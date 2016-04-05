RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6288628962906291>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:42

  detroytred написав:Будівельник
Сам спростив до дурні, сам її і спростував.
Точ само, як ти раніше спрощував працю до мавпячої діяльності -- роби аби роби.

*Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...* --- тобі про це і говорилось.
Що відсотки саме і беруться з обороту капіталу того, хто взяв кредит.
Навіщо ти спростовуєш очевидним-то.

Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.


Це твій ларьочний капітал росте реально...
А макрокапітал вже давно росте здебільшого віртуально.

І навіть в Україні навіть пенс, який поклав-вклав гроші на приріст в банк, в акції та інші інструменти, вде є капіталістом.
Прирощує свій капітал.
Тому і проблеми в ринку...
Що не купляє товари капіталіст, а намагається приростити свій капітал.
Спробуй хоча б Сміта, котрий Адам, осилити. Може хоч уявиш, що таке ринок, розвиток ринок і чому в ньому виникають з цим проблеми.

ти про Японію не кажи будівельнику, в нього шаблон порветься, як досі Японія не банкрот і не злидні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33842
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:52

  budivelnik написав:1 В Британії - надлишок фінансових капіталів, але керувати ними в Україну мало бажаючих
2 В Польщі - є менеджери які можуть керувати капіталом , але ринок Польщі забитий , а свого капіталу щоб інвестувати в Україну в цих менеджерів немає
3 В Україні є передумови для створення ринку...але немає ні капіталу ні менеджерів.

Висновок
Тільки у випадку коли буде капітал+менеджери+перспективний ринок
Тільки тоді щось вийде.

Сміта, Сміта хоча б спробуй осилити)))

На цьому все. Бо ще забанять з-за такого іканаміста.

Капіталу в нього в Україні не вистачає))))
І капіталу для України в нього не вистачає))))
Менеджерів.
Жгі ще.

Умов для росту капіталу в Україні не вистачає. Зрозумій це нарешті-то.
Будуть умови - завалять капіталом і менеджерів набіжить...
Саме тому від України вимагають реформ -- зручних для росту капіталу ринку України умов.
Тільки місцеві можновладці противляться...
Бо будуть витіснуті конкурентами, да і від корит реформи відштовхнуть.

Тому і допомога така від партнерів...
detroytred
 
Повідомлень: 27589
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.
Глянь хто тебе підтримує- і відразу зможеш оцінити свій рівень інтелектуального розвитку
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти..
ТМ(с) Народна мудрість

Тепер по суті
Є планета Земля
На якій 200+ Держав
Які діляться на пару груп ...
Кожна група - має СВОЇ проблеми
І СВОЇ ІНСТРУМЕНТИ які є ЕФЕКТИВНИМИ для вирішення СВОЇХ проблем.

Тепер по термінології
Якщо ти в трусах - ти вже маєш що віддати , а значить маєш капітал....
Проблема в тому що і Біл Гейтс чи Ілон Маск - також в трусах...
Ти вважаєш що наявність трусів - вас вирівнює і перед вами стоять однакові проблеми?

Тому
Є країни в яких проблема банально голоду..їм не до капіталу
Потім є країни в яких 70% неграмотних - цим також не до капіталу і ринку__цих десь 2 млрд
Потім країни в яких 99% грамотних ..але з совковим мишленням - ( поки совки не передохнуть -шансів для розвитку в них немає)
Підвели риску - Україна поки що описана в останньому рядку___цих також 2 млрд
Тепер є країни в яких совки знищені, але й грошей(капіталу в них малувато)__і цих десь 2 млрд
І є країни в яких совок знищили 200 років тому...
Як правило в цих країнах надлишок капіталу..___а цих всього 1 млрд мешканців.

Тому
Писати що все пропало , ринки заповнені,капіталу нікуди розвиватись - це міг віл( сифілітик в 1920 році)
Але в 2023 - це може писати тільки повна бездар в економіці.

Є потенційних 6 млрд які БУДУТЬ ЗБІЛЬШУВАТИ своє споживання
Просто задача золотого мільярда зробити так щоб 6 млрд покращуючи своєю працею своє існування-дали можливість 1 млрд жити за рахунок СВОГО КАПІТАЛУ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26999
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову, почалося :twisted:
detroytred і budivelnik, ви запарили .
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.
Глянь хто тебе підтримує- і відразу зможеш оцінити свій рівень інтелектуального розвитку
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти..
ТМ(с) Народна мудрість


У Флая в його отих навіть на півстрочки виразах -- є глибина думки.
Зрозумій це...
А в тебе єралашики. Рівня що бачу, про те співаю.
Гудбай.
detroytred
 
Повідомлень: 27589
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:58

  unicdima написав:Знову, почалося :twisted:
detroytred і budivelnik, ви запарили .

Сорянчик.
Я закінчив.
Визнаю, що неправий.
detroytred
 
Повідомлень: 27589
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:58

Цікаво, оці гарантії про які зараз йде мова від Британії і начебто США (перемовини)

Будуть накшталт Будапештських чи типу ленд-лізу минулорічного?
Xenon
 
Повідомлень: 4296
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:02

  detroytred написав:Будуть умови - завалять капіталом і менеджерів набіжить...
Чергова єресь від совка по життю
Ти в армії був - тобі фаберже заважали армію створити , але..зарплату ти брав
Тепер тобі хтось має створити умови для капіталу...
А самому слабо? чи в черговий раз фаберже горло перетиснули?

Ти хоч сам усвідомлюєш що пишеш?
Хочеш переведу на сьогоднішні реалії-твої тверді переконання?

Щоб перемогти у війні солдатам не треба помирати-треба чекати поки ХТОСЬ створить умови

Щоб пенсіонер мав кращу пенсію..треба щоб Будівельник платив більше податків...

Тобто в тебе по всім питанням - винен хтось
Або створити щось для тебе повинен хтось..

Це ясно , 25 років ні за що не відповідати- то на пенсій тільки й того залишилось щоб в книжках бачити тільки ті абзаци в яких про ОБОВЯЗКИ ІНШИХ
а абзаци де про власні зобовязання - пропускати не читаючи.

Я правильно описав твій алгоритм?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26999
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:03

  Xenon написав:Цікаво, оці гарантії про які зараз йде мова від Британії і начебто США (перемовини)

Будуть накшталт Будапештських чи типу ленд-лізу минулорічного?

ютубери кажуть щось на кшталт "якщо ще раз нападе", тобто цей раз і попередній не рахуються, а от вже наступний, точно буде останнє китайське британьске попередження.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33842
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ти про Японію не кажи будівельнику, в нього шаблон порветься, як досі Японія не банкрот і не злидні
Ти знаєш що Японіє має найбільший ВНУТРІШНІЙ борг ?
Тобто функціонування Держави - підтримує населення не тільки працею/податками - а й кредитами...

А ти Державу в якій живеш навіть податками підтримувати не хочеш
То нафіга ти показуєш приклад на фоні якого ти кінчена бездар?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26999
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6288628962906291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 156655
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 545352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 18701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.