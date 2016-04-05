detroytred написав:Будівельник
Сам спростив до дурні, сам її і спростував.
Точ само, як ти раніше спрощував працю до мавпячої діяльності -- роби аби роби.
*Тіло кредиту- не обовязково забирати..Ба більше його навіть ТРЕБА нарощувати...АЛЕ тільки за рахунок доходу того хто взяв цей кредит...* --- тобі про це і говорилось.
Що відсотки саме і беруться з обороту капіталу того, хто взяв кредит.
Навіщо ти спростовуєш очевидним-то.
Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.
Це твій ларьочний капітал росте реально...
А макрокапітал вже давно росте здебільшого віртуально.
І навіть в Україні навіть пенс, який поклав-вклав гроші на приріст в банк, в акції та інші інструменти, вде є капіталістом.
Прирощує свій капітал.
Тому і проблеми в ринку...
Що не купляє товари капіталіст, а намагається приростити свій капітал.
Спробуй хоча б Сміта, котрий Адам, осилити. Може хоч уявиш, що таке ринок, розвиток ринок і чому в ньому виникають з цим проблеми.
ти про Японію не кажи будівельнику, в нього шаблон порветься, як досі Японія не банкрот і не злидні