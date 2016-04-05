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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6286628762886289
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:01

"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:03

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує.
На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля.
Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.

Ну пішли би на Білгород. І? Навіть припустимо взяли би Білгород. І? Що це дає? Війна припиниться? Думаю ні, думаю розгориться ще більше і в РФ з'являться плакати типу "Вставай страна огромная", "Родина-мать зовет" і т.д. В РФ почнеться масова мобілізація "для захисту Білгорода від фашистів". Але звільнити будуть зовсім не Білгород, звільняти будуть Запоріжжя, Херсон і т.д.! Думаю в путіна хвать мозгів щоб до нього додуматись. І що ми будем робити коли мільйони мобілізованих москалів попруть на Запоріжжя?

Тупік виник не вчора, він виник 24.02.22, а можливо ще раніше. Події які призвели до сьогоднішнього "тупика"(я б не назвав це тупиком) цілком логічні і досить прогнозовані.

не йти на Білгород, а обійти через Валуйки у Сватове/Старобільськ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:04

  prodigy написав:
"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

тут не раз писали, щоб приводили джерело інформації, інакше іпсо
https://racurs.ua/ua/n191299-viyskovyy-zastrelyv-oficera-ta-pokinchyv-jyttya-samogubstvom-na-mykolayivschyni.html

зараз піде PR про те, що потрібно посилити мобілізацію, "успіхи устали підпирати фронт"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 січ, 2024 20:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:15

  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу.
Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих.
Захід пробив чергове дно.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:16

  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу.
Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих.
Захід пробив чергове дно.

"і ви кажіть"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:18

усє воно так алє трішечки нє так...

  pesikot написав:Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:

→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.

Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:57

  Прохожий написав:

" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії".
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/

Оскільки Вєдмєдєв після цього почав погрожувати Британії війною, то значить Зе все правильно сказав :wink:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/ ... 0%BD%D1%82.
fler
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