ГБР опубликовали видео задержания в Сарате Одесской области военкома по прозвищу «Тефтеля», о котором мы писали вчера.
Сообщается, что у него за 2 тысячи долларов можно было получить документы о непригодности, а за 3 тысячи долларов вовсе сняться в военного учёта. Задержали его на взятке в 7 тысяч долларов от трёх человек. Тефтеле грозит до 5 лет тюрьмы.
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Взяли за то что демпинговал на рынке военкомуслуг?
drevlyanin написав:........ Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.
Это только предположение. Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно. Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем. Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги? Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха? При дефиците бюджета 50%. Вы верите в чудеса?
Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні? "Не панське діло". Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу. Тьху пля.
Не буду "згадувати про велику єврейську діаспору" да и вообще обсуждать Израиль. Там совсем другая ситуация и другие стимулы. Но у Вас противоречие - с одной стороны, Вы говорите о растратах средств и разворовывании, а с другой, возражаете против контроля и проверок. А "заохочення та сприяння"... Я за. Но уже много раз спрашивал, где взять деньги на это. При том что у нас доходы вдвое меньше расходов, а остальное покрывается за счёт заёмных средств. Не знаю, о каких госрасходах, при которых разворовывается половина, а то и две трети средств. Можете хоть что-то для примера, хотя бы в виде сказок Успиха о марсианах? Или хотя бы о каких отраслях Вы знаете? Насколько понимаю, Вы связаны с с/х. Не знаю, на что там сейчас выделяются бюджетные деньги.
detroytred написав:Після експорту товарів, переход на експорт капіталу... Який вже в себе нікуди пристроїти. На що вже і переходить Китай. Доріс. Дорозвивався його ринок.
Дорозвивався... ЗВР - 3 трлн доларів Борг державний - 4 трлн+схований 8 трл+борг компаній 28 трл
Тому Китай ІМПОРТУЄ капітал+технології і за цей імпорт розплачується експортом товарів...
Так як позичити гроші (купити технології) можна за 1 день То побудувати за ці гроші завод треба 3-5 років Погасити через експорт товарів які виготовляє цей завод позичене тіло кредиту + відсотки - треба 20 років
Таким чином станом на сьогодні Китаю треба ще років 10 щоб тільки ПОВЕРНУТИ ВЖЕ ПОЗИЧЕНИЙ капітал. А так як капітал позичався під 3%+/- , то ріст ВВП Китаю менше ніж на 3% - створює передумови коли Китай буде віддавати більше ніж отримуватиме. Все - фініта-ля -комедія... Не треба множити на нуль ВСЮ промисловість Китаю..можна просто помножити на нуль-3% цієї промисловості(заточеної під експорт)
І хто зара у світі схоче повернення боргів? Тобто відрубати сук, на якому сидить.
Зара у світі дають у борг не для повернення тіла боргу, а для отримання відсотку. А тіло (тобто твій капітал, який віддав комусь у борг) нехай так і вісить собі... боргом в когось. Ніж лежало в тебе мертвим вантажем. Бо? Його і так тобі нікуди було діти, пристроїти.
А другий нюанс боргів? Вони кому? Хто тримач боргу? Зачастую самі собі... Одні американці іншим... Китайці китайцям...
На чиї кредитні гроші китайці будують міста-примари і вже свої власні виробництва? На свої ж... Це на минулому етапі розвитку на західні імпортні гроші та технології. На нинішньому - вже на свої. Тому хто отой сук рубати-то буде...
Це найбільше досягнення Матриці))) -- ілюзія боргів та володіння капіталом. Боргів самим собі. Володіння капіталом, якого в тебе фізично по суті нема. І це позитивний її бік. Прогрес.
Краще така ілюзія, ніж реальні війни за ресурси розвитку ринків.
Hotab написав:detroytred , є спеціальності, на яких можна , але їх небагато. І то, якщо не «зношений». Гайки крутять, їжу готують, видають на складі майно, лікують (але мабуть не оперують) ..
Безумовно. Але основну проблему це ж не вирішить. І на такі посади треба поранених тощо. Щоб пристроїти їх на роботу.
Чого не дозволяють добровільно хоч до 100 років? Хз.
Чого отак з отакими героями-добровольцями теж незрозуміло: *Про те, що його нема, я дізналася по рації. »Хто лишився на позиції?« – »Двохсоті« – »Хто 200?« – »Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісти не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є пֺ’ять живих свідків його загибелі", – заявила Леся Ганжа.* https://varta1.com.ua/news/povernuvsya- ... 75469.html Суд з ким?! І за що?! Що це за подяка...