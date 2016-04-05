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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6281628262836284
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:55

По результатам обсуждения в Раде планируется:
▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы;
▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы;
▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет;
▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора;
▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;
▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах;
▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;
▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;
▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК;
▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Так что экспорт уже пасет задних


початок цього процесу в КНР десь 2008(в часи кризису), після COVID19 значно прискорився (кожен 8й на планеті китаєць) величезний ринок споживання
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:12

  drevlyanin написав:
  prodigy написав:
не все так однозначно)))

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.

Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".


"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.


Ще один(одна) мессія намалювалася, німб в потилицю їй не тисне? Прямо другий арестович, і перевзувається в стрибку також майстерно.


вона каже правильні речі, а робить навпаки(с)
prodigy
 
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