drevlyanin написав:

ЛАД написав: drevlyanin написав: ........

Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко. ........Поставили б міністром оборони когось типу Білецького або Чмута а не "любих друзів", гроші на оборонні підприємства "знайшлись" би дуже швидко.

Это только предположение.

Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.

Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.

Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?

Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?

При дефиците бюджета 50%.

Вы верите в чудеса? Это только предположение.Как Вы сами говорили (по другому поводу) - спорить бессмысленно.Вы считаете так, я иначе. Доказать как-то ни Вы, ни я не сможем.Единственное что, я могу поинтересоваться, откуда бы они нашли деньги?Как в старом анекдоте: "из тумбочки"? Или, как фокусники, из воздуха?При дефиците бюджета 50%.Вы верите в чудеса?

Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?"Не панське діло".Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.Тьху пля.