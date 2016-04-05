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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:41
Xenon написав:
Демократы Палаты представителей отклонили требования спикера Майка Джонсона о новых строгих мерах безопасности границ в обмен на помощь Украине — The Hill
«Республиканцы бросают украинцев на произвол судьбы», — сказал Хуан Варгас (демократ от Калифорнии).
див. відео вище, хто кого бросає
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flyman
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:20
detroytred написав:
Зара у світі дають у борг не для повернення тіла боргу, а для отримання відсотку.
А тіло (тобто твій капітал, який віддав комусь у борг) нехай так і вісить собі... боргом в когось.
Ніж лежало в тебе мертвим вантажем. Бо? Його і так тобі нікуди було діти, пристроїти.
А другий нюанс боргів?
Вони кому? Хто тримач боргу? Зачастую самі собі...
Одні американці іншим...
Китайці китайцям...
Деколи краще жувати ніж писати...
1 Якщо тіло кредиту нікому не потрібно- то навіщо напрягатись? Взяв гроші в кредит і видаєє як відсотки по кредиту по 3% від суми в рік...33 років можна віддавати нічого не роблячи
2 Нікого не цікавить національність того хто дає в кредит...
Всіх цікавить - чи зможе віддати з відсотками
3 Станом на сьогодні китай взяв в 10 разів більше ніж може віддати...
Тобто це тільки ЗОВНІШНІЙ БОРГ
Скільки там внутрішнього ( китаєць дав китайцю) - історія замовчує
detroytred написав:
На чиї кредитні гроші китайці будують міста-примари і вже свої власні виробництва?
На свої ж...
Мухи окремо-котлети окремо
1 Заводи будувались на ПОЗИЧЕНІ гроші.Цим заводам ще років 20 працювати щоб перетворитись з застави під позичені гроші - в капітал який належить китаю
2 Міста - тут трошки складніше
а - економіка росте-всі дають в кредит
б - в ціні м2 -мінімум 90% це внутрішнє ВВП
в - поки ціна робочої сили низька- будуємо м2 по 500 доларів...
Коли зарплата підніметься -продамо по 1000 доларів м2
Тільки проблема - продати вдасться тільки в тому випадку коли будуть експортні замовлення, виконання яких створить клас покупців по 1000 доалрів..
А поки що стоять міста примари.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:25
flyman написав: Xenon написав:
Демократы Палаты представителей отклонили требования спикера Майка Джонсона о новых строгих мерах безопасности границ в обмен на помощь Украине — The Hill
«Республиканцы бросают украинцев на произвол судьбы», — сказал Хуан Варгас (демократ от Калифорнии).
див. відео вище, хто кого бросає
З Байденом давно все зрозуміло, як і з Обамою, який у 2014 допомагав подушками і ковдрами.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35
ЛАД написав: drevlyanin написав:
Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?
"Не панське діло".
Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.
Тьху пля.
Не буду "згадувати про велику єврейську діаспору" да и вообще обсуждать Израиль. Там совсем другая ситуация и другие стимулы.
Но у Вас противоречие - с одной стороны, Вы говорите о растратах средств и разворовывании, а с другой, возражаете против контроля и проверок.
А "заохочення та сприяння"... Я за. Но уже много раз спрашивал, где взять деньги на это. При том что у нас доходы вдвое меньше расходов, а остальное покрывается за счёт заёмных средств.
Не знаю, о каких госрасходах, при которых разворовывается половина, а то и две трети средств. Можете хоть что-то для примера, хотя бы в виде сказок Успиха о марсианах? Или хотя бы о каких отраслях Вы знаете? Насколько понимаю, Вы связаны с с/х. Не знаю, на что там сейчас выделяются бюджетные деньги.
Ви читаєте якось вибірково: я написав розкрадається та витрачається на усіляку куйню, а ви цитуєте тільки те, що вам подобається. Мова в першу чергу йшла про місцевий рівень-витрати військових адміністрацій та мерій ну і ті резонансні викриття, про котрі чули та читали майже всі.
Як ви гадаєте- якщо на одних контрактах та закупівлях чиновники і пов'язані з ними особи мають чималий гешефт, то на інших закупівлях ті ж самі люди роблять все чесно та з мінімальними витратами бюджетних грошей? Типу казнокрад та корупціонер тут краде а тут ні, з одних вимагає(чи натякає) хабарі а іншим режим найбільшого сприяння.
І протиріччя можна побачити, коли під дуже специфічним кутом дивитися. Більшість грошей випаровується "державними людьми" або посередниками під їх прикриттям, а кошмарять перевірками найчастіше виробників оборонної продукції та будь який приватний бізнес без "даху".
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:41
drevlyanin написав: ЛАД написав: drevlyanin написав:
Я вірю своїм очам а не телевізору. І ці очі бачать, що на рівнях, до котрих я маю доступ, розкрадається та витрачається на усіляку дурню не менше половини виділених бюджетних коштів. А часом і дві третини. Чи може в Ізраїлю, з населенням, територією та ресурсами у 5-15 разів меншими ніж у України кожен перший-долларовий мільйонер, тому там гроші та все інше знайшлося а у нас ні?
"Не панське діло".
Коли будете згадувати про велику єврейську діаспору, не забудьте, що і українців по світу чимало. Просто там націлені на результат а не процес, влада працює з людьми(хоче та вміє зацікавити і мотивувати) а в нас ні. Обороноздатність зараз можна забезпечити максимальною деригуляцією, заохоченням та сприянням приватного бізнесу в цій сфері (та і у всіх інших також), а не тотальним контролем, перманентними перевірками та щоденними зверненняти. Скоро мабуть почнуть розвішувати скрізь агітуючі плакати, як більшовики після жовтневого перевороту. А може організують хресний хід чи автопробіг за перемогу.
Тьху пля.
Не буду "згадувати про велику єврейську діаспору" да и вообще обсуждать Израиль. Там совсем другая ситуация и другие стимулы.
Но у Вас противоречие - с одной стороны, Вы говорите о растратах средств и разворовывании, а с другой, возражаете против контроля и проверок.
А "заохочення та сприяння"... Я за. Но уже много раз спрашивал, где взять деньги на это. При том что у нас доходы вдвое меньше расходов, а остальное покрывается за счёт заёмных средств.
Не знаю, о каких госрасходах, при которых разворовывается половина, а то и две трети средств. Можете хоть что-то для примера, хотя бы в виде сказок Успиха о марсианах? Или хотя бы о каких отраслях Вы знаете? Насколько понимаю, Вы связаны с с/х. Не знаю, на что там сейчас выделяются бюджетные деньги.
Ви читаєте якось вибірково: я написав розкрадається та витрачається на усіляку куйню, а ви цитуєте тільки те, що вам подобається. Мова в першу чергу йшла про місцевий рівень-витрати військових адміністрацій та мерій ну і ті резонансні викриття, про котрі чули та читали майже всі.
Як ви гадаєте- якщо на одних контрактах та закупівлях чиновники і пов'язані з ними особи мають чималий гешефт, то на інших закупівлях ті ж самі люди роблять все чесно та з мінімальними витратами бюджетних грошей? Типу казнокрад та корупціонер тут краде а тут ні, з одних вимагає(чи натякає) хабарі а іншим режим найбільшого сприяння.
І протиріччя можна побачити, коли під дуже специфічним кутом дивитися. Більшість грошей випаровується "державними людьми" або посередниками під їх прикриттям, а кошмарять перевірками найчастіше виробників оборонної продукції та будь який приватний бізнес без "даху".
Беня форевер ,
"пашли пить кофе"(с)
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:48
"Сьогодні день, коли історія Європи змінилась. Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпекову угоду. Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці, та зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії", - наголосив Зеленський.
"Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 1991 року з Британією та іншими країнами - то просто не було б російської агресії", - переконаний президент.
Термін дії цієї угоди з Британією - 10 років. Цей термін може бути подовжений за аналогією з іншими схожими угодами про безпеку, укладені глобальними лідерами.
"Я особливо ціную те, що Сполучене Королівство підтримує вступ України в НАТО та визнає, що безпека України - це частина усієї євроатлантичної безпеки. Саме тому, надані гарантії діятимуть на час до нашого вступу в НАТО", - наголосив Зеленський.
Президент додав, якщо Україна набуде членства в Альянсі раніше, ніж десятирічний термін дії угоди, то "створена нами архітектура безпеки буде фактично інкорпорована у систему безпеки усього Альянсу".
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:55
prodigy написав:
вона каже правильні речі, а робить навпаки(с)
Я б додав, що говорить правильні речі тільки тоді, як зробить або скаже якусь конкретну куйню і починає пахнути смаженим.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:58
Как оно там было? -- на четвертый день Зоркий Глаз заметил ...
Украинские власти не могут самостоятельно в полном объеме обеспечить пенисонерам необходимые выплаты. В случае отсутствия пенсий пожилые люди "просто умрут".
Об этом во время визита в Латвию заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о западном финансировании.
"Мы многое производим и многое получаем, как помощь. Когда нет финансирования, мы должны понять, что мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я сейчас не давлю на жалость... Мы не можем им не дать это, это просто невозможно, потому что умрут старые люди. У нас более 11 миллионов пенсионеров. Это не шутки. Много ли таких стран в Европе. Пенсионеров никто не поддерживает, кроме государства", – сказал глава государства.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:42
ще раз повторююю, в літку 2024 доляр буде па37+
може, навіть раніше, у квітні вже
запамятайте це моє повідомлення
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:46
Минулого року відсоток українців, визнаних непридатними, більш ніж удвічі перевищив показник довоєнного 2021 року, — НАЗК
Найбільший показник у Полтавській області (20% від загальної кількості тих, хто проходив ВЛК, а було 16% у 2022 році) і Києві (18%, а було 17%).
Зріс і середній відсоток обмежено придатних: 51% у Дніпропетровській області (а було 26%), Житомирській (43% проти 31%) і Вінницькій (38% проти 15%).
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