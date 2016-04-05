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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 62876288628962906291>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:04

  prodigy написав:
"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

тут не раз писали, щоб приводили джерело інформації, інакше іпсо
https://racurs.ua/ua/n191299-viyskovyy-zastrelyv-oficera-ta-pokinchyv-jyttya-samogubstvom-na-mykolayivschyni.html

зараз піде PR про те, що потрібно посилити мобілізацію, "успіхи устали підпирати фронт"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 січ, 2024 20:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:15

  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу.
Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих.
Захід пробив чергове дно.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:16

  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу.
Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих.
Захід пробив чергове дно.

"і ви кажіть"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:18

усє воно так алє трішечки нє так...

  pesikot написав:Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:

→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;

→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;

→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.

Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:57

  Прохожий написав:

" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії".
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/

Оскільки Вєдмєдєв після цього почав погрожувати Британії війною, то значить Зе все правильно сказав :wink:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/ ... 0%BD%D1%82.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:21

  detroytred написав:Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно.
Дядя- ти ду..к?
Це в тому совку, який в твоїй голові - тіло кредиту ніхто не віддавав...
А в реальній економіці все настільки просто-що аж смішно , але військовому пенсіонеру зрозуміти це неможливо по тій простій причині що він завжди тільки брав..і при цьому не збирався адекватно віддавати.

Пояснюю совку по освіті.
Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...

На пальцях спрощено навіть щоб такий як ти читач зрозумів...
Є вартість грошей для того хто їх дає (для емітента вартість грошей=вартості їх друку)
Для неемітента власника надлишкових грошей - вартість грошей =розміру інфляції

Тому
Надають кредит...умови кредиту такі щоб
а - той хто бере зміг побудувати якийсь засіб створення реальної товарної маси
б - розмір амортизації цього інструменту був приблизно рівний терміну за який той хто візьме кредит міг розплатитись по ТІЛУ і відсоткам ( які в РАЗИ вищі від розміру інфляції).
Як правило отримувач кредиту через виплату підвищених відсотків
а - повертав тіло кредиту і розмір інфляції
б - залишав собі замортизований( по нормативам) на 100% інструмент - який ще працездатний..але не конкурентоздатний
в - на замортизованому в нуль інструменті виготовляє товари для місцевих аборигенів
г - під виглядом реструктуризації отримує новий кредит і все починається по новому...

А у того хто надав кредит 20 років перед тим-вже 2 суми попереднього кредиту..і третю він знову позичив.
При цьому ринок росте як за рахунок збільшення кількості населення на Землі так і за рахунок попиту(аборигени на замортизованих заводах працюють)

Тому ще раз
Жуй мовчки і читай про себе, все одно до тебе не дійде чому
а - в Україні всього 5% мають капітал-і це погано і краще буде ставати пропорційно тому як буде збільшуватись кількість маючих капітал
б - в Швеції 30% мають капітал - і це ще гірше і це буде тим сильніше погіршуватись чим більша кількість буде мати капітал
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:27

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
Тупік виник не вчора, він виник 24.02.22, а можливо ще раніше. Події які призвели до сьогоднішнього "тупика"(я б не назвав це тупиком) цілком логічні і досить прогнозовані.

не йти на Білгород, а обійти через Валуйки у Сватове/Старобільськ


ФЛАЙ , ви як на мене ,неуважно чітаете Андрійку ..... .

В кожному його листі запрошення до переходу на бік урусів .
У нас тільки тупіки , а у урусів логічні діі .
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:29

У(країна)П(ольша)А(нглія)

1 В Британії - надлишок фінансових капіталів, але керувати ними в Україну мало бажаючих
2 В Польщі - є менеджери які можуть керувати капіталом , але ринок Польщі забитий , а свого капіталу щоб інвестувати в Україну в цих менеджерів немає
3 В Україні є передумови для створення ринку...але немає ні капіталу ні менеджерів.

Висновок
Тільки у випадку коли буде капітал+менеджери+перспективний ринок
Тільки тоді щось вийде.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:34

  unicdima написав:
  _hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны? :roll:

Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу.
Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих.
Захід пробив чергове дно.

Ой как интересно выходит... -- а в некой другой стране (не буду писать название -- а то модераторы на слово Корея как-то странно реагируют) "кое кого" тоже заранее предупреждали -- но со "своими" этой информацией он решил не делиться :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:39

Будівельник
Сам спростив до дурні, сам її і спростував.
Точ само, як ти раніше спрощував працю до мавпячої діяльності -- роби аби роби.

*Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...* --- тобі про це і говорилось.
Що відсотки саме і беруться з обороту капіталу того, хто взяв кредит.
Навіщо ти спростовуєш очевидним-то.

Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.


Це твій ларьочний капітал росте реально...
А макрокапітал вже давно росте здебільшого віртуально.

І навіть в Україні навіть пенс, який поклав-вклав гроші на приріст в банк, в акції та інші інструменти, вде є капіталістом.
Прирощує свій капітал.
Тому і проблеми в ринку...
Що не купляє товари капіталіст, а намагається приростити свій капітал. І чим вище рівень життя, рівень розвитку ринку, тим більше потреба не купляти собі товари-послуги, а збільшувати капітал.
Спробуй хоча б Сміта, котрий Адам, осилити. Може хоч уявиш, що таке ринок, розвиток ринок і чому в ньому виникають з цим проблеми.
detroytred
 
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