Додано: Чет 11 січ, 2024 23:10

trololo написав: _hunter написав: В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422



не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5 не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5

Так и Израиля того как бы 200 км всего, для них это огого какая война.Кстати како-то читал про оккупацию Северного Кипра - в пересчете на кол-во населения погибщих (то есть ущерба нации) больше чем в Украине. И при этом границы никто не закрывал и людей в бусы не паковали. Ни в Англии так не делали, ни во Франции, ни в США. Так вообще нигде никто кроме СССРа и сателлитов не делал, а их итог известен. И я не один кто так думает - вот и Арестович с 2 млн просмотров тоже самое говорит "тот кто придумал такую мобилизацию в результате которой народ начал бояться собственных военных - навредил стране намногоо больше чем все агенты Кремдя вместе взятые" -