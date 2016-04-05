По результатам обсуждения в Раде планируется:

▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы;

▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы;

▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет;

▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора;

▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;

▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;

▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах;

▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;

▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;

▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК;

▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;