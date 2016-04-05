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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6286628762886289>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зара у світі дають у борг не для повернення тіла боргу, а для отримання відсотку.
А тіло (тобто твій капітал, який віддав комусь у борг) нехай так і вісить собі... боргом в когось.
Ніж лежало в тебе мертвим вантажем. Бо? Його і так тобі нікуди було діти, пристроїти.

А другий нюанс боргів?
Вони кому? Хто тримач боргу? Зачастую самі собі...
Одні американці іншим...
Китайці китайцям...
Деколи краще жувати ніж писати...
1 Якщо тіло кредиту нікому не потрібно- то навіщо напрягатись? Взяв гроші в кредит і видаєє як відсотки по кредиту по 3% від суми в рік...33 років можна віддавати нічого не роблячи
2 Нікого не цікавить національність того хто дає в кредит...
Всіх цікавить - чи зможе віддати з відсотками
3 Станом на сьогодні китай взяв в 10 разів більше ніж може віддати...
Тобто це тільки ЗОВНІШНІЙ БОРГ
Скільки там внутрішнього ( китаєць дав китайцю) - історія замовчує
  detroytred написав:На чиї кредитні гроші китайці будують міста-примари і вже свої власні виробництва?
На свої ж...
Мухи окремо-котлети окремо
1 Заводи будувались на ПОЗИЧЕНІ гроші.Цим заводам ще років 20 працювати щоб перетворитись з застави під позичені гроші - в капітал який належить китаю
2 Міста - тут трошки складніше
а - економіка росте-всі дають в кредит
б - в ціні м2 -мінімум 90% це внутрішнє ВВП
в - поки ціна робочої сили низька- будуємо м2 по 500 доларів...
Коли зарплата підніметься -продамо по 1000 доларів м2
Тільки проблема - продати вдасться тільки в тому випадку коли будуть експортні замовлення, виконання яких створить клас покупців по 1000 доалрів..
А поки що стоять міста примари.

*Якщо тіло кредиту нікому не потрібно- то навіщо напрягатись? Взяв гроші в кредит і видаєє як відсотки по кредиту по 3% від суми в рік...33 років можна віддавати нічого не роблячи.*

А через 33 роки борг кудись зникне? І відсотки по ньому не треба буде віддавати далі?
Тоді допетрите, що зморозили дурницю (тобто що інколи краще жувати, ніж говорити).
Так буквально зрозуміти, що тіло кредиту не потрібно зовсім - це...
Потрібно. Як інструмент отримання відсотку на цей капітал.
Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно.

Подивіться на борги у світі та прикиньте чи можливо їх хоча б теоретично хоч колись віддати?
Але все рівно продовжують давати і далі у борг отим боржникам.
І будуть давати далі.

Бо кредити дають і беруть, щоб хоч якось крутилось колещатко оберту капіталу і вироблялись товари-послуги.
Бо інакше ВД -- є все (матеріали, гроші, робочі, станки ... все). От тільки колещатко призупиняється))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 січ, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:

→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:31

pesikot Я так розумію це черговий Будапештский меморандум. Не бачу ні конкретних зобов'язань фінансування України (у % ВВП чи мільярдах Фунтів), ні зобов'язань воювати з москалями, ні "ядерного зонта"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:36

  _hunter написав:Как оно там было? -- на четвертый день Зоркий Глаз заметил ... :lol:
Украинские власти не могут самостоятельно в полном объеме обеспечить пенисонерам необходимые выплаты. В случае отсутствия пенсий пожилые люди "просто умрут".

Об этом во время визита в Латвию заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о западном финансировании.

"Мы многое производим и многое получаем, как помощь. Когда нет финансирования, мы должны понять, что мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я сейчас не давлю на жалость... Мы не можем им не дать это, это просто невозможно, потому что умрут старые люди. У нас более 11 миллионов пенсионеров. Это не шутки. Много ли таких стран в Европе. Пенсионеров никто не поддерживает, кроме государства", – сказал глава государства.

тут намьок партнерам: "я ні прічьом, але не буде помощі, надлишокові пенси на вашій совісти"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:39

  Дюрі-бачі написав:pesikot Я так розумію це черговий Будапештский меморандум. Не бачу ні конкретних зобов'язань фінансування України (у % ВВП чи мільярдах Фунтів), ні зобов'язань воювати з москалями, ні "ядерного зонта"...

Соскін на свому каналі каже, що цього року десь 2+ ярда фунтів і ще 2+ наступного
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:43

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

уже не бомблять.

а когда бомбили -- закрывали? :roll:


щоб закрити кордони треба їх контролювати
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:47

  flyman написав:
  _hunter написав:Как оно там было? -- на четвертый день Зоркий Глаз заметил ... :lol:
Украинские власти не могут самостоятельно в полном объеме обеспечить пенисонерам необходимые выплаты. В случае отсутствия пенсий пожилые люди "просто умрут".

Об этом во время визита в Латвию заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о западном финансировании.

"Мы многое производим и многое получаем, как помощь. Когда нет финансирования, мы должны понять, что мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я сейчас не давлю на жалость... Мы не можем им не дать это, это просто невозможно, потому что умрут старые люди. У нас более 11 миллионов пенсионеров. Это не шутки. Много ли таких стран в Европе. Пенсионеров никто не поддерживает, кроме государства", – сказал глава государства.

тут намьок партнерам: "я ні прічьом, але не буде помощі, надлишокові пенси на вашій совісти"

Это-то понятно. Меня другое удивляет: Архистратиг про "экономический фронт" вспомнил на второй год -- "выдавив" из страны где-то лям/два наиболее экономически активных граждан...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:58

  _hunter написав:Это-то понятно. Меня другое удивляет: Архистратиг про "экономический фронт" вспомнил на второй год -- "выдавив" из страны где-то лям/два наиболее экономически активных граждан...

розшифровка на 1:30
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:59

  unicdima написав:Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує.
На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.
Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.

Ну пішли би на Білгород. І? Навіть припустимо взяли би Білгород. І? Що це дає? Війна припиниться? Думаю ні, думаю розгориться ще більше і в РФ з'являться плакати типу "Вставай страна огромная", "Родина-мать зовет" і т.д. В РФ почнеться масова мобілізація "для захисту Білгорода від фашистів". Але звільнити будуть зовсім не Білгород, звільняти будуть Запоріжжя, Херсон і т.д.! Думаю в путіна хвать мозгів щоб до нього додуматись. І що ми будем робити коли мільйони мобілізованих москалів попруть на Запоріжжя?

Тупік виник не вчора, він виник 24.02.22, а можливо ще раніше. Події які призвели до сьогоднішнього "тупика"(я б не назвав це тупиком) цілком логічні і досить прогнозовані.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 12 січ, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:59

  pesikot написав:Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:

→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Сунак оголосив про надання Україні найбільшої військової допомоги у розмірі 2,5 млрд. фунтів стерлінгів, включаючи більше протитанкового озброєння, ракет та артилерійських снарядів.
https://unn.ua/news/sotni-tysiach-snari ... hy-ukraini

Британія засипає допомогою
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