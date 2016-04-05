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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:20
detroytred написав:
У Флая в його отих навіть на півстрочки виразах -- є глибина думки.
А воно мені нагадує трирічну дитину, яка має три віртуальні(вигадані) дипломи, це треба скопіювати на півсторінки текст, а потім пукнути "нє вєрю", перекрученим конченим суржиком.
Особа просто нульова, Будівельник щось все життя створює, а цей тільки старі канапи з смітника тягає і пишається бомжатством, фізичним і моральним
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:22
somilitark ,
Точніше не скажеш
Там і «підтанцьовка» (тм Захар) така сама: аутист інтернет- залежний.
Детройт, нема вам чого серед таких робити.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:38
Помиляються всі. Нема тих, хто не помиляється. Тобто десь правий Флай, десь неправий. Точно так само, як в чомусь я з ним згодний, з чим-то ні.
Але мова в мене була про глибину думки.
У Флая, як на мене, вона є.
Може я і помиляюсь в цьому...
Але я так бачу, для мене це факт. Що і виказав. Ким би не був Флай (кориснимнекорисним, чуднуватим з способом життя, і т.д.).
На табори, я вважаю, не треба ділити...
Поділ звісно є і буде, але хоч непрямий.
Бо цікаві думки тут є у всіх без винятку.
Навіть в Будівельника)) Просто я їх ігнорю, бо в його логіці буде -- раз тут правий, то і в іншому правий.
Обмін думками - для цього форум. По крайній мірі поки що.
Тому я серед усіх, а не з кимось.
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detroytred
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