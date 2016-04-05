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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6277627862796280
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:09

  Schmit написав:Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти.
Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги.
Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз...
А що тепер, результат - таки тупік?
Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.

Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує.
На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.
Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:14

  Игорь Алексеевич написав:Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки.
Цікаво-звідки такі фантастично приємні для педерації данні?
В совка можливо було 40% впливу+Китай10%+50% США з Союзниками
В ерефії було максимум 15% в Китаю ще 25% і в США з Союзниками -60%

Станом на сьогодні ерефія має тільки віртуальний вплив
а Китай залежний від ринків збуту
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:18

  Игорь Алексеевич написав:Так он изначально так и рассматривался. Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки. Мы оказались в качестве лота по этим торгам, а конфликт постепенно начнёт утихать и установятся опять пункты пропуска с какими то миротворцами и будет как и ранее туда сюда ездить спекулянты для контрабанды продуктами и товарами.

:mrgreen:
Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. )
По факту ми бачимо, що якраз Америка втрачає все в Африці і БС, з країн Африки європейці та американці тікають, американців кошмарять навіть якісь хусити, а американці висловлюють їм своє занепокоєння. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. )
Поэтому и будут переговоры, что бы раше оставить Сирию, а Израиль немного покашмарил Иран. Что бы раша прекратила чёрных снабжать оружием. Как только договорятся обо всём, то всё успокоится и все вернутся на свои места. Думаю такие переговоры идут, потом просто нужные люди встретятся и поставят свои подписи. Кстати Европа тоже будет довольна, что Украине в центре Европы с 40 млн. населением и такой территорией была не управляемой. Теперь останется прибл. 25 млн. уменьшится территория и нами можно управлять без проблем.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 6277627862796280
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