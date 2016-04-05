buratinyo написав:Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.
Є два Китая Один- це той потужний шар трошки побагаче - 400 000 000 осіб Другий живе в рази гірше ніж ми _________ -1 000 000 000 осіб
Так от покращити життя 1 000 млн бідних за рахунок 400 млн середніх - не вийде..бо тоді просто виявиться що є всього 1 400 млн - просто не голодних
А от покращити життя 1 млрд за рахунок експорту до золотого млрд - шанси є.
pesikot написав:Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги
Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба Тільки жопа залишається зовні
У всьому має бути баланс. Уявіть, що Успіх буде всю правду писати без снів...
А шо вас так лякає, занадто тонка душевна організація? На перегляді штурму узбережжя з "Врятувати рядового Раєна" очі закриваєте? Ніхто тут наче не вимагав видавати військові таємниці. Сюди можна віднести хіба анонс кварталом весняно-літнього контрнаступу.
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.
не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5
Так и Израиля того как бы 200 км всего, для них это огого какая война. Кстати како-то читал про оккупацию Северного Кипра - в пересчете на кол-во населения погибщих (то есть ущерба нации) больше чем в Украине. И при этом границы никто не закрывал и людей в бусы не паковали. Ни в Англии так не делали, ни во Франции, ни в США. Так вообще нигде никто кроме СССРа и сателлитов не делал, а их итог известен. И я не один кто так думает - вот и Арестович с 2 млн просмотров тоже самое говорит "тот кто придумал такую мобилизацию в результате которой народ начал бояться собственных военных - навредил стране намногоо больше чем все агенты Кремдя вместе взятые" - https://youtu.be/YgBxHJvUWS0?t=1833
budivelnik написав:а Китай залежний від ринків збуту
Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели.
Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.
К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.
Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии.
А китайці-покупці цих 26 млн. авто на чому собі гроші заробляють?
В замкнутій системі (ринку) схема: я тобі виробляю умовно тлф, а ти мені авто --- ну дуже швидко вичерпується. Чому? Бо з-за конкуренції виробників (а якщо тлф, авто гарно продаються, то туди вкладають свої капітали купи охочих! Навіть образно свій один юань в акцію, щоб приростити. Падає норма прибутку, падає попит. Бо хто може і хоче купити, купляє.) Тобто ресурси росту-розвитку ринку швидко вичерпуються. Превалює бажання не купити щось за гроші, які маєш, а приростити ці гроші...
Від ринків збуту залежать всі виробники товарів-послуг. Бо їх виробництво відбувається не з метою забезпечення населення товари-послугами, а з метою прибутку від оберту капіталу.
Замкнене коло: - в кого є гроші, той хоче їх прирости, а не купити собі щось на них; - в кого нема грошей, той хоче мати (придбати) товар.
Вивіз капіталу в Азію дав змогу отримати прибуток на цей капітал. За рахунок кого-чого?)))) За рахунок "вбивства" свого (виробника) м.Детройт. Дива не буває... Тому і війни.
Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок. Тобто все рівно Експорт... І ще раз експорт. Прибуточок треба десь знайти. Хоч на Марсі в марсіан. Бо місця-то всі зайняті. Чиїсь. Хтось там прирощує свій капітал. І віддавати навіть за умов чесної конкуренції не згоден. Тому протекціонізм у самих різних формах. А.Сміт. Розширення ринків. Або тупе пряме фізичне знищення конкурентів... Хоч в яку красиву обгортку не загортай. І які оди внутрішньому попиту не співай))
*Китайці почали їсти м'ясо* (с) Мицик років... тому. Тобто в китайців почав з'являтися надлишковий капітал... який вони можуть і схочуть не проїдати, а прирощувати. Хоч через продаж своїх товарів, хоч через вивіз свого капіталу. Куди, кому?))) Не самі ж в себе. Як Мюнхаузен сам себе за волосся із болота.
drevlyanin написав:........ Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
Это только предположение. Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно. Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем. Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги? Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха? При дефиците бюджета 50%. Вы верите в чудеса?
Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні? "Не панське діло". Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу. Тьху пля.
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.
Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".
"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.
Ще один(одна) мессія намалювалася, німб в потилицю їй не тисне? Прямо другий арестович, і перевзувається в стрибку також майстерно.