budivelnik написав:Деколи краще жувати ніж писати...detroytred написав:Зара у світі дають у борг не для повернення тіла боргу, а для отримання відсотку.
А тіло (тобто твій капітал, який віддав комусь у борг) нехай так і вісить собі... боргом в когось.
Ніж лежало в тебе мертвим вантажем. Бо? Його і так тобі нікуди було діти, пристроїти.
А другий нюанс боргів?
Вони кому? Хто тримач боргу? Зачастую самі собі...
Одні американці іншим...
Китайці китайцям...
1 Якщо тіло кредиту нікому не потрібно- то навіщо напрягатись? Взяв гроші в кредит і видаєє як відсотки по кредиту по 3% від суми в рік...33 років можна віддавати нічого не роблячи
2 Нікого не цікавить національність того хто дає в кредит...
Всіх цікавить - чи зможе віддати з відсотками
3 Станом на сьогодні китай взяв в 10 разів більше ніж може віддати...
Тобто це тільки ЗОВНІШНІЙ БОРГ
Скільки там внутрішнього ( китаєць дав китайцю) - історія замовчуєМухи окремо-котлети окремо
1 Заводи будувались на ПОЗИЧЕНІ гроші.Цим заводам ще років 20 працювати щоб перетворитись з застави під позичені гроші - в капітал який належить китаю
2 Міста - тут трошки складніше
а - економіка росте-всі дають в кредит
б - в ціні м2 -мінімум 90% це внутрішнє ВВП
в - поки ціна робочої сили низька- будуємо м2 по 500 доларів...
Коли зарплата підніметься -продамо по 1000 доларів м2
Тільки проблема - продати вдасться тільки в тому випадку коли будуть експортні замовлення, виконання яких створить клас покупців по 1000 доалрів..
А поки що стоять міста примари.
*Якщо тіло кредиту нікому не потрібно- то навіщо напрягатись? Взяв гроші в кредит і видаєє як відсотки по кредиту по 3% від суми в рік...33 років можна віддавати нічого не роблячи.*
А через 33 роки борг кудись зникне? І відсотки по ньому не треба буде віддавати далі?
Тоді допетрите, що зморозили дурницю (тобто що інколи краще жувати, ніж говорити).
Так буквально зрозуміти, що тіло кредиту не потрібно зовсім - це...
Потрібно. Як інструмент отримання відсотку на цей капітал.
Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно.
Подивіться на борги у світі та прикиньте чи можливо їх хоча б теоретично хоч колись віддати?
Але все рівно продовжують давати і далі у борг отим боржникам.
І будуть давати далі.
Бо кредити дають і беруть, щоб хоч якось крутилось колещатко оберту капіталу і вироблялись товари-послуги.
Бо інакше ВД -- є все (матеріали, гроші, робочі, станки ... все). От тільки колещатко призупиняється))