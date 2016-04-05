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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6282628362846285>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:55

По результатам обсуждения в Раде планируется:
▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы;
▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы;
▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет;
▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора;
▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;
▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах;
▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;
▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;
▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК;
▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Так что экспорт уже пасет задних


початок цього процесу в КНР десь 2008(в часи кризису), після COVID19 значно прискорився (кожен 8й на планеті китаєць) величезний ринок споживання
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:12

  drevlyanin написав:
  prodigy написав:
не все так однозначно)))

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", – написала вона.

Вона також заявила, що їй "не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви: вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує, хто і що творить в комітеті. Проти приймати факт, як вас сприймає суспільство: просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з "розумінням" до зради Завітневича, голови комітету. Закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивст наших громадян генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЗЖ тощо. Вимагаєте від мене мовчати, не тільки зовні, а й всередині".


"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна! Я буду битися за все це усіма методами. Не буду зволікати. Знімаю з себе зобов’язання мовчати", – написала Безугла.


Ще один(одна) мессія намалювалася, німб в потилицю їй не тисне? Прямо другий арестович, і перевзувається в стрибку також майстерно.


вона каже правильні речі, а робить навпаки(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:42

  vitaliiangel написав:
По результатам обсуждения в Раде планируется:
▪️Вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для 3 группы;
▪️вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе 3 группы;
▪️изъять норму об уточнении своих данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
▪️предоставить отсрочку освобожденным срочникам до 25 лет;
▪️исключить требование предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора;
▪️вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
▪️исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, правоохранительных органов;
▪️изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу, вернуть на военный учет лиц на службе в правоохранительных органах;
▪️ввести бронь для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия;
▪️предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
▪️предоставление отсрочки для ученых и преподавателей если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
▪️убрать полномочия местной власти принимать решение о предоставлении отсрочки;
▪️изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК;
▪️ввести освобождение с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
▪️уточнить статьи Уголовного кодекса, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
▪️начать базовую общевойсковую подготовку в ВУЗах с 2025 года;

А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?

зведуть до рівня бюрократії ,
ТЦК буде подавати на блокування, як мусора на виконавчу .
як завжди, зроблять все це настільки затратним по часу і по фінансам, що простіше прийти або сплатити штраф , подякуючи Богу, що взяв деньгами.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:10

Цитата из ТГ Безуглой, тут более полный список:

Що планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби? Наразі це наступне:

⁃ виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
⁃ виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
⁃ повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
⁃ виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
⁃ виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
⁃ вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
⁃ повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
⁃ запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;
⁃ уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
⁃ надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
⁃ повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
⁃ виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
⁃ вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
⁃ вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
⁃ вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
⁃ виключити повістки через електронну пошту;
⁃ визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
⁃ запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;
⁃ уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;
⁃ включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;
⁃ скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;
⁃ розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
⁃ розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;
⁃ застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;
⁃ привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

P.S. Не я визначаю, я інформую як член робочої групи: вважаю, що суспільство має бути поінформоване.

Картка законопроєкту: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43451
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Гайки крутять, їжу готують, видають на складі майно, лікують (але мабуть не оперують) ..


Усі халявні посади займуть)))А так, й водіями можуть бути )
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:16

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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:20

  detroytred написав:Чого отак з отакими героями-добровольцями теж незрозуміло:
*Про те, що його нема, я дізналася по рації. »Хто лишився на позиції?« – »Двохсоті« – »Хто 200?« – »Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісти не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є пֺ’ять живих свідків його загибелі", – заявила Леся Ганжа.*
https://varta1.com.ua/news/povernuvsya- ... 75469.html
Суд з ким?! І за що?! Що це за подяка...

Розкажу випадок який був у нас. Ще весною 2022 під Попасною під час російського наступу втратили двох бійців, вважали, що загинули, бо кілька чоловік бачило як їх накрило, через кілька місяців з'ясувалося, що вони в полоні.
unicdima
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