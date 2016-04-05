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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6278627962806281
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:52

  buratinyo написав:Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.
Є два Китая
Один- це той потужний шар трошки побагаче - 400 000 000 осіб
Другий живе в рази гірше ніж ми _________ -1 000 000 000 осіб

Так от
покращити життя 1 000 млн бідних за рахунок 400 млн середніх - не вийде..бо тоді просто виявиться що є всього 1 400 млн - просто не голодних

А от покращити життя 1 млрд за рахунок експорту до золотого млрд - шанси є.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:06

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги

Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба
Тільки жопа залишається зовні

У всьому має бути баланс.
Уявіть, що Успіх буде всю правду писати без снів...


А шо вас так лякає, занадто тонка душевна організація? На перегляді штурму узбережжя з "Врятувати рядового Раєна" очі закриваєте?
Ніхто тут наче не вимагав видавати військові таємниці. Сюди можна віднести хіба анонс кварталом весняно-літнього контрнаступу. :shock:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:10

  trololo написав:
  _hunter написав:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422


не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5


Так и Израиля того как бы 200 км всего, для них это огого какая война.
Кстати како-то читал про оккупацию Северного Кипра - в пересчете на кол-во населения погибщих (то есть ущерба нации) больше чем в Украине. И при этом границы никто не закрывал и людей в бусы не паковали. Ни в Англии так не делали, ни во Франции, ни в США. Так вообще нигде никто кроме СССРа и сателлитов не делал, а их итог известен. И я не один кто так думает - вот и Арестович с 2 млн просмотров тоже самое говорит "тот кто придумал такую мобилизацию в результате которой народ начал бояться собственных военных - навредил стране намногоо больше чем все агенты Кремдя вместе взятые" - https://youtu.be/YgBxHJvUWS0?t=1833
katso
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:22

katso , ви Арестовичу у всьому з його анекдотів довіряєте, чи тільки те що зручно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:31

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:а Китай залежний від ринків збуту


Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели. :)

Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.

К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.

Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии.

А китайці-покупці цих 26 млн. авто на чому собі гроші заробляють?

В замкнутій системі (ринку) схема: я тобі виробляю умовно тлф, а ти мені авто --- ну дуже швидко вичерпується.
Чому?
Бо з-за конкуренції виробників (а якщо тлф, авто гарно продаються, то туди вкладають свої капітали купи охочих! Навіть образно свій один юань в акцію, щоб приростити. Падає норма прибутку, падає попит. Бо хто може і хоче купити, купляє.) Тобто ресурси росту-розвитку ринку швидко вичерпуються.
Превалює бажання не купити щось за гроші, які маєш, а приростити ці гроші...

Від ринків збуту залежать всі виробники товарів-послуг.
Бо їх виробництво відбувається не з метою забезпечення населення товари-послугами, а з метою прибутку від оберту капіталу.

Замкнене коло:
- в кого є гроші, той хоче їх прирости, а не купити собі щось на них;
- в кого нема грошей, той хоче мати (придбати) товар.

Вивіз капіталу в Азію дав змогу отримати прибуток на цей капітал.
За рахунок кого-чого?))))
За рахунок "вбивства" свого (виробника) м.Детройт.
Дива не буває...
Тому і війни.

Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти.
Тобто все рівно Експорт... І ще раз експорт. Прибуточок треба десь знайти. Хоч на Марсі в марсіан.
А.Сміт. Розширення ринків.
Або тупе пряме фізичне знищення конкурентів...
detroytred
 
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