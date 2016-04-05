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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:52
vitaliiangel написав:
ГБР опубликовали видео задержания в Сарате Одесской области военкома по прозвищу «Тефтеля», о котором мы писали вчера.
Сообщается, что у него за 2 тысячи долларов можно было получить документы о непригодности, а за 3 тысячи долларов вовсе сняться в военного учёта. Задержали его на взятке в 7 тысяч долларов от трёх человек. Тефтеле грозит до 5 лет тюрьмы.
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Взяли за то что демпинговал на рынке военкомуслуг?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:20
Він додав, що в Україні ~11 млн пенсіонерів і такого напевно немає в жодній країні Європи.
Скоро у нас одни пенсии и останутся. Молодые на фронте или за границей.
Может пора пенсию мобилизовать?)))
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Andrey2512
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:50
Andrey2512 написав:
Может пора пенсию мобилизовать?)))
досить цього хворобливого бреду , слухайте вумних людей:
"Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный"
робіть ставку на технології масового знищення ворога.
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Goodman
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:20
drevlyanin написав: ЛАД написав: drevlyanin написав:
........
Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
Это только предположение.
Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.
Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.
Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?
Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?
При дефиците бюджета 50%.
Вы верите в чудеса?
Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?
"Не панське діло".
Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.
Тьху пля.
Не буду "згадувати про велику єврейську діаспору" да и вообще обсуждать Израиль. Там совсем другая ситуация и другие стимулы.
Но у Вас противоречие - с одной стороны, Вы говорите о растратах средств и разворовывании, а с другой, возражаете против контроля и проверок.
А "заохочення та сприяння"... Я за. Но уже много раз спрашивал, где взять деньги на это. При том что у нас доходы вдвое меньше расходов, а остальное покрывается за счёт заёмных средств.
Не знаю, о каких госрасходах, при которых разворовывается половина, а то и две трети средств. Можете хоть что-то для примера, хотя бы в виде сказок Успиха о марсианах? Или хотя бы о каких отраслях Вы знаете? Насколько понимаю, Вы связаны с с/х. Не знаю, на что там сейчас выделяются бюджетные деньги.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 03:25
Goodman написав: Andrey2512 написав:
Может пора пенсию мобилизовать?)))
досить цього хворобливого бреду , слухайте вумних людей:
"Командующий ВМС Неижпапа: Дроны - это еще один способ мочить русню, но не единственный"
робіть ставку на технології масового знищення ворога.
Что Вы имеете ввиду - ЯО, ОВ, бакт. оружие?
Больше, вроде, "технологій масового знищення" пока нет.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:43
ЛАД наслухався Агиль Рустамзаде о ситуации на фронте в Украине
він ще рік тому говорив, нищіть ворога, видавайте на гора по 2...3К в день і буде толк.
було ж .... У 1648 році в Україні розпочалося козацьке повстання, яке згодом переросло в національно-визвольну війну з Річчю Посполитою.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:55
budivelnik написав: detroytred написав:
Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок.
Дорозвивався...
ЗВР - 3 трлн доларів
Борг державний - 4 трлн+схований 8 трл+борг компаній 28 трл
Тому
Китай ІМПОРТУЄ капітал+технології і за цей імпорт розплачується експортом товарів...
Так як позичити гроші (купити технології) можна за 1 день
То побудувати за ці гроші завод треба 3-5 років
Погасити через експорт товарів які виготовляє цей завод позичене тіло кредиту + відсотки - треба 20 років
Таким чином станом на сьогодні Китаю треба ще років 10 щоб тільки ПОВЕРНУТИ ВЖЕ ПОЗИЧЕНИЙ капітал.
А так як капітал позичався під 3%+/- , то ріст ВВП Китаю менше ніж на 3% - створює передумови коли Китай буде віддавати більше ніж отримуватиме.
Все - фініта-ля -комедія...
Не треба множити на нуль ВСЮ промисловість Китаю..можна просто помножити на нуль-3% цієї промисловості(заточеної під експорт)
І хто зара у світі схоче повернення боргів?
Тобто відрубати сук, на якому сидить.
Зара у світі дають у борг не для повернення тіла боргу, а для отримання відсотку.
А тіло (тобто твій капітал, який віддав комусь у борг) нехай так і вісить собі... боргом в когось.
Ніж лежало в тебе мертвим вантажем. Бо? Його і так тобі нікуди було діти, пристроїти.
А другий нюанс боргів?
Вони кому? Хто тримач боргу? Зачастую самі собі...
Одні американці іншим...
Китайці китайцям...
На чиї кредитні гроші китайці будують міста-примари і вже свої власні виробництва?
На свої ж...
Це на минулому етапі розвитку на західні імпортні гроші та технології.
На нинішньому - вже на свої.
Тому хто отой сук рубати-то буде...
Це найбільше досягнення Матриці))) -- ілюзія боргів та володіння капіталом. Боргів самим собі. Володіння капіталом, якого в тебе фізично по суті нема.
І це позитивний її бік. Прогрес.
Краще така ілюзія, ніж реальні війни за ресурси розвитку ринків.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 08:06
Andrey2512 написав:
Він додав, що в Україні ~11 млн пенсіонерів і такого напевно немає в жодній країні Європи.
Скоро у нас одни пенсии и останутся. Молодые на фронте или за границей.
Может пора пенсию мобилизовать?)))
Одягни, навчи, заплати, а він здохне або впаде навіть не дійшовши до передка.
Отже десь годину треба пішки з БК чухати.
А якщо захворіє до, то лікуй.
Невже Ви гадаєте, що було б це рішенням, то його б не впровадили?
Вік до 60 підняли для інтенсивності рівня АТО, ну а потім "забули" понизити взад.
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