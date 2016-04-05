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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6280628162826283
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:52

  vitaliiangel написав:
ГБР опубликовали видео задержания в Сарате Одесской области военкома по прозвищу «Тефтеля», о котором мы писали вчера.

Сообщается, что у него за 2 тысячи долларов можно было получить документы о непригодности, а за 3 тысячи долларов вовсе сняться в военного учёта. Задержали его на взятке в 7 тысяч долларов от трёх человек. Тефтеле грозит до 5 лет тюрьмы.

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Взяли за то что демпинговал на рынке военкомуслуг?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Він додав, що в Україні ~11 млн пенсіонерів і такого напевно немає в жодній країні Європи.


Скоро у нас одни пенсии и останутся. Молодые на фронте или за границей.

Может пора пенсию мобилизовать?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Может пора пенсию мобилизовать?)))

досить цього хворобливого бреду , слухайте вумних людей:
"Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный"
робіть ставку на технології масового знищення ворога.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:20

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:........
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.

Это только предположение.
Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.
Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.
Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?
Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?
При дефиците бюджета 50%.
Вы верите в чудеса?


Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?
"Не панське діло".
Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.
Тьху пля.

Не буду "згадувати про велику єврейську діаспору" да и вообще обсуждать Израиль. Там совсем другая ситуация и другие стимулы.
Но у Вас противоречие - с одной стороны, Вы говорите о растратах средств и разворовывании, а с другой, возражаете против контроля и проверок.
А "заохочення та сприяння"... Я за. Но уже много раз спрашивал, где взять деньги на это. При том что у нас доходы вдвое меньше расходов, а остальное покрывается за счёт заёмных средств.
Не знаю, о каких госрасходах, при которых разворовывается половина, а то и две трети средств. Можете хоть что-то для примера, хотя бы в виде сказок Успиха о марсианах? Или хотя бы о каких отраслях Вы знаете? Насколько понимаю, Вы связаны с с/х. Не знаю, на что там сейчас выделяются бюджетные деньги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:25

  Goodman написав:
  Andrey2512 написав:Может пора пенсию мобилизовать?)))

досить цього хворобливого бреду , слухайте вумних людей:
"Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный"
робіть ставку на технології масового знищення ворога.

Что Вы имеете ввиду - ЯО, ОВ, бакт. оружие?
Больше, вроде, "технологій масового знищення" пока нет.
ЛАД
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