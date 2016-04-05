Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:52

detroytred написав: Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй. Ти допетри спочатку думку, а потім спростовуй.

Глянь хто тебе підтримує- і відразу зможеш оцінити свій рівень інтелектуального розвиткуСкажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти..ТМ(с) Народна мудрістьТепер по сутіЄ планета ЗемляНа якій 200+ ДержавЯкі діляться на пару груп ...Кожна група - має СВОЇ проблемиІ СВОЇ ІНСТРУМЕНТИ які є ЕФЕКТИВНИМИ для вирішення СВОЇХ проблем.Тепер по термінологіїЯкщо ти в трусах - ти вже маєш що віддати , а значить маєш капітал....Проблема в тому що і Біл Гейтс чи Ілон Маск - також в трусах...Ти вважаєш що наявність трусів - вас вирівнює і перед вами стоять однакові проблеми?ТомуЄ країни в яких проблема банально голоду..їм не до капіталуПотім є країни в яких 70% неграмотних - цим також не до капіталу і ринку__Потім країни в яких 99% грамотних ..але з совковим мишленням - ( поки совки не передохнуть -шансів для розвитку в них немає)Підвели риску - Україна поки що описана в останньому рядку___Тепер є країни в яких совки знищені, але й грошей(капіталу в них малувато)__І є країни в яких совок знищили 200 років тому...Як правило в цих країнах надлишок капіталу..___ТомуПисати що все пропало , ринки заповнені,капіталу нікуди розвиватись - це міг віл( сифілітик в 1920 році)Але в 2023 - це може писати тільки повна бездар в економіці.Є потенційних 6 млрд які БУДУТЬ ЗБІЛЬШУВАТИ своє споживанняПросто задача золотого мільярда зробити так щоб 6 млрд покращуючи своєю працею своє існування-дали можливість 1 млрд жити за рахунок СВОГО КАПІТАЛУ