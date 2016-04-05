"На жаль, інформація підтвердилась. У смт Березнегувате військовослужбовець, старшина, здійснив близько 6 пострілів з закріпленого за ним автомату у заступника командира роти. На місце було здійснено виїзд для огляду, допитано свідків. Зʼясовуємо!, — розповів Андрій Кльопов.
Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУНП Миколаївської області. Водночас процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією статті 1 частини 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
Зазначається, що основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Британією у цій угоді, є:
→ надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захисту її громадян;
→ запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації;
→ підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили – Великої Британії", – повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем’єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)."
" на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". Натомість британський прем’єр Ріші Сунак обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances)." https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/12/7436991/
detroytred написав:Мова про те, що отримати назад тіло кредиту, практично малоймовірно. Фактично неймовірно.
Дядя- ти ду..к? Це в тому совку, який в твоїй голові - тіло кредиту ніхто не віддавав... А в реальній економіці все настільки просто-що аж смішно , але військовому пенсіонеру зрозуміти це неможливо по тій простій причині що він завжди тільки брав..і при цьому не збирався адекватно віддавати.
Пояснюю совку по освіті. Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...
На пальцях спрощено навіть щоб такий як ти читач зрозумів... Є вартість грошей для того хто їх дає (для емітента вартість грошей=вартості їх друку) Для неемітента власника надлишкових грошей - вартість грошей =розміру інфляції
Тому Надають кредит...умови кредиту такі щоб а - той хто бере зміг побудувати якийсь засіб створення реальної товарної маси б - розмір амортизації цього інструменту був приблизно рівний терміну за який той хто візьме кредит міг розплатитись по ТІЛУ і відсоткам ( які в РАЗИ вищі від розміру інфляції). Як правило отримувач кредиту через виплату підвищених відсотків а - повертав тіло кредиту і розмір інфляції б - залишав собі замортизований( по нормативам) на 100% інструмент - який ще працездатний..але не конкурентоздатний в - на замортизованому в нуль інструменті виготовляє товари для місцевих аборигенів г - під виглядом реструктуризації отримує новий кредит і все починається по новому...
А у того хто надав кредит 20 років перед тим-вже 2 суми попереднього кредиту..і третю він знову позичив. При цьому ринок росте як за рахунок збільшення кількості населення на Землі так і за рахунок попиту(аборигени на замортизованих заводах працюють)
Тому ще раз Жуй мовчки і читай про себе, все одно до тебе не дійде чому а - в Україні всього 5% мають капітал-і це погано і краще буде ставати пропорційно тому як буде збільшуватись кількість маючих капітал б - в Швеції 30% мають капітал - і це ще гірше і це буде тим сильніше погіршуватись чим більша кількість буде мати капітал
1 В Британії - надлишок фінансових капіталів, але керувати ними в Україну мало бажаючих 2 В Польщі - є менеджери які можуть керувати капіталом , але ринок Польщі забитий , а свого капіталу щоб інвестувати в Україну в цих менеджерів немає 3 В Україні є передумови для створення ринку...але немає ні капіталу ні менеджерів.
Висновок Тільки у випадку коли буде капітал+менеджери+перспективний ринок Тільки тоді щось вийде.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
Ой как интересно выходит... -- а в некой другой стране (не буду писать название -- а то модераторы на слово Корея как-то странно реагируют) "кое кого" тоже заранее предупреждали -- но со "своими" этой информацией он решил не делиться
Будівельник Сам спростив до дурні, сам її і спростував. Точ само, як ти раніше спрощував працю до мавпячої діяльності -- роби аби роби.
*Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...* --- тобі про це і говорилось. Що відсотки саме і беруться з обороту капіталу того, хто взяв кредит. Навіщо ти спростовуєш очевидним-то.
Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.
Це твій ларьочний капітал росте реально... А макрокапітал вже давно росте здебільшого віртуально.
І навіть в Україні навіть пенс, який поклав-вклав гроші на приріст в банк, в акції та інші інструменти, вде є капіталістом. Прирощує свій капітал. Тому і проблеми в ринку... Що не купляє товари капіталіст, а намагається приростити свій капітал. І чим вище рівень життя, рівень розвитку ринку, тим більше потреба не купляти собі товари-послуги, а збільшувати капітал. Спробуй хоча б Сміта, котрий Адам, осилити. Може хоч уявиш, що таке ринок, розвиток ринок і чому в ньому виникають з цим проблеми.