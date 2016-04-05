buratinyo написав: budivelnik написав:
а Китай залежний від ринків збуту
Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели.
Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.
К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.
Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии.
А китайці-покупці цих 26 млн. авто на чому собі гроші заробляють?
В замкнутій системі (ринку) схема: я тобі виробляю умовно тлф, а ти мені авто --- ну дуже швидко вичерпується.
Чому?
Бо з-за конкуренції виробників (а якщо тлф, авто гарно продаються, то туди вкладають свої капітали купи охочих! Навіть образно свій один юань в акцію, щоб приростити. Падає норма прибутку, падає попит. Бо хто може і хоче купити, купляє.) Тобто ресурси росту-розвитку ринку швидко вичерпуються.
Превалює бажання не купити щось за гроші, які маєш, а приростити ці гроші...
Від ринків збуту залежать всі виробники товарів-послуг.
Бо їх виробництво відбувається не з метою забезпечення населення товари-послугами, а з метою прибутку від оберту капіталу.
Замкнене коло:
- в кого є гроші, той хоче їх прирости, а не купити собі щось на них;
- в кого нема грошей, той хоче мати (придбати) товар.
Вивіз капіталу в Азію дав змогу отримати прибуток на цей капітал.
За рахунок кого-чого?))))
За рахунок "вбивства" свого (виробника) м.Детройт.
Дива не буває...
Тому і війни.
Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти.
Тобто все рівно Експорт... І ще раз експорт. Прибуточок треба десь знайти. Хоч на Марсі в марсіан.
А.Сміт. Розширення ринків.
Або тупе пряме фізичне знищення конкурентів...