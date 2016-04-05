Додано: Чет 11 січ, 2024 22:04

unicdima написав: Schmit написав: Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти.

Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги.

Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз...

А що тепер, результат - таки тупік?

Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця. Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти.Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги.Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз...А що тепер, результат - таки тупік?Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.

Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує.

На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.

Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити. На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.

Добрый вечер. Вы к авиации имеете какое-то отношение? Вы знаете о способности авиабомб разминировать территории? Они все имеют эту способность. Различается лишь эффективностью в зависимости от типа авиабомбы. Так что F-16 способен в корне изменить ситуацию в войне. Без него освобождение оккупированных территорий по классическим подходам к войне невозможно.Белгород это головная боль харьковчан с первого дня войны. И самое неприятное заключается в том, что Белгород заполнен на ~25-50% украинцами, которые там живут с самыми разными по давности сроками. Еще больше там находится людей, создавшие семьи с украинцами. Возможно поэтому кремль решил создать там БНР по давнему своему опыту с ЛНР и ДНР а-ля 2014 года. Для этого он начал пробно обстреливать Белгород градами. Ему нужно создать как всегда ложное основание для применения каких-то новых для этой войны вооружений, возможно импортных. В частности, речь идет о корейских ракетах, а-ля Искандер.В пабликах белгородских на видео результаты таких обстрелов на 100% идентичны результатам обстрелов в ЛНР, ДНР в период провоцирования военного конфликта неизвестными до сих пор росийскими диверсионными группами. Сразу думаю - а зачем так палятся они? Ведь градом не достать до Белгорода от границы.Но когда вспомнил для кого эти видео предназначены, то понял что белгородцам показывают идентичные картинки, чтобы успешно обманутые уже раз 9 лет назад (а их в росии не менее 80-95%) снова обманулись, увидев результаты несущественных прилетов в своем Белгороде.