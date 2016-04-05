RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6279628062816282>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 22:52

  buratinyo написав:Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.
Є два Китая
Один- це той потужний шар трошки побагаче - 400 000 000 осіб
Другий живе в рази гірше ніж ми _________ -1 000 000 000 осіб

Так от
покращити життя 1 000 млн бідних за рахунок 400 млн середніх - не вийде..бо тоді просто виявиться що є всього 1 400 млн - просто не голодних

А от покращити життя 1 млрд за рахунок експорту до золотого млрд - шанси є.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26993
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:06

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Якщо ти не хочешь думати, то так, ти будешь писати популістські лозунги

Бо популізм - це просто. Засунути голову в пісок і все ... нічого не треба
Тільки жопа залишається зовні

У всьому має бути баланс.
Уявіть, що Успіх буде всю правду писати без снів...


А шо вас так лякає, занадто тонка душевна організація? На перегляді штурму узбережжя з "Врятувати рядового Раєна" очі закриваєте?
Ніхто тут наче не вимагав видавати військові таємниці. Сюди можна віднести хіба анонс кварталом весняно-літнього контрнаступу. :shock:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:10

  trololo написав:
  _hunter написав:
В отличие от Украины, Израиль не стал закрывать границы на выезд для военнообязанных с начала войны с ХАМАС. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что можно было избежать таких мер. Достаточно было снять правоохранителей со спецучета и повысить финансовую мотивацию для военнослужащих.

https://focus.ua/eksklyuzivy/599422


не треба порівнювати війну із мобілізованою росією із купкою хлопців в тапках, без арти і без броні (це я про хамас) на площі 5х5


Так и Израиля того как бы 200 км всего, для них это огого какая война.
Кстати како-то читал про оккупацию Северного Кипра - в пересчете на кол-во населения погибщих (то есть ущерба нации) больше чем в Украине. И при этом границы никто не закрывал и людей в бусы не паковали. Ни в Англии так не делали, ни во Франции, ни в США. Так вообще нигде никто кроме СССРа и сателлитов не делал, а их итог известен. И я не один кто так думает - вот и Арестович с 2 млн просмотров тоже самое говорит "тот кто придумал такую мобилизацию в результате которой народ начал бояться собственных военных - навредил стране намногоо больше чем все агенты Кремдя вместе взятые" - https://youtu.be/YgBxHJvUWS0?t=1833
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 16.05.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:22

katso , ви Арестовичу у всьому з його анекдотів довіряєте, чи тільки те що зручно?
Hotab
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:31

  buratinyo написав:
  budivelnik написав:а Китай залежний від ринків збуту


Эта зависимость от экспорта уже ослабла в Китае. Не знаю почему об этом еще в вузах не говорят преподаватели. :)

Дело в том, что Китай за время успешного развития своей экономики, направленной на производство материальных ценностей или товаров, создал у себя довольно мощную обеспеченную прослойку общества, которая фактически создала в свою очередь альтернативу экспортным рынкам внутри страны.

К примеру, Китай имеет автопромышленность, которой позавидовать могут в любой стране. Количество машин при этом проданных на внутреннем китайском рынке составляет на 2021 год 26 млн автомобилей. А количество экспорта автомобилей из Китая составил чуть более 2 млн единиц за тот же год.

Так что экспорт уже пасет задних. Данные из википедии.

А китайці-покупці цих 26 млн. авто на чому собі гроші заробляють?

В замкнутій системі (ринку) схема: я тобі виробляю умовно тлф, а ти мені авто --- ну дуже швидко вичерпується.
Чому?
Бо з-за конкуренції виробників (а якщо тлф, авто гарно продаються, то туди вкладають свої капітали купи охочих! Навіть образно свій один юань в акцію, щоб приростити. Падає норма прибутку, падає попит. Бо хто може і хоче купити, купляє.) Тобто ресурси росту-розвитку ринку швидко вичерпуються.
Превалює бажання не купити щось за гроші, які маєш, а приростити ці гроші...

Від ринків збуту залежать всі виробники товарів-послуг.
Бо їх виробництво відбувається не з метою забезпечення населення товари-послугами, а з метою прибутку від оберту капіталу.

Замкнене коло:
- в кого є гроші, той хоче їх прирости, а не купити собі щось на них;
- в кого нема грошей, той хоче мати (придбати) товар.

Вивіз капіталу в Азію дав змогу отримати прибуток на цей капітал.
За рахунок кого-чого?))))
За рахунок "вбивства" свого (виробника) м.Детройт.
Дива не буває...
Тому і війни.

Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок.
Тобто все рівно Експорт... І ще раз експорт. Прибуточок треба десь знайти. Хоч на Марсі в марсіан. Бо місця-то всі зайняті. Чиїсь. Хтось там прирощує свій капітал. І віддавати навіть за умов чесної конкуренції не згоден. Тому протекціонізм у самих різних формах.
А.Сміт. Розширення ринків.
Або тупе пряме фізичне знищення конкурентів...
Хоч в яку красиву обгортку не загортай. І які оди внутрішньому попиту не співай))

*Китайці почали їсти м'ясо* (с) Мицик років... тому.
Тобто в китайців почав з'являтися надлишковий капітал... який вони можуть і схочуть не проїдати, а прирощувати. Хоч через продаж своїх товарів, хоч через вивіз свого капіталу. Куди, кому?))) Не самі ж в себе. Як Мюнхаузен сам себе за волосся із болота.
detroytred
 
Повідомлень: 27576
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:11

  Hotab написав:Vadim_ ,

Або ХАБАР , законно?


Хабар - плохо. Никогда не давал и вам не советую.


Хорошее здоровье. Завидую
adeges
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 14.03.06
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:12

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:........
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.

Это только предположение.
Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.
Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.
Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?
Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?
При дефиците бюджета 50%.
Вы верите в чудеса?


Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?
"Не панське діло".
Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.
Тьху пля.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:13

ЗСУ за допомогою західної зброї знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу – Зеленський
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/11/no ... -zelenskyj
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11604
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:20

  Ukrainian написав:ЗСУ за допомогою західної зброї знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу – Зеленський
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/11/no ... -zelenskyj


хорошо сказал
adeges
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 14.03.06
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:23

  prodigy написав:
не все так однозначно)))

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.

Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".


"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.


Ще один(одна) мессія намалювалася, німб в потилицю їй не тисне? Прямо другий арестович, і перевзувається в стрибку також майстерно.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6279628062816282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 155882
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 544089
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.