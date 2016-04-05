Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:38

Помиляються всі. Нема тих, хто не помиляється. Тобто десь правий Флай, десь неправий. Точно так само, як в чомусь я з ним згодний, з чим-то ні.

Але мова в мене була про глибину думки.

У Флая, як на мене, вона є.

Може я і помиляюсь в цьому...

Але я так бачу, для мене це факт. Що і виказав. Ким би не був Флай (кориснимнекорисним, чуднуватим з способом життя, і т.д.).



На табори, я вважаю, не треба ділити...

Поділ звісно є і буде, але хоч непрямий.

Бо цікаві думки тут є у всіх без винятку.

Навіть в Будівельника)) Просто я їх ігнорю, бо в його логіці буде -- раз тут правий, то і в іншому правий.



Обмін думками - для цього форум. По крайній мірі поки що.

Тому я серед усіх, а не з кимось.