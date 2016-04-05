freeze написав:Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
вы сами выше написали
freeze написав:поставки новой техники нет, в дронах и РЭБ явно начинаем проигрывать.
и чем мобилизация поможет? у каждого мобилизованного в гараже есть военная техника или дроны? Идёт набор самоубийц которым предстоит воевать без техники. Результат тот же проигрыш, но чуть позже и с большими жертвами. Не нужно смешивать математику и патриотизм.
Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.
Він розповів, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.
вангувати можна і Київ за 2-3 дні, і кава в Ялті літом 2023, і 2063 переможний
freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.
Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
2,5 миллиарда за два года по масштабам нашей мясорубки это кинуть нищему на паперти. Задержки с выплатой ГЗ в армии за декабрь, снарядный голод, поставки новой техники нет, в дронах и РЭБ явно начинаем проигрывать. Голодранец Ким с миллионом переданных снарядах просто пописял на голову Евросоюза с их 600 тысяч снарядов за год, которые тоже не могут преодолеть свою жадность и выделить нам средства на войну. Законопроект по мобилизации вернули из Рады взад, чтобы не терять рейтинг служков народу. Я бы хотел послушать зелёного клоуна, концепция мы будем биться до последнего Успеха и не хотим терять электоральный рейтинг, призывая для обучения и замены ему других мне не нравится. И вообще впервые соглашусь с Марьяной Безумной, вы пля что собираетесь делать дальше.
Мар"яну тут не люблять, а я в неї вірю. Думаю, що вона із тої нової генерації політиків, яка виведе Україну з багна.
detroytred написав:Може хтось ще які причини бачить?
я вижу другую причину. Диктатуру и нарушение прав человека ни ЕС ни США спонсировать не будут. Кому государство дало квартиры и миллионы, пусть тем и блокирует. Иначе чем то что было отличается от грабежа?
С соблюдением прав человека и неуклонным тщательным соблюдением свобод свободолюбивых граждан мы неминуемо проиграем войну против варваров.Если любителей гражданских свобод в стране большинство, надо срочно выходить на соглашение с орками о прекращении огня, дальше будет хуже, погибнут сотни тысяч. Но если большинство готово бороться, это другой вариант.
Як Сполучені штати здобули незалежність? Як вільний Північ переміг рабовласницький Південь? Як США перемогло Іспанію? Як США і союзники перемогли СРСР і соц.блок у холодній війні? На чому грунтується заява, щоб перемогти потрібно чучхе?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 січ, 2024 00:07, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Любую войну выигрывает пехота. Если нет пехоты, то можно сколько угодно говорить о возвышенном, война проиграна.
хорошо пехота (хоть я и не согласен, да ладно) наберём 5 млн в пехоту и калашами выиграем войну? Ну у орков же нет моб.ресурса 5 млн и столько калашей сколько у нас.
Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
Добре. Припустимо, що відповідальність на народові. Але якщо відштовхуватися з того, що народ не такий, не гідний, то одразу виникає питання: а навіщо тоді було починати і второчувати оцьому народу, що він гідний тощо?
Раз Ви вже озвучили тут цю думку про народ, то я можу додати -- саме цю думку висловив азовець (псевдо не пам'ятаю вже) з Яніною. І вона піддакувала, що теж часто про це думає.
Тому: так тоді навіщо починали? Взяли на себе відповідальність почати..., а тепер - народ не такий. Так він такий, як і був раніше. Точ самий народ.
Тож гадаю справа не в народові. І відповідальність тим паче не на ньому.
З.и. раніше народу казали, що влада від Бога. Тепер кажуть, що та, яку заслуговує. Що тільки можновладці не вигадають))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 січ, 2024 23:54, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете.
а вы заслуживаете какое-то другое? не при вас пилили и тырили военные бюджеты, не вас сейчас топят в бюрократии и других проблемах (помимо замены бойцов)? Классно вы сняли с себя ответственность. Конечно во всём виноват пэрэсичный ухылянт. Он 30 лет должен был изготавливать в гараже дроны и ракеты, но забил. А теперь ему же воевать нечем.
_hunter написав:Америка и Бриты бомбят Йемен -- интересно, закрыли ли хуситы кордоны?
Бомбардування хуситів це черговий пук Заходу в калюжу. Виявляється, хуситів попередили про бомбардування, вони евакуювали своїх і удари прийшлися на фактично пусті об'єкти. Самі хусити заявляють про 5 вбитих. Захід пробив чергове дно.
звісно, по пустих об'єктах. то всі так заверещали, а нас за що
у Заходу немає необхідності вбивати людей - це для терористів. а розвиненим країнам треба знищувати інфраструктуру та обладнання.
хусити або зрозуміють натяки, або будуть отримувати до тих пір, доки не зрозуміють. але результат все одно буде досягнуто
vitaliiangel написав:Я не про орков, не способность государства организовать хотя бы временную замену людей, отдавших два года жизни на его защиту, показывает полную компетентность государства.. Каждый народ заслуживает то государство которого заслуживает. Вы заслуживаете именно то государство, которое имеете. На большее вы не за лужили.
Добре. Припустимо, що відповідальність на народові. Але якщо відштовхуватися з того, що народ не такий, не гідний, то одразу виникає питання: а навіщо тоді було починати і второчувати оцьому народу, що він гідний тощо?
Раз Ви вже озвучили тут цю думку про народ, то я можу додати -- саме цю думку висловив азовець (псевдо не пам'ятаю вже) з Яніною. І вона піддакувала, що теж часто про це думає.
Тому: так тоді навіщо починали? Взяли на себе відповідальність почати..., а тепер - народ не такий. Так він такий, як і був раніше. Точ самий народ.
Тож гадаю справа не в народові. І відповідальність тим паче не на ньому.
З.и. раніше народу казали, що влада від Бога. Тепер кажуть, що та, яку заслуговує. Що тільки можновладці не вигадають))
Є 5% пасіонаріїв (в одну чи іншу сторону, напр. до Європи і до Азії, чи країн моря і землі), є "колєблюєщієся" (люди) 15%, а решта 80% "болото" (5% світлі-темні ангели, 15% люди, 80% біороботи).
Тому пасіонарії (ангели) сподвигають колєблющихся (людей), а "болото/біороботи" сприймає вже нову реальність (програму), яку створили їм активні 20%.
Тепер активні (ангели) що заварили ту кашу, починають наїзжати на людей і біороботів/болото, що воно пасивне болото. То активні (ангели) тупі, чи вірять в Чудо і чи що зійде Спаситель/Антихрист?