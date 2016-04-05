Schmit написав:Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти. Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги. Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз... А що тепер, результат - таки тупік? Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.
Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує. На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля. Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.
Игорь Алексеевич написав:Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки.
Цікаво-звідки такі фантастично приємні для педерації данні? В совка можливо було 40% впливу+Китай10%+50% США з Союзниками В ерефії було максимум 15% в Китаю ще 25% і в США з Союзниками -60%
Станом на сьогодні ерефія має тільки віртуальний вплив а Китай залежний від ринків збуту
Игорь Алексеевич написав:Так он изначально так и рассматривался. Основная цель Америки не уничтожения раши и пуйла, а ослабление её военной мощи и ослабления экономики. Это нужно для переговоров по Ближнему Востоку и Африке. Раша хотела изначально в этих регионах большего влияния. а теперь договорятся 60 на 40 в пользу Америки. Мы оказались в качестве лота по этим торгам, а конфликт постепенно начнёт утихать и установятся опять пункты пропуска с какими то миротворцами и будет как и ранее туда сюда ездить спекулянты для контрабанды продуктами и товарами.
Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. ) По факту ми бачимо, що якраз Америка втрачає все в Африці і БС, з країн Африки європейці та американці тікають, американців кошмарять навіть якісь хусити, а американці висловлюють їм своє занепокоєння.
unicdima написав:Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. )
Поэтому и будут переговоры, что бы раше оставить Сирию, а Израиль немного покашмарил Иран. Что бы раша прекратила чёрных снабжать оружием. Как только договорятся обо всём, то всё успокоится и все вернутся на свои места. Думаю такие переговоры идут, потом просто нужные люди встретятся и поставят свои подписи. Кстати Европа тоже будет довольна, что Украине в центре Европы с 40 млн. населением и такой территорией была не управляемой. Теперь останется прибл. 25 млн. уменьшится территория и нами можно управлять без проблем.
unicdima написав:Ви праві, лише ваше твердження треба навпаки повернути. )
Поэтому и будут переговоры, что бы раше оставить Сирию, а Израиль немного покашмарил Иран. Что бы раша прекратила чёрных снабжать оружием. Как только договорятся обо всём, то всё успокоится и все вернутся на свои места. Думаю такие переговоры идут, потом просто нужные люди встретятся и поставят свои подписи. Кстати Европа тоже будет довольна, что Украине в центре Европы с 40 млн. населением и такой территорией была не управляемой. Теперь останется прибл. 25 млн. уменьшится территория и нами можно управлять без проблем.
Мда ...... Игорь Алексеевич ....ЗНАЮ що з одного міста . Прочитал ваши сокровенные мысли .Все таки не одного меня давление нагнуло .... Это можно воспринимать как прогноз , как желание или как заговор масонов ? Тяжело воспринимается ..... без спиртного . Можно и я подолью чуток ?
The New York Times: Военная помощь США Украине плохо контролировалась
Генеральный инспектор Министерства обороны обнаружил, что американские чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться за все почти 40 000 единиц оружия, отправленных на Украину. Ракеты, стреляющие с плеча, беспилотники-камикадзе и приборы ночного видения стоимостью более 1 миллиарда долларов - за их поставками плохо осуществлялся надзор американскими чиновниками. В материалах доклада подчеркиваются опасения, что они могут быть украдены или переправлены контрабандой. И это в тот момент, когда Конгресс обсуждает, следует ли отправлять Киеву дополнительную военную помощь.
В докладе не уточняется, сколько из 39 139 единиц военной техники переданных Украине в годы до и после конфликта, были признаны «утерянными», но потенциальные потери составляют около 1 миллиарда долларов из общей стоимости отправленного оружия в 1,69 миллиарда долларов. ▪️По последним данным на июнь прошлого года, Соединенные Штаты поставили Украине более 10 000 противотанковых ракет Javelin, 2500 ракет класса «земля-воздух» Stinger, около 750 беспилотников Kamikaze Switchblade, 430 ракет класса «воздух-воздух» средней дальности и 23 000 приборов ночного видения.
▪️По словам сотрудников Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Цікаво,вони хотіли щоб все це на складах пораховане лежало? А нічого що у нас війна,і все це працює на фронті.
Schmit написав:Запорізький напрямок був непробивний без авіації. Про це говорили ще весною люди без військової освіти. Варіанти були - херсонський напрямок, і територія москалів (Бєлгород, Валуйки...). Херсонський відпав через дамбу, а Бєлгород - нізя, бо ми граємо по якомусь незрозумілому сценарію Байдена, який не передбачає перемоги. Все потрібно було робити вчасно: і стан війни, і військові рейки, і ленд-ліз... А що тепер, результат - таки тупік? Бачу два варіанти - корейський сценарій або позиційна війна на виснаження на роки до останнього українця.
Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує. На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля. Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.
Добрый вечер. Вы к авиации имеете какое-то отношение? Вы знаете о способности авиабомб разминировать территории? Они все имеют эту способность. Различается лишь эффективностью в зависимости от типа авиабомбы. Так что F-16 способен в корне изменить ситуацию в войне. Без него освобождение оккупированных территорий по классическим подходам к войне невозможно.
Белгород это головная боль харьковчан с первого дня войны. И самое неприятное заключается в том, что Белгород заполнен на ~25-50% украинцами, которые там живут с самыми разными по давности сроками. Еще больше там находится людей, создавшие семьи с украинцами. Возможно поэтому кремль решил создать там БНР по давнему своему опыту с ЛНР и ДНР а-ля 2014 года . Для этого он начал пробно обстреливать Белгород градами. Ему нужно создать как всегда ложное основание для применения каких-то новых для этой войны вооружений, возможно импортных. В частности, речь идет о корейских ракетах, а-ля Искандер.
В пабликах белгородских на видео результаты таких обстрелов на 100% идентичны результатам обстрелов в ЛНР, ДНР в период провоцирования военного конфликта неизвестными до сих пор росийскими диверсионными группами. Сразу думаю - а зачем так палятся они? Ведь градом не достать до Белгорода от границы.
Но когда вспомнил для кого эти видео предназначены, то понял что белгородцам показывают идентичные картинки, чтобы успешно обманутые уже раз 9 лет назад (а их в росии не менее 80-95%) снова обманулись, увидев результаты несущественных прилетов в своем Белгороде.