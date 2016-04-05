Додано: Чет 11 січ, 2024 23:31

buratinyo написав: budivelnik написав: а Китай залежний від ринків збуту а Китай залежний від ринків збуту



Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели.



Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.



К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.



Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии. Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели.Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии.

А китайці-покупці цих 26 млн. авто на чому собі гроші заробляють?В замкнутій системі (ринку) схема: я тобі виробляю умовно тлф, а ти мені авто --- ну дуже швидко вичерпується.Чому?Бо з-за конкуренції виробників (а якщо тлф, авто гарно продаються, то туди вкладають свої капітали купи охочих! Навіть образно свій один юань в акцію, щоб приростити. Падає норма прибутку, падає попит. Бо хто може і хоче купити, купляє.) Тобто ресурси росту-розвитку ринку швидко вичерпуються.Превалює бажання не купити щось за гроші, які маєш, а приростити ці гроші...Від ринків збуту залежать всі виробники товарів-послуг.Бо їх виробництво відбувається не з метою забезпечення населення товари-послугами, а з метою прибутку від оберту капіталу.Замкнене коло:- в кого є гроші, той хоче їх прирости, а не купити собі щось на них;- в кого нема грошей, той хоче мати (придбати) товар.Вивіз капіталу в Азію дав змогу отримати прибуток на цей капітал.За рахунок кого-чого?))))За рахунок "вбивства" свого (виробника) м.Детройт.Дива не буває...Тому і війни.Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок.Тобто все рівно Експорт... І ще раз експорт. Прибуточок треба десь знайти. Хоч на Марсі в марсіан. Бо місця-то всі зайняті. Чиїсь. Хтось там прирощує свій капітал. І віддавати навіть за умов чесної конкуренції не згоден. Тому протекціонізм у самих різних формах.А.Сміт. Розширення ринків.Або тупе пряме фізичне знищення конкурентів...Хоч в яку красиву обгортку не загортай. І які оди внутрішньому попиту не співай))*Китайці почали їсти м'ясо* (с) Мицик років... тому.Тобто в китайців почав з'являтися надлишковий капітал... який вони можуть і схочуть не проїдати, а прирощувати. Хоч через продаж своїх товарів, хоч через вивіз свого капіталу. Куди, кому?))) Не самі ж в себе. Як Мюнхаузен сам себе за волосся із болота.