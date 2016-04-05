Цікаво, оці гарантії про які зараз йде мова від Британії і начебто США (перемовини)
Будуть накшталт Будапештських чи типу ленд-лізу минулорічного?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:58
Цікаво, оці гарантії про які зараз йде мова від Британії і начебто США (перемовини)
Будуть накшталт Будапештських чи типу ленд-лізу минулорічного?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:03
ютубери кажуть щось на кшталт "якщо ще раз нападе", тобто цей раз і попередній не рахуються, а от вже наступний, точно буде останнє
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:38
Помиляються всі. Нема тих, хто не помиляється. Тобто десь правий Флай, десь неправий. Точно так само, як в чомусь я з ним згодний, з чим-то ні.
Але мова в мене була про глибину думки.
У Флая, як на мене, вона є.
Може я і помиляюсь в цьому...
Але я так бачу, для мене це факт. Що і виказав. Ким би не був Флай (кориснимнекорисним, чуднуватим з способом життя, і т.д.).
На табори, я вважаю, не треба ділити...
Поділ звісно є і буде, але хоч непрямий.
Бо цікаві думки тут є у всіх без винятку.
Навіть в Будівельника)) Просто я їх ігнорю, бо в його логіці буде -- раз тут правий, то і в іншому правий.
Обмін думками - для цього форум. По крайній мірі поки що.
Тому я серед усіх, а не з кимось.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
що далі (професійним воєнним із звилиною затерою фуражкою протипоказано)
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:53
От з того, що законопроект по мобілізації отак!!! спростили, які думки? Його спростили. Це факт. Чому? Бо все ж таки потрібне подальше поповнення.
Перша: на користь думки Віталійана -- ну реально схоже можновладці готуються не до критичної ситуації у війську, на фронті, а до виборів.
Друга: оскільки мобілізації підлягатимуть правоохоронці, то -- вони і з діючими законами зможуть! реалізувати плани з мобілізації.
Бо тепер саме вони будуть реально ретельно шукати, доставляти, притягати ухилянтів та порушників обліку. Чого простіше-то: викликаєш начальника РОВД, колонії і т.д. -- і ставиш перед фактом: або від вашої установи умовно 100 осіб, або ось перелік порушників -- доставляйте, як хочете.
Може хтось ще які причини бачить?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
«Війна в Україні не закінчиться навіть у 2025 році»: так припускає НАТО, - пише Digi24 (
"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.
Він розповів, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
2,5 миллиарда за два года по масштабам нашей мясорубки это кинуть нищему на паперти. Задержки с выплатой ГЗ в армии за декабрь, снарядный голод, поставки новой техники нет, в дронах и РЭБ явно начинаем проигрывать. Голодранец Ким с миллионом переданных снарядах просто пописял на голову Евросоюза с их 600 тысяч снарядов за год, которые тоже не могут преодолеть свою жадность и выделить нам средства на войну.
Законопроект по мобилизации вернули из Рады взад, чтобы не терять рейтинг служков народу.
Я бы хотел послушать зелёного клоуна, концепция мы будем биться до последнего Успеха и не хотим терять электоральный рейтинг, призывая для обучения и замены ему других мне не нравится.
И вообще впервые соглашусь с Марьяной Безумной, вы пля что собираетесь делать дальше.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 23:05
я вижу другую причину такого резкого "смягчения". Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа? Кроме того одно к другому не ведёт. Это как дубинкой учить ребёнка петь, он либо хочет либо нет. Дубинка мало на что влияет, а ума придумать действенный рычаг - нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 січ, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 23:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 23:19
вы сами выше написали
и чем мобилизация поможет? у каждого мобилизованного в гараже есть военная техника или дроны? Идёт набор самоубийц которым предстоит воевать без техники. Результат тот же проигрыш, но чуть позже и с большими жертвами. Не нужно смешивать математику и патриотизм. Либо нам дают всего в адекватном количестве, либо надо выходить на какие-то переговоры.
мы воюем за чужой счёт. Демократия и свободы - главные ценности наших спонсоров. С нарушением прав человека помощь прекратится, даже если вам это не нравится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 січ, 2024 23:26, всього редагувалось 3 разів.
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