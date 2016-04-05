Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:10

Цитата из ТГ Безуглой, тут более полный список:Що планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби? Наразі це наступне:⁃ виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;⁃ виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;⁃ повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;⁃ виключити відстрочку чинним народним депутатам України;⁃ виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;⁃ вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;⁃ повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;⁃ запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;⁃ уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);⁃ надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;⁃ виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;⁃ вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;⁃ вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;⁃ вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;⁃ виключити повістки через електронну пошту;⁃ визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;⁃ запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;⁃ уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;⁃ включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;⁃ скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;⁃ розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;⁃ розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;⁃ застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;⁃ привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.P.S. Не я визначаю, я інформую як член робочої групи: вважаю, що суспільство має бути поінформоване.Картка законопроєкту: