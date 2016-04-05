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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:31
холява написав:Бетон
БЕТОН ???
Здравствуйте .
Неужели Вы вернулись или просто пообщаться ?
То не той Бетон
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Faceless
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:32
холява написав:Бетон
БЕТОН ???
Здравствуйте .
Неужели Вы вернулись или просто пообщаться ?
Это ваш покорный слуга beee. После обновления до 24 точка 0.
очень неудобно получается, я в очередной раз вас разочаровал.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:34
Бетон написав:
я в очередной раз вас разочаровал.
хорош Федот да не тот. У вас нервные срывы, 2й раз учётку удаляете, или так проще всех из ЧС вынуть?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:41
vitaliiangel написав: Бетон написав:
я в очередной раз вас разочаровал.
хорош Федот да не тот. У вас нервные срывы, 2й раз учётку удаляете, или так проще всех из ЧС вынуть?
Та не, ник поменяли, ничего не удаляли. Оказывается так можно
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:44
видалив
Востаннє редагувалось холява
в П'ят 12 січ, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:46
Бетон написав:
А нормы прямого нарушения конституции: право распоряжаться имуществом движимым и недвижимости и арест счетов уберут?
их сразу убрали. Сидит чел. заграницей в тцк явиться не может, его счета и имущество блокируют, по итогу оказывается, что он и так не годен. Блокировать можно дезертиров, а гражданское лицо к военным какое имеет отношение? Гражданский долг как и права не монетизируются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 12 січ, 2024 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:48
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:32
Goodman написав:ЛАД
наслухався Агиль Рустамзаде о ситуации на фронте в Украине
він ще рік тому говорив, нищіть ворога, видавайте на гора по 2...3К в день і буде толк.
було ж .... У 1648 році в Україні розпочалося козацьке повстання, яке згодом переросло в національно-визвольну війну з Річчю Посполитою.
Тогда звиняйте, сразу не понял.
Тоже его слушаю. Он прав. Вот только как это сделать? У нас таких цифр, по-моему, ни разу и не было.
А 1648... Слишком непохожие ситуации. В военном отношении.
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