Украину. Ракеты, стреляющие с плеча, беспилотники-камикадзе и приборы ночного видения стоимостью более 1 миллиарда долларов - за их поставками плохо осуществлялся надзор американскими чиновниками. В материалах доклада подчеркиваются опасения, что они могут быть украдены или переправлены контрабандой. И это в тот момент, когда Конгресс обсуждает, следует ли отправлять Киеву дополнительную военную помощь.

В докладе не уточняется, сколько из 39 139 единиц военной техники переданных Украине в годы до и после конфликта, были признаны «утерянными», но потенциальные потери составляют около 1 миллиарда долларов из общей стоимости отправленного оружия в 1,69 миллиарда долларов.
▪️По последним данным на июнь прошлого года, Соединенные Штаты поставили Украине более 10 000 противотанковых ракет Javelin, 2500 ракет класса «земля-воздух» Stinger, около 750 беспилотников Kamikaze Switchblade, 430 ракет класса «воздух-воздух» средней дальности и 23 000 приборов ночного видения.

▪️По словам сотрудников Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:17

  prodigy написав:
  unicdima написав:не отримавши результату від однієї бригади


змінили тактику і почали використовувати навіть не роти, а взводи і часто навіть відділення...навіщо писати маячню? га?

техніку (танки) сховали, Marder в більшості для підвозу або евакуації
ви бачили численні відео все літо?

і цією тактикою лише загальмували все, даючи противнику час облаштовувати нові мінні поля та позиції. І напрямок удару не змінився.
Я вже казав, що це можливо був останній шанс провести контрнаступ, тепер кацапи на всіх напрямках будують, чи вже побудували таку оборону.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наші якихось двох чувачків з Придністров'я викрали, з стріляниною, цікаво кого?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:42

  Banderlog написав:
  xio13 написав:
Нагадайте в 1941році в радянській армії, коли там солдата демобілізовували? В 1945му?

Декокого і в 1948.
Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи .
І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно. :wink:

Вы правы.
Но "в демократичній європейській" английской системе в 1940 тоже, вроде, проблем не было. Тогда, правда, не было "лгбт цінностей", так у нас их тоже пока нет. У нас, похоже, у очень многих нет никаких ценностей.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:47

  unicdima написав:
  prodigy написав:
  unicdima написав:не отримавши результату від однієї бригади


змінили тактику і почали використовувати навіть не роти, а взводи і часто навіть відділення...навіщо писати маячню? га?

техніку (танки) сховали, Marder в більшості для підвозу або евакуації
ви бачили численні відео все літо?

і цією тактикою лише загальмували все, даючи противнику час облаштовувати нові мінні поля та позиції. І напрямок удару не змінився.
Я вже казав, що це можливо був останній шанс провести контрнаступ, тепер кацапи на всіх напрямках будують, чи вже побудували таку оборону.

Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти.
Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги.
Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз...
А що тепер, результат - таки тупік?
Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:57

  Banderlog написав:Декокого і в 1948.
Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи .
І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно. :wink:
Кілька натягнутих як сова на глобус - маніпуляцій...
Перша
Думаю що тим хто заробляє 100 000 а витрачає на себе 20 000 в тилу - треба також ставити памятники.
А не тільки тим хто отримує 50000-80000 грн/місяць і не підїзжає ближче 5-10 км до лінії фронту
Точно так само як не варто героїзувати людину в ЗСУ яка отримує 30000 грн/місяць(адже вона відрізняється від цивільного тільки тим що у формі
Друга - советскі фронтовики воювали за 100 грам наркомівських+150 грам мяса+300грам крупи...ну ще крали і гвалтували не тільки на територіях ворога.
Ви стверджуєте що сьогодні так само?
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:корейський сценарій
Так он изначально так и рассматривался. Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки. Мы оказались в качестве лота по этим торгам, а конфликт постепенно начнёт утихать и установятся опять пункты пропуска с какими то миротворцами и будет как и ранее туда сюда ездить спекулянты для контрабанды продуктами и товарами.
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