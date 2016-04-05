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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:09
Schmit написав:
Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти.
Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги.
Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз...
А що тепер, результат - таки тупік?
Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.
Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує.
На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.
Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.
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unicdima
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:14
Игорь Алексеевич написав:
Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки.
Цікаво-звідки такі фантастично приємні для педерації данні?
В совка можливо було 40% впливу+Китай10%+50% США з Союзниками
В ерефії було максимум 15% в Китаю ще 25% і в США з Союзниками -60%
Станом на сьогодні ерефія має тільки віртуальний вплив
а Китай залежний від ринків збуту
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:32
unicdima написав:
Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. )
Поэтому и будут переговоры, что бы раше оставить Сирию, а Израиль немного покашмарил Иран. Что бы раша прекратила чёрных снабжать оружием. Как только договорятся обо всём, то всё успокоится и все вернутся на свои места. Думаю такие переговоры идут, потом просто нужные люди встретятся и поставят свои подписи. Кстати Европа тоже будет довольна, что Украине в центре Европы с 40 млн. населением и такой территорией была не управляемой. Теперь останется прибл. 25 млн. уменьшится территория и нами можно управлять без проблем.
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