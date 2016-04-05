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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6279628062816282
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:24

  detroytred написав:Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок.
Дорозвивався...
ЗВР - 3 трлн доларів
Борг державний - 4 трлн+схований 8 трл+борг компаній 28 трл

Тому
Китай ІМПОРТУЄ капітал+технології і за цей імпорт розплачується експортом товарів...

Так як позичити гроші (купити технології) можна за 1 день
То побудувати за ці гроші завод треба 3-5 років
Погасити через експорт товарів які виготовляє цей завод позичене тіло кредиту + відсотки - треба 20 років

Таким чином станом на сьогодні Китаю треба ще років 10 щоб тільки ПОВЕРНУТИ ВЖЕ ПОЗИЧЕНИЙ капітал.
А так як капітал позичався під 3%+/- , то ріст ВВП Китаю менше ніж на 3% - створює передумови коли Китай буде віддавати більше ніж отримуватиме.
Все - фініта-ля -комедія...
Не треба множити на нуль ВСЮ промисловість Китаю..можна просто помножити на нуль-3% цієї промисловості(заточеної під експорт)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:33

  adeges написав:
  Ukrainian написав:ЗСУ за допомогою західної зброї знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу – Зеленський
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/11/no ... -zelenskyj
хорошо сказал
Лікарю-мій сусід каже що може три рази за ніч...а я тільки раз в рік..
А скільки Вашому сусіду років? - 70...
Так і Ви кажіть....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:36

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...............
Декокого і в 1948.
Но давайте ще раз і останній . аналогія з радянським союзом притянута за вуха це різні системи .
І надіятись шо тил буде жити в демократичній європейській з лгбт цінностями а фронтовики в совєцькій якось шизофренічно. :wink:

Вы правы.
Но "в демократичній європейській" английской системе в 1940 тоже, вроде, проблем не было. Тогда, правда, не было "лгбт цінностей", так у нас их тоже пока нет. У нас, похоже, у очень многих нет никаких ценностей.
коректніше систему назвати не англійською а британською. За результатами тієї війни британія втратила контроль над колоніями і відійшла в тінь сша. Програла й обєднана третім рейхом європа. Контроль перейшов до ссср сша та оновленого китаю.

Написал об "английской системе", т.к. хотел подчеркнуть, что речь именно об острове, а не обо всей империи.
О результатах Вы правы, так и было. Кроме Китая. Тогда он ещё никакого влияния не имел. Приобрёл только спустя полвека с помощью тех же США и Европы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:50

ГБР опубликовали видео задержания в Сарате Одесской области военкома по прозвищу «Тефтеля», о котором мы писали вчера.

Сообщается, что у него за 2 тысячи долларов можно было получить документы о непригодности, а за 3 тысячи долларов вовсе сняться в военного учёта. Задержали его на взятке в 7 тысяч долларов от трёх человек. Тефтеле грозит до 5 лет тюрьмы.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:51

  adeges написав:
  Ukrainian написав:ЗСУ за допомогою західної зброї знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу – Зеленський
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/11/no ... -zelenskyj


хорошо сказал

Касетні ATACMS. Шкода що американці більше не передають.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:52

  hume написав:Нужно что-то думать потому что есть масса возможностей сбежать нелегально, увеличивая испанский счет военкома. Увеличивая расходную часть бюджета на содержание ТЦК и кошмаря население прямо-пропорционально растут счета людей задействованных в "сфере обслуживания ухылянтов". И вот этой сфере обслуживания очень нужно, чтоб гайки зажимали до отказа. В таком случае цифры выше.


как всегда изобретается велосипед когда не могут обуздать коррупцию.
это так же само как сказали что нам все равно какая у вас группа - определять вашу степень будет ВЛК. т.е. публично расписались что врачей не только не могут посадить за липовые справки но и даже снять с должностей не могут (как военкомов сняли)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:56

  Ukrainian написав:Касетні ATACMS. Шкода що американці більше не передають.
Вони летять на 160 км...
Це на якому аеродромі на відстані в +/-150 км від лінії фронту москалі зібрали 26 вертольотів і 12 літаків?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 12 січ, 2024 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:00

рф готуватиме наступ під вибори путіна, хочуть маленьких тактичних перемог, – Зеленський.

Також президент каже, що рф бере чоловіків з «тимчасово окупованих» територій та мобілізує.

«Я зараз не тисну на жалість. Але ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію, бо помруть старі люди», — Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про західне фінансування.

Він додав, що в Україні ~11 млн пенсіонерів і такого напевно немає в жодній країні Європи.

Також голова держави додав, що більше 70% грошей, які призначені України, досі залишаються у США.

vitaliiangel
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  #<1 ... 6279628062816282
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