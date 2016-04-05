"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.
Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.
unicdima написав:Та й з авіацією незрозуміло як, кілометри мінних полів Ф-16 не розмінує. На Білгородську область наші пішли, але як відволікаючий маневр, недалеко і кацапи не повелися. А на Бєлгород реально було піти, з сторони Шебекіно у них взагалі голо було і сил у нас було достатньо. Я тоді якраз там був. Зараз вже той напрямок у них прикритий, там і окопи з перекриттям і мінні поля. Так, тупик. Тепер вже не знаю як з цього виходити.
Ну пішли би на Білгород. І? Навіть припустимо взяли би Білгород. І? Що це дає? Війна припиниться? Думаю ні, думаю розгориться ще більше і в РФ з'являться плакати типу "Вставай страна огромная", "Родина-мать зовет" і т.д. В РФ почнеться масова мобілізація "для захисту Білгорода від фашистів". Але звільнити будуть зовсім не Білгород, звільняти будуть Запоріжжя, Херсон і т.д.! Думаю в путіна хвать мозгів щоб до нього додуматись. І що ми будем робити коли мільйони мобілізованих москалів попруть на Запоріжжя?
Тупік виник не вчора, він виник 24.02.22, а можливо ще раніше. Події які призвели до сьогоднішнього "тупика"(я б не назвав це тупиком) цілком логічні і досить прогнозовані.
не йти на Білгород, а обійти через Валуйки у Сватове/Старобільськ
"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.
Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:
→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;
→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;
→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". Натомість британський прем’єр Ріші Сунак обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)." https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/