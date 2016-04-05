Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:35

unicdima написав: detroytred написав: Чого отак з отакими героями-добровольцями теж незрозуміло:

*Про те, що його нема, я дізналася по рації. »Хто лишився на позиції?« – »Двохсоті« – »Хто 200?« – »Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісти не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є пֺ’ять живих свідків його загибелі", – заявила Леся Ганжа.*

https://varta1.com.ua/news/povernuvsya- ... 75469.html

Суд з ким?! І за що?! Що це за подяка... Чого отак з отакими героями-добровольцями теж незрозуміло:*Про те, що його нема, я дізналася по рації. »Хто лишився на позиції?« – »Двохсоті« – »Хто 200?« – »Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісти не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є пֺ’ять живих свідків його загибелі", – заявила Леся Ганжа.*Суд з ким?! І за що?! Що це за подяка...

Розкажу випадок який був у нас. Ще весною 2022 під Попасною під час російського наступу втратили двох бійців, вважали, що загинули, бо кілька чоловік бачило як їх накрило, через кілька місяців з'ясувалося, що вони в полоні. Розкажу випадок який був у нас. Ще весною 2022 під Попасною під час російського наступу втратили двох бійців, вважали, що загинули, бо кілька чоловік бачило як їх накрило, через кілька місяців з'ясувалося, що вони в полоні.

На скільки я зрозумів, то в цьому випадку п'ятеро бачили його саме вбитим. Тому й родичі хочуть подавати до суду.Якщо ж свідки бачили тільки, що накрило, то це чисте - зник безвісти. Ніхто про суд не буде вести мову.Сьогодні на ВЛК худесенький невеличкий парубок років зо 30 серед кремезних броньовиків. Слово за слово, розповів, що старлей штурмовик вже інвалід з 127-мох залишилось четверо в строю; мучається з болями, бо уламків в животі повно. Схуд на 22 кг., ріст десь 1,60м.УБД отримав через 13 місяців, але комірне йому перерахували.Де він на цивілці зараз влаштується...? Ще й видно, що скромний скромніше нікуди... Веде себе наче усім заборгував, а не всі йому.__________________________________З.и. випадок типу доказуй, що ти не 🐧:*Суд встановив, що представник ТЦК неправильно тлумачить ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», через що позивачу не надали відстрочку. Тому суд повністю задовольнив позов викладача та скасував його призов до РТЦК та СП. А також зобов’язав ТЦК розглянути питання щодо надання йому відстрочки від призову. *Не начальникИ цього службовця ТЦК (впритул до ГК і МОУ) зобов'язують діяти його по Закону, а суд...Отже інші службовці ТЦК так не тлумачать, тобто для всіх очевидна однозначність формулювань в Законі.А оцьому службовцю треба доводити. Самому викладачу. Через суд. А навіщо тоді усі його начальники?Який суд? Звернувся до начальника цього службовця і той зобов'язаний привести до тями свого підлеглого. Або начальник цього начальника, якщо і начальник такої ж думки.В даному випадку неправильно тлумачити = не вміти читати.