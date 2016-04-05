Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:21

detroytred написав: Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно. Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно.

Дядя- ти ду..к?Це в тому совку, який в твоїй голові - тіло кредиту ніхто не віддавав...А в реальній економіці все настільки просто-що аж смішно , але військовому пенсіонеру зрозуміти це неможливо по тій простій причині що він завжди тільки брав..і при цьому не збирався адекватно віддавати.Пояснюю совку по освіті.Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...На пальцях спрощено навіть щоб такий як ти читач зрозумів...Є вартість грошей для того хто їх дає (для емітента вартість грошей=вартості їх друку)Для неемітента власника надлишкових грошей - вартість грошей =розміру інфляціїТомуНадають кредит...умови кредиту такі щоба - той хто бере зміг побудувати якийсь засіб створення реальної товарної масиб - розмір амортизації цього інструменту був приблизно рівний терміну за який той хто візьме кредит міг розплатитись по ТІЛУ і відсоткам ( які в РАЗИ вищі від розміру інфляції).Як правило отримувач кредиту через виплату підвищених відсотківа - повертав тіло кредиту і розмір інфляціїб - залишав собі замортизований( по нормативам) на 100% інструмент - який ще працездатний..але не конкурентоздатнийв - на замортизованому в нуль інструменті виготовляє товари для місцевих аборигенівг - під виглядом реструктуризації отримує новий кредит і все починається по новому...А у того хто надав кредит 20 років перед тим-вже 2 суми попереднього кредиту..і третю він знову позичив.При цьому ринок росте як за рахунок збільшення кількості населення на Землі так і за рахунок попиту(аборигени на замортизованих заводах працюють)Тому ще разЖуй мовчки і читай про себе,а - в Україні всього 5% мають капітал-і це погано і краще буде ставати пропорційно тому як буде збільшуватись кількість маючих капіталб - в Швеції 30% мають капітал - і це ще гірше і це буде тим сильніше погіршуватись чим більша кількість буде мати капітал