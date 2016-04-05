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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6282628362846285
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:Бетон

БЕТОН ???
Здравствуйте .
Неужели Вы вернулись или просто пообщаться ?
То не той Бетон
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:32

  холява написав:Бетон

БЕТОН ???
Здравствуйте .
Неужели Вы вернулись или просто пообщаться ?

Это ваш покорный слуга beee. После обновления до 24 точка 0.
очень неудобно получается, я в очередной раз вас разочаровал.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:34

  Бетон написав:я в очередной раз вас разочаровал.
хорош Федот да не тот. У вас нервные срывы, 2й раз учётку удаляете, или так проще всех из ЧС вынуть?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:39

  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

уже не бомблять.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:41

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:я в очередной раз вас разочаровал.
хорош Федот да не тот. У вас нервные срывы, 2й раз учётку удаляете, или так проще всех из ЧС вынуть?

Та не, ник поменяли, ничего не удаляли. Оказывается так можно
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:44

  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

уже не бомблять.

а когда бомбили -- закрывали? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:44

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Востаннє редагувалось холява в П'ят 12 січ, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:46

  Бетон написав:А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?
их сразу убрали. Сидит чел. заграницей в тцк явиться не может, его счета и имущество блокируют, по итогу оказывается, что он и так не годен. Блокировать можно дезертиров, а гражданское лицо к военным какое имеет отношение? Гражданский долг как и права не монетизируются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 січ, 2024 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:48

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

уже не бомблять.

а когда бомбили -- закрывали? :roll:

там наземки не буде.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:32

  Goodman написав:ЛАД наслухався Агиль Рустамзаде о ситуации на фронте в Украине
він ще рік тому говорив, нищіть ворога, видавайте на гора по 2...3К в день і буде толк.

було ж .... У 1648 році в Україні розпочалося козацьке повстання, яке згодом переросло в національно-визвольну війну з Річчю Посполитою.

Тогда звиняйте, сразу не понял.
Тоже его слушаю. Он прав. Вот только как это сделать? У нас таких цифр, по-моему, ни разу и не было.
А 1648... Слишком непохожие ситуации. В военном отношении.
ЛАД
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