По результатам обсуждения в Раде планируется: ▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы; ▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы; ▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации; ▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет; ▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора; ▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе; ▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов; ▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах; ▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия; ▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру; ▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; ▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки; ▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК; ▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО; ▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц; ▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.
Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".
"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.
Ще один(одна) мессія намалювалася, німб в потилицю їй не тисне? Прямо другий арестович, і перевзувається в стрибку також майстерно.
По результатам обсуждения в Раде планируется: ▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы; ▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы; ▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации; ▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет; ▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора; ▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе; ▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов; ▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах; ▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия; ▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру; ▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; ▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки; ▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК; ▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО; ▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц; ▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;
А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?
Бетон написав:А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?
зведуть до рівня бюрократії , ТЦК буде подавати на блокування, як мусора на виконавчу . як завжди, зроблять все це настільки затратним по часу і по фінансам, що простіше прийти або сплатити штраф , подякуючи Богу, що взяв деньгами.
Що планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби? Наразі це наступне:
⁃ виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору; ⁃ виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників; ⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи; ⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи; ⁃ повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі; ⁃ виключити відстрочку чинним народним депутатам України; ⁃ виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів; ⁃ вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу; ⁃ повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів; ⁃ запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад; ⁃ уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху); ⁃ надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури; ⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки; ⁃ виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації; ⁃ вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП; ⁃ вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК; ⁃ вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації; ⁃ виключити повістки через електронну пошту; ⁃ визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу; ⁃ запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО; ⁃ уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб; ⁃ включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби; ⁃ скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років; ⁃ розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року; ⁃ розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану; ⁃ застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки; ⁃ привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.
P.S. Не я визначаю, я інформую як член робочої групи: вважаю, що суспільство має бути поінформоване.
detroytred написав:Чого отак з отакими героями-добровольцями теж незрозуміло: *Про те, що його нема, я дізналася по рації. »Хто лишився на позиції?« – »Двохсоті« – »Хто 200?« – »Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісти не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є пֺ’ять живих свідків його загибелі", – заявила Леся Ганжа.* https://varta1.com.ua/news/povernuvsya- ... 75469.html Суд з ким?! І за що?! Що це за подяка...
Розкажу випадок який був у нас. Ще весною 2022 під Попасною під час російського наступу втратили двох бійців, вважали, що загинули, бо кілька чоловік бачило як їх накрило, через кілька місяців з'ясувалося, що вони в полоні.